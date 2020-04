Người phát ngôn của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) - Thiếu tướng Ahmad Al-Mismari, hôm thứ Năm ngày 2/4 tuyên bố rằng, số lính đánh thuê người Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tử vong đã lên tới con số 500 sau hơn 4 tháng chiến đấu. "Chỉ trong tuần qua, lính đánh thuê Syria đã phải chịu hàng chục thương vong dưới tay binh sĩ Quân đội Quốc gia Libya", Tướng Al-Mismari nêu rõ. Con số thương vong lớn trong hàng ngũ lính đánh thuê Syria là kết quả của hoạt động tiến quân nhanh chóng của Quân đội Quốc gia Libya qua vùng ngoại ô phía Nam của Tripoli, nơi nằm dưới sự kiểm soát của LNA. Trong khi LNA báo cáo có tới 500 lính đánh thuê Syria bị giết thì Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) đã làm công tác đối chiếu những con số này và họ tuyên bố chỉ có khoảng 150 trong số những chiến binh này đã chết trong 4 tháng qua. Mặc dù có sự sai lệch lớn về số lượng, nhưng việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lính đánh thuê Syria đến Libya bị xem là một thất bại lớn, vì họ không thể làm chậm bước tiến của LNA trên khắp khu vực Tây Bắc của đất nước. Những lính đánh thuê Syria đầu tiên đã đến Libya vào cuối tháng 12/2019. Kể từ đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển một số lượng lớn trong số họ đến quốc gia Bắc Phi này. Ankara thực hiện hành động trên bất chấp những tổn thất ngày càng nghiêm trọng và bị mất nhiều vùng lãnh thổ ở khu vực Tây Bắc của Syria vào tay quân đội chính phủ. Một vấn đề nữa cần lưu ý là có vẻ như chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang phó mặc số phận những tay súng đánh thuê do mình đưa tới đây. Theo Thiếu tướng Al-Mismari, lực lượng LNA sẵn sàng cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ một chiếc xe bọc thép do họ sản xuất với thi thể của những chiến binh bên trong. "Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng tấn công binh sĩ của chúng tôi, và thất bại trong hành động của mình”. “Kết quả của cuộc giao tranh là một chiếc xe bọc thép ACV-15 đã bị phá hủy khi cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ của Quân đội Quốc gia Libya", Thiếu tướng Al-Mismari cho biết trong một tuyên bố được đăng trên Facebook cá nhân. "Phía LNA đã đề nghị trả lại xe bọc thép của kẻ thù (lực lượng GNA) và các xác chết bên trong, nhưng đối phương đã từ chối nhận lại chúng vì đây là thiết giáp của Thổ Nhĩ Kỳ và người thiệt mạng không có quốc tịch Libya", ông Al-Mismari nói thêm. "Trong bối cảnh này, chúng tôi yêu cầu chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ liên lạc nhằm tiếp nhận chiếc xe bọc thép của họ cũng như các thi thể bên trong", Thiếu tướng Al-Mismari kết luận. Mặc dù ông Al-Mismari không chỉ định ai là đối tượng bị tiêu diệt trong xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng gần như chắc chắn họ là lính đánh thuê Syria đang chiến đấu cho Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA).

