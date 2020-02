Theo Avia-pro, trong ngày 31-1-2020, máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Mỹ đã can thiệp và tìm cách vô hiệu hóa hoạt động của các hệ thống phòng không S-400 Nga tại căn cứ không quân Khmeimim. Cụ thể, chiếc RC-135U đã tìm cách gây nhiễu radar của Nga bằng cách sử dụng nhiều tần số khác nhau. Cuộc "đối đầu" giữa máy bay trinh sát Mỹ và các tổ hợp S-400 Nga đã kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Theo các chuyên gia, máy bay trinh sát RC-135U, bay theo lộ trình dọc đường bờ biển Syria, không chỉ cho phép quân đội Mỹ đọc được tín hiệu sóng vô tuyến từ các radar của S-400, mà còn tìm cách truyền các tín hiệu giả tới những radar này, cản trở nghiêm trọng tới hoạt động thông thường của chúng. Một số nguồn tin cho biết, máy bay trinh sát của Mỹ còn can thiệp vào hoạt động của hệ thống phòng không S-300 Syria nhưng do hệ thống này được bố trí cách xa đường bay của RC-135 nên hiệu quả gây nhiễu kém hơn. Thông tin này ngay lập tức gây chấn động bởi S-300 và đặc biệt là S-400 là hệ thống phòng không tối tân của Nga, nếu gây nhiễu thành công coi như hệ thống phòng thủ của Nga đã "thất thủ" tại Syria. Máy bay trinh sát RC-135 vẫn là một trong các vũ khí lợi hại của quân đội Mỹ hiện nay, mặc dù loại máy bay này đã ra đời từ khá lâu. RC-135 do hãng Boeing phát triển vào đầu thập niên 1960 để thay thế dòng C-135 Stratolifter. RC-135 có chiều dài 41,53 m, sải cánh 39,88 m, tải trọng cất cánh tối đa đạt 146.000 kg, vận tốc cực đại 933 km/h. RC-135 có hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống liên lạc bằng sóng radio, ăng ten vệ tinh, máy ảnh điện quang học độ phân giải cao cùng hệ thống cảm biến. Dữ liệu mà chúng thu thập sẽ được mã hóa và truyền trực tiếp tới các vệ tinh hoặc các máy bay khác nhằm tránh những tác động từ hệ thống chiến tranh điện tử của đối phương. Phi hành đoàn của chiếc máy bay này gồm 27 người, bao gồm 3 phi công, 2 hoa tiêu và 22 chuyên viên phân tích, tình báo, sĩ quan chiến tranh điện tử và kỹ thuật viên bảo trì. Phạm vi hoạt động của RC-135 là 5.500 km, trần bay đạt 15.200 m RC-135 bay lên cao với vận tốc 1.500 m/phút. Hiện nay, không quân Mỹ có 15 máy bay trinh sát RC-135, đều thuộc liên đội 55 của Bộ tư lệnh tác chiến đường không Không quân Mỹ. Cho đến nay, RC-135 vẫn là một trong các phương tiện trinh sát chiến lược quan trọng nhất của không quân Mỹ. Dòng máy bay này có khả năng thu thập thông tin tình báo điện tử và tín hiệu ở khắp nơi trên thế giới. Máy bay có năng lực thu thập, phân tích và cung cấp thông tin tình báo gần như theo giờ thực. Dù phi cơ RC-135 đã được sử dụng hơn nửa thế kỷ, quân đội Mỹ vẫn có ý định sử dụng máy bay này thêm vài thập kỷ nữa (đến năm 2045). Không thể phủ nhận RC-135 là loại máy bay trinh sát và tác chiến điện tử cực mạnh của Mỹ, tuy nhiên thông tin RC-135 làm "tê liệt" hệ thống S-400 của Nga vẫn cần được kiểm chứng và lên tiếng từ các bên. Hiện một số chuyên gia Mỹ thì vui mừng với thông tin này, trong khi các chuyên Nga lại phủ nhận và cho rằng đó chỉ là thông tin phóng đại. Hiện căng thẳng giữa Mỹ và Nga tiếp tục leo thang sau khi nhiều vụ lính Mỹ lập chốt chặn quân cảnh Nga tuần tra tại Syria. Chiến trường Syria vẫn rất phức tạp trong thời gian tới.

