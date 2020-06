Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết, Nga đã triển khai ít nhất 11 hệ thống pháo - tên lửa phòng không tầm thấp Pantsir-S1 đặt trên khung gầm xe tải KamAZ tới thành phố Sirte của Libya, nơi sắp diễn ra trận chiến quyết định. Các máy bay vận tải hạng nặng An-124 và Il-76 của Nga đã lập cầu hàng không và thực hiện ít nhất 11 lần cất hạ cánh tại căn cứ không quân El Girdabiye ở thành phố Sirte. Báo chí cho rằng Nga đang vận chuyển lính đánh thuê Wagner cũng như vũ khí và đạn dược cho đồng minh LNA nhằm giữ địa bàn chiến lược này trước áp lực cực lớn từ GNA và Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý là số vũ khí tối tân trên theo dự đoán sẽ được sử dụng trực tiếp bởi lính đánh thuê người Nga chứ không phải binh sĩ LNA hay các tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE. Trước đó việc lính đánh thuê Nga có trong trang bị nhiều vũ khí hiện đại đã được ghi nhận sau khi họ rút chạy khỏi thủ đô Tripoli với xe tăng T-62MV, thiết giáp Tigr hay hệ thống phòng không Pantsir-S1. Những phương tiện tác chiến trên không có trong biên chế của LNA, vì vậy giới quan sát khẳng định Bộ Quốc phòng Nga đã sử dụng lính đánh thuê Wagner để bảo vệ quyền lợi của mình ở Libya bằng cách cung cấp cho họ vũ khí hạng nặng. Vào ngày 6/6, LNA đã công bố mở chiến dịch "Con đường chiến thắng" nhằm bảo vệ thành phố chiến lược Sirte và nhiều địa điểm quan trọng khác trước cuộc tấn công của phe GNA. Ngoài ra Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua công khai cáo buộc Nga tiến hành can thiệp quân sự vào Libya và vi phạm các lệnh cấm đối với việc cung cấp vũ khí cho quốc gia Bắc Phi này. Sự xuất hiện của 11 tổ hợp Pantsir-S1 mới tại thành phố Sirte theo đánh giá có mục đích chính nhằm bù đắp số thiệt hại được đánh giá là "khủng khiếp" của vũ khí này trong suốt thời gian qua. Theo các nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ, máy bay không người lái Bayraktar TB2 của họ đã tiêu diệt được tới 23 hệ thống Pantsir-S1, khiến phương tiện tác chiến trên đối diện nguy cơ "tuyệt chủng" trên chiến trường Libya. Trong số những hệ thống Pantsir-S1 bị phá hủy, đa phần là do UAE viện trợ cho đồng minh LNA, thể hiện qua việc module tác chiến đặt trên khung gầm xe tải việt dã MAN SX45 chứ không phải KamAZ. Chẳng rõ những tổ hợp Pantsir-S1 mà lính đánh thuê Wagner sử dụng được rút trực tiếp từ biên chế trang bị của quân đội Nga có tính năng nào ưu việt hơn so với bản Pantsir-S1E của UAE hay không. Nếu đặc điểm kỹ chiến thuật của hai vũ khí trên là tương đương thì nếu không có sự thay đổi về phương pháp sử dụng, thiệt hại đối với Pantsir-S1 vẫn được dự báo là sẽ lớn. Theo các chuyên gia quân sự quốc tế, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ bị kéo vào một cuộc đối đầu quy mô lớn ở Sirte, bất chấp việc quan hệ giữa hai quốc gia có dấu hiệu ấm lên trong thời gian gần đây.

