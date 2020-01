Trong tuần qua tình hình Trung Đông cực kỳ căng thẳng, tưởng như một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Mỹ và Iran sắp xảy ra đến nơi sau những hành động trả đũa của đôi bên. Để trả đũa cho vụ không kích ám sát tướng Qassem Suleimani - tư lệnh đặc nhiệm Quds của Vệ binh cách mạng Hồi giáo, Iran đã bắn hơn chục quả tên lửa vào căn cứ không quân của Mỹ trên đất Iraq. Tuy nhiên rất may là theo báo cáo không có lính Mỹ nào thiệt mạng, đồng thời Iran cũng cho biết mình đã hoàn thành cuộc trả đũa và sẽ dừng hành động quân sự để tránh leo thang chiến tranh. Tưởng như tình hình đã đi vào lắng dịu thì bất ngờ lại có diễn biến mới cực kỳ nguy hiểm khi Iran lại tiến hành đợt tấn công lần thứ hai. Hãng tin Anh Reuters cho biết, vào sáng ngày 9/1, một quả tên lửa đạn đạo tiếp tục rót xuống căn cứ không quân Balad - nơi lực lượng viễn chinh Mỹ đang đóng quân ở tỉnh Salahuddin, khu vực thuộc miền Bắc Iraq. Chính vì vậy cuộc tấn công tên lửa mới nhất khiến giới chuyên môn "sửng sốt", thậm chí hậu quả sẽ rất nặng nề nếu như có binh sĩ Mỹ thiệt mạng, lúc đó chắc chắn Washington sẽ phải có hành động trả đũa. Có thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng cuộc tấn công tên lửa thứ hai do lực lượng vũ trang Iran thực hiện đã dẫn đến cái chết của ít nhất 20 lính Mỹ. Thông tin trên được xác nhận bởi các nguồn của mạng truyền hình Fuji News Network (FNN) khi họ báo cáo rằng Mỹ đã che giấu dữ liệu thống kê thương vong để tránh tình trạng leo thang căng thẳng quân sự trong quan hệ với Iran. Thậm chí có một diễn biến nữa rất đáng quan tâm đó vài giờ sau cuộc tấn công tên lửa của Iran, một ban y tế đã bay tới Iraq, theo báo cáo đã đưa tất cả người chết và bị thương từ căn cứ không quân Al-Assad bị phá hủy tới nơi khác. Washington không chính thức bình luận về thông tin như vậy, tuy nhiên các chuyên gia chú ý đến thực tế là một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Al-Assad thì quân đội Mỹ khó lòng che giấu tổn thất nếu điều này diễn ra. "Có thể là Lầu Năm Góc đang cố gắng" che giấu tình trạng trên vì sợ làm phát sinh một cuộc xung đột quân sự toàn diện ở Trung Đông, điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả danh tiếng của Mỹ cũng như nền kinh tế của đất nước này", chuyên gia lưu ý. Ngoài ra theo truyền thông nhà nước Iran và một số nguồn tin ở Iraq, nhiều khả năng đã có người chết và bị thương trong cuộc tấn công mới nhất vào các căn cứ quân sự của Mỹ. Bên cạnh đó cũng có người nhắc lại rằng trong cuộc tấn công đầu tiên thì Iran cũng báo cáo có tới 20 - 30 lính Mỹ thiệt mạng nhưng thực tế không đúng như vậy. Ngoài ra Mỹ cũng sẽ khó lòng che giấu thương vong nếu có binh sĩ thiệt mạng, bởi gia đình của họ chắc chắn không để yên. Do vậy sẽ cần thêm thời gian để có câu trả lời chính xác hơn khi thông tin tương đối đầy đủ được khẳng định từ một vài nguồn khác.

