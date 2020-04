Bất chấp lệnh ngừng bắn ở Idlib, lực lượng vũ trang thân Thổ Nhĩ Kỳ cũng như binh sĩ Ankara vẫn hoạt động mạnh ở địa bàn các tỉnh miền Bắc Syria. Mới đây tại Aleppo, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nổ súng vào các vị trí của dân quân người Kurd ở vùng lân cận các làng Ain-Dakna và Samuk. Ngoài ra các cuộc đụng độ giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd còn xảy ra ở tỉnh Afrin. Theo báo cáo, tại đây đây các bên đã dùng tên lửa chống tăng để bắn vào nhau. Không có thông tin chi tiết về những mất mát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và dân quân người Kurd. Có lẽ chính cuộc đối đầu này đã gây ra vụ nổ lớn vào sáng ngày 8/4 tại Afrin. Ngay tại trung tâm thành phố, một thiết bị nổ tự chế gắn vào bình xăng ô tô đỗ gần đó đã phát nổ, nhưng không làm ai bị thương. Các lực lượng vũ trang thân Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát phần này của tỉnh Afrin đã buộc tội Afriana, tổ chức chính trị - quân sự người Kurd, thuộc lực lượng giải phóng phải chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, đêm 8/4 tại tỉnh Idlib, các phương tiện truyền thông xã hội được kiểm soát bởi các nhóm vũ trang bất đối lập cho biết đã có một cuộc đụng độ giữa các phiến binh và quân đội Syria. Theo các tay súng thánh chiến, kết quả của một cuộc phục kích bắn tỉa đó là đã làm thiệt mạng 4 binh sĩ SAA. Tuy nhiên tại Damascus, thông tin này vẫn chưa được xác nhận. Để tiếp tục vô hiệu hóa các tay súng của những nhóm vũ trang bất hợp pháp hoạt động tại tỉnh Idlib, quân tiếp viện của SAA đang được cấp tốc điều đến tỉnh này. Theo một nguồn tin từ Baladi News, vào ngày 7/4, hàng trăm binh sĩ và sĩ quan Syria đã tới khu vực phía Nam của tỉnh Idlib cũng như tỉnh Hama lân cận. Các đơn vị SAA đã tăng cường ở dãy núi Jebel Shahshabu. Ngoài nhân sự, khoảng 100 phương tiện cơ giới bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và hệ thống phòng không cũng đã được gửi đến khu vực . Việc điều quân cho thấy SAA không bỏ qua các cuộc tấn công thường xuyên vào vị trí của quân đội chính phủ bởi các tổ chức cực đoan. Những đơn vị bổ sung theo nhận định sẽ giúp ổn định lại tình hình. Mối nguy hiểm lớn nhất hiện nay là nhóm Hay Hayat Tahrir al-Sham. Tuy nhiên theo nguồn tin địa phương, trong hàng ngũ của tổ chức này, một cuộc khủng hoảng hiện đang bắt đầu do mâu thuẫn nội bộ giữa các chỉ huy chiến trường. Thủ lĩnh có ảnh hưởng Abu Malik at-Tali đã tuyên bố rút khỏi tổ chức do không đồng ý với các "đồng đội" của mình do thiếu hiểu biết về triển vọng trong tương lai. Tại tỉnh Deir ez-Zor, các binh sĩ SAA với sự yểm trợ của không quân đã tổ chức một cuộc đột kích vào sa mạc Badiya es-Sukhne giáp với Raqqa. Nhiều phương tiện, nơi trú ẩn của IS bị phá hủy, một số phiến quân bị tiêu diệt. Ở phía Tây Nam của tỉnh Deir Ez-Zor, quân đội Syria cũng thực hiện nhiều cuộc tấn công mãnh liệt. Theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự, tình trạng xung đột lẻ tẻ qua lại trong những ngày qua có thể sẽ sớm thay đổi với cuộc tổng tấn công của liên quân Nga - Syria nhằm vào Idlib - Aleppo để giải phóng hoàn toàn các khu vực này.

