Trang tin Arab 24 có trụ sở tại Jordan hôm 21-2 đăng phóng sự về hoạt động quân sự của phiến quân tại tỉnh Idlib, tây bắc Syria, cho thấy một người mặc quân phục đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ phóng tên lửa phòng không vác vai (MANPAD) nhằm vào một phi cơ trên bầu trời. Tên lửa phóng lên trong lúc máy bay liên tục thả mồi bẫy nhiệt, không có dấu hiệu nào cho thấy tên lửa bắn trúng mục tiêu. Arab 24 cho biết video được quay hôm 20-2, thời điểm phiến quân Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) và Hayat Tahrir al-Sham (HTS) mở cuộc tấn công vào vị trí của quân đội chính phủ Syria ở tỉnh Idlib dưới sự yểm trợ của pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ. Nga sau đó triển khai biên đội cường kích Su-24 tung đòn không kích vào nhóm phiến quân, chặn đứng đà tấn công và giúp quân đội Syria bảo vệ vị trí. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video quay từ máy bay không người lái cho thấy 4 hệ thống pháo tự hành T-155 trên trận địa của Thổ Nhĩ Kỳ liên tục khai hỏa, cùng một vệt khói dường như là MANPAD đang phóng lên. "Cuộc pháo kích chấm dứt ngay khi Moskva phát thông báo tới Ankara", Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo 2 binh sĩ nước này thiệt mạng, 5 người bị thương trong một cuộc không kích ở tỉnh Idlib, nhưng không nói rõ do bên nào thực hiện. Quân đội chính phủ Syria bắt đầu chiến dịch tấn công vào vùng lãnh thổ cuối cùng do phiến quân kiểm soát ở tỉnh Idlib từ ngày 27-1. Chiến dịch tái chiếm Idlib được phát động sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hôm 12/1 đổ vỡ. Thổ Nhĩ Kỳ triển khai khoảng 5.000 binh sĩ và nhiều xe tăng, thiết giáp tới Idlib nhằm ngăn bước tiến của quân đội chính phủ Syria, trong bối cảnh nhiều trạm quan sát của Ankara tại đây đang bị bao vây. Dù chịu không ít thiệt hại, tuy nhiên phía Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục điều động quân sang Syria để tham chiến. Nga lên tiếng cảnh báo hành động của Thổ Nhĩ Kỳ có thể gây leo thang một cuộc chiến mới. Bên cạnh Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ cũng đã tái điều quân và vũ khí vào Syria. Giới quan sát dự đoán, tình hình Syria vẫn tiếp tục phức tạp có thể bùng nổ các cuộc xung đột mới trong những tuần tới.

