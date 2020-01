Hầu hết binh sĩ rời căn cứ hoặc trú ẩn trong các boongke vào 23h ngày 7-1 trước khi 4 loạt tên lửa đầu tiên rót trúng căn cứ không quân Ain Al-Asad ở Iraq vào 1h34 ngày 8-1, các sĩ quan Mỹ cho biết trong cuộc gặp nhà báo CNN tới thăm căn cứ hôm 11-1. Đây là lần đầu tiên lính Mỹ tại Al-Asad nói chi tiết về vụ tập kích. Vụ tập kích kéo dài khoảng hai giờ, chỉ nhắm mục tiêu vào các khu vực của Mỹ, vốn chiếm khoảng 1-4 căn cứ này. Các sĩ quan gọi đó là "phép màu" khi không có ai thương vong. Tên lửa rơi xuống chỉ cách boongke vài mét, khi một số nhân viên quan trọng vẫn còn bên ngoài. Quân đội Mỹ biết trước sắp có một cuộc tấn công vào căn cứ, chỉ là họ không biết bản chất vụ tấn công sẽ như thế nào. Hình ảnh hầm ngầm nơi các binh sĩ Mỹ ẩn núp tránh vụ tấn công. Trung tá Staci Colemsan đứng cạnh hố sâu lớn do tên lửa Iran gây ra tại căn cứ Al-Asad hôm 11-1 Căn cứ không quân Al-Asad là một trong hai căn cứ của Mỹ tại Iraq bị Iran tập kích để trả thù cho tướng Qassem Soleimani, người thiệt mạng trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Baghdad. Thủ tướng Iraq Adil Abdul Mahdi cho biết Iran đã "thông báo miệng" cho Iraq rằng một cuộc tấn công "đã bắt đầu hoặc sẽ bắt đầu ngay" vào các căn cứ quân sự của Mỹ, chính điều này đã giúp các binh sĩ Mỹ nhanh chóng ẩn nấp. Một nguồn tin ngoại giao Arab Saudi nói rằng Iraq đã cảnh báo trước cho Mỹ về "căn cứ nào sẽ bị tấn công" sau khi các quan chức Iran thông tin. Đợt tấn công thứ hai tại Al-Asad diễn ra sau đợt tấn công đầu tiên 15 phút. Hai loạt tên lửa tiếp theo được phóng sau đó hai giờ nhằm vào một căn cứ khác của Mỹ ở thành phố Irbil. Khi trời sáng, các sĩ quan rời boongke để xác định mức độ thiệt hại sau trận tập kích của Iran. Các nhà chứa máy bay hạng nhẹ của căn cứ bị trúng tên lửa. Các chuyên gia dự đoán một số trực thăng CV-22 của Mỹ trong nhà chứa có thể bị hư hại hoặc phá hủy. Một tên lửa đánh trúng đường lăn ở khu vực phía đông nam, một tên lửa khác lao xuống đường băng nằm giữa căn cứ. Căn cứ không quân Al-Asad, nơi đồn trú của quân đội Mỹ cùng liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất và lâu đời nhất ở Iraq. Căn cứ nằm ở tỉnh Anbar, một điểm nóng hoạt động của IS ở miền tây Iraq . Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đến thăm căn cứ này vào tháng 12-2018. Một năm sau đó, Phó tổng thống Mike Pence cũng đến căn cứ này để đón Lễ Tạ ơn cùng các quân nhân.

