Vào ngày 18-1-2020 tại tỉnh Saraburi đã diễn ra một buổi lễ duyệt binh quy mô lớn nhằm chào mừng ngày các lực lượng vũ trang Thái Lan, đây là dịp để quân đội nước này phô diễn sức mạnh. Buổi lễ có sự tham gia của 7.000 binh sĩ quân đội và cảnh sát Thái Lan, đích thân Quốc vương Maha Vajiralongkorn (Rama X) - Tư lệnh tối cao đã chủ trì lễ duyệt binh. Trong sự kiện vừa diễn ra, lục quân Hoàng gia Thái Lan đã cho thế giới cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác thấy được sự lớn mạnh của mình thông qua các loại vũ khí, phương tiện tác chiến tối tân. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự, mặc dù quy mô không phải là lớn nhất Đông Nam Á nhưng mức độ hiện đại hóa và trình độ phối hợp tác chiến của lục quân Thái Lan xứng đáng đứng trong tốp đầu. "Nắm đấm thép" có sức xuyên phá mạnh nhất hiện nay của lục quân Hoàng gia Thái Lan là 2 loại chiến xa VT4 của Trung Quốc và T-84 Oplot-T do Ukraine sản xuất. Hiện nay lục quân Thái Lan đã nhận được 48 chiếc VT4 đầu tiên, đây là phiên bản xuất khẩu dựa trên chiếc ZTZ-99 đang phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Bên cạnh đó là 49 chiếc T-84 Oplot-T có sức mạnh cũng chẳng hề thua kém. Điều đáng nói, ban đầu Thái Lan dự định mua tới 100 chiếc T-84, nhưng do Ukraine chậm trễ giao hàng mà hợp đồng chỉ dừng lại ở số lượng trên. Binh chủng pháo binh của Thái Lan cũng được trang bị rất tốt, họ có trong biên chế các tổ hợp CAESAR của Pháp và ATMOS 2000 cỡ 155 mm do Israel sản xuất. Trong khi đó, các hệ thống pháo phản lực phóng loạt như DTI-1G hay DTI-2 lại được sản xuất theo công nghệ và giấy phép do phía Trung Quốc chuyển giao. Theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự, trong thời gian tới, lục quân Thái Lan sẽ đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc, trước mắt là tăng số lượng xe tăng VT4 lên khoảng 100 chiếc. Vũ khí Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn trong thành phần tác chiến của quân đội Thái Lan, có thể lấy ví dụ như các xe bọc thép đa dụng hạng nhẹ Humvee gắn bệ phóng tên lửa chống tăng BGM-71 TOW. Thái Lan cũng là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á đặt mua xe thiết giáp chở quân Stryker M1126 ICV của Mỹ, bất chấp có nhiều ý kiến phản đối vì giá thành của phương tiện này quá cao so với tính năng. Loại xe thiết giáp chở quân đáng chú ý nhất của lục quân Thái Lan bao gồm 2 loại BTR-3E nhập khẩu từ Ukraine và VN1 của Trung Quốc (bản xuất khẩu của ZBL-09), thậm chí 2 loại thiết giáp này còn được gọi là xe chiến đấu bộ binh bánh lốp. Ngoài việc mua sắm vũ khí từ nước ngoài, công nghiệp quốc phòng Thái Lan còn chế tạo được nhiều vũ khí rất đáng chú ý mà tiêu biểu là xe bọc thép Black Widow Spyder. Rõ ràng lục quân Hoàng gia Thái Lan là một lực lượng đông đảo, được trang bị mạnh và khá thiện chiến, xứng đáng với vị trí hàng đầu ASEAN và không thể coi thường.