Theo Avia-pro, trong ngày 31-1-2020, máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Mỹ đã can thiệp và tìm cách vô hiệu hóa hoạt động của các hệ thống phòng không S-400 Nga tại căn cứ không quân Khmeimim. Cụ thể, chiếc RC-135U đã tìm cách gây nhiễu radar của Nga bằng cách sử dụng nhiều tần số khác nhau. Cuộc "đối đầu" giữa máy bay trinh sát Mỹ và các tổ hợp S-400 Nga đã kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Theo các chuyên gia, máy bay trinh sát RC-135U, bay theo lộ trình dọc đường bờ biển Syria, không chỉ cho phép quân đội Mỹ đọc được tín hiệu sóng vô tuyến từ các radar của S-400, mà còn tìm cách truyền các tín hiệu giả tới những radar này, cản trở nghiêm trọng tới hoạt động thông thường của chúng. Một số nguồn tin cho biết, máy bay trinh sát của Mỹ còn can thiệp vào hoạt động của hệ thống phòng không S-300 Syria nhưng do hệ thống này được bố trí cách xa đường bay của RC-135 nên hiệu quả gây nhiễu kém hơn. Thông tin này ngay lập tức gây chấn động bởi S-300 và đặc biệt là S-400 là hệ thống phòng không tối tân của Nga, nếu gây nhiễu thành công coi như hệ thống phòng thủ của Nga đã "thất thủ" tại Syria. Máy bay trinh sát RC-135 vẫn là một trong các vũ khí lợi hại của quân đội Mỹ hiện nay, mặc dù loại máy bay này đã ra đời từ khá lâu. RC-135 do hãng Boeing phát triển vào đầu thập niên 1960 để thay thế dòng C-135 Stratolifter. RC-135 có chiều dài 41,53 m, sải cánh 39,88 m, tải trọng cất cánh tối đa đạt 146.000 kg, vận tốc cực đại 933 km/h. RC-135 có hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống liên lạc bằng sóng radio, ăng ten vệ tinh, máy ảnh điện quang học độ phân giải cao cùng hệ thống cảm biến. Dữ liệu mà chúng thu thập sẽ được mã hóa và truyền trực tiếp tới các vệ tinh hoặc các máy bay khác nhằm tránh những tác động từ hệ thống chiến tranh điện tử của đối phương. Phi hành đoàn của chiếc máy bay này gồm 27 người, bao gồm 3 phi công, 2 hoa tiêu và 22 chuyên viên phân tích, tình báo, sĩ quan chiến tranh điện tử và kỹ thuật viên bảo trì. Phạm vi hoạt động của RC-135 là 5.500 km, trần bay đạt 15.200 m RC-135 bay lên cao với vận tốc 1.500 m/phút. Hiện nay, không quân Mỹ có 15 máy bay trinh sát RC-135, đều thuộc liên đội 55 của Bộ tư lệnh tác chiến đường không Không quân Mỹ. Cho đến nay, RC-135 vẫn là một trong các phương tiện trinh sát chiến lược quan trọng nhất của không quân Mỹ. Dòng máy bay này có khả năng thu thập thông tin tình báo điện tử và tín hiệu ở khắp nơi trên thế giới. Máy bay có năng lực thu thập, phân tích và cung cấp thông tin tình báo gần như theo giờ thực. Dù phi cơ RC-135 đã được sử dụng hơn nửa thế kỷ, quân đội Mỹ vẫn có ý định sử dụng máy bay này thêm vài thập kỷ nữa (đến năm 2045). Không thể phủ nhận RC-135 là loại máy bay trinh sát và tác chiến điện tử cực mạnh của Mỹ, tuy nhiên thông tin RC-135 làm "tê liệt" hệ thống S-400 của Nga vẫn cần được kiểm chứng và lên tiếng từ các bên. Hiện một số chuyên gia Mỹ thì vui mừng với thông tin này, trong khi các chuyên Nga lại phủ nhận và cho rằng đó chỉ là thông tin phóng đại. Hiện căng thẳng giữa Mỹ và Nga tiếp tục leo thang sau khi nhiều vụ lính Mỹ lập chốt chặn quân cảnh Nga tuần tra tại Syria. Chiến trường Syria vẫn rất phức tạp trong thời gian tới.