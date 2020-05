Trang Avia-pro cho biết, trong tuần qua, Nga đã triển khai khoảng một chục máy bay chiến đấu đến lãnh thổ Libya, bao gồm tiêm kích MiG-29, Su-35 và máy bay ném bom tiền tuyến Su-24. Điều này được chứng minh bằng hình ảnh vệ tinh chụp tại căn cứ không quân Al-Jufra vào ngày 21/5 thông qua vệ tinh thương mại, cho thấy sự xuất hiện của loạt chiến đấu cơ hiện đại. Đánh giá qua màu sắc của phi cơ quân sự, giới chuyên môn nhận định đây là các máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không - vũ trụ Nga. Theo quan sát, trong hình ảnh vệ tinh được trình bày, có thể thấy ít nhất 11 máy bay chiến đấu được cho là đến từ Syria, mà cụ thể là cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimim 24 giờ trước đó. Ban đầu có báo cáo rằng tổng cộng 6 chiếc MiG-29, 2 chiếc Su-24 và 2 chiếc Su-35 được triển khai tới Libya, tuy nhiên trên thực tế số lượng máy bay chiến đấu tại đây lớn hơn nhiều. Báo chí quốc tế không biết máy bay chiến đấu của không quân Nga được triển khai tới Libya nhằm mục đích gì, nhưng thực tế là Nga đã từng hỗ trợ lực lượng LNA do Nguyên soái Khalifa Haftar dẫn đầu. Những chiếc chiến đấu cơ nói trên có thể bắt đầu được sử dụng để tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang thuộc Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mới đây trên trang Al Masdar News, người phát ngôn LNA - Thiếu tướng Al-Mismari nói rằng đây là các máy bay cũ vừa được sửa chữa và mới quay trở lại phục vụ, nhấn mạnh rằng chúng sẽ sớm tham gia vào trận chiến với hỏa lực đầy đủ. Ông Al-Mismari nhấn mạnh rằng sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên lớn hơn và leo thang nguy hiểm, vị quan chức trên thậm chí chỉ ra rằng các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đang đến Misrata. Nhưng bất chấp bác bỏ của LNA, Bộ Tư lệnh châu Phi của quân đội Mỹ vẫn tuyên bố rằng Moskva đã đưa máy bay tới Libya để hỗ trợ cho Nguyên soái Khalifa Haftar - chỉ huy của Quân đội Quốc gia Libya. Về phần mình, Nga tiếp tục phủ nhận các cáo buộc liên quan đến cuộc xung đột ở Libya, mô tả tuyên bố về sự hiện diện của lính đánh thuê Nga ở đó là vô căn cứ. Moskva nhấn mạnh rằng họ chỉ đứng ra giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở nước này và duy trì liên lạc với hai bên tham chiến cũng như các quốc gia có liên quan. Nhưng ngay sau phát biểu trên của Moskva, người phát ngôn Lầu Năm Góc ông Jonathan Hoffman tuyên bố rằng ít nhất 14 máy bay chiến đấu do Nga sản xuất đã ở Libya. "Liên quan đến số lượng và chủng loại máy bay, tôi không có dữ liệu chính xác, nhưng hiện tại có khoảng 14 chiếc Su-24 và MiG-29. Đây là tất cả thông tin tôi có thể chia sẻ với bạn", ông Hoffman cho biết. Mỹ vẫn cáo buộc rằng Nga đang tạo điều kiện cho việc chuyển giao máy bay chiến đấu từ Syria sang Libya, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov mô tả chỉ là tin đồn. Ngoài ra còn có nhiều thắc mắc về việc trong vài ngày gần đây đã ghi nhận việc lính đánh thuê người Nga rút khỏi khu vực giao tranh sau khi hứng chịu thất bại, lực lượng này có trong biên chế cả xe thiết giáp Tigr lẫn tổ hợp phòng không Pantsir-S1. Phương Tây nhận định đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Nga đã âm thầm tham gia vào cuộc chiến Libya từ lâu thông qua lực lượng vũ trang không chính quy, mặc dù Moskva vẫn bác bỏ.

