Trang Avia-pro cho biết, việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng tiếp cận căn cứ không quân Hmeimim của Nga đã kết thúc bởi một cuộc tấn công được thực hiện bởi hệ thống phòng không bảo vệ sân bay. Cụ thể, do kết quả của việc phóng một tên lửa phòng không dẫn đường, máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng biến thành một đống đổ nát. Theo các nguồn tin từ hiện trường, tên lửa đánh chặn được phóng đi từ hệ thống phòng không Tor-M2U, điều này đã được xác nhận một phần bởi bức ảnh tương ứng. Các chuyên gia đã hướng sự chú ý đến việc tên lửa phòng không dẫn đường nhằm vào máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ được phóng đi theo phương gần như thẳng đứng, điều này cho thấy quân đội Nga đã sử dụng hệ thống phòng không Tor-M2U. Được biết đây không phải một máy bay không người lái tự chế được tạo ra bởi các tay súng thánh chiến, mà rõ ràng là một UAV tinh vi của Thổ Nhĩ Kỳ, nó đã cố gắng tiếp cận sân bay quân sự Nga với mục đích không xác định. Hiện tại quân đội Syria đã tuyên bố đóng cửa không phận và gần như ngay lập tức tấn công các mục tiêu trên không hoạt động tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Trong khi đó, đánh giá rủi ro Thổ Nhĩ Kỳ có thể tấn công căn cứ không quân Hmeimim, các hệ thống phòng không Nga cũng tấn công tất cả các mục tiêu chưa xác định. Dựa trên thông tin tương ứng, trong vài ngày qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã mất ít nhất 7 chiếc UAV, nhưng ở chiều ngược lại họ cũng bắn hạ tới 2 máy bay ném bom tiền tuyến Su-24MK của không quân Syria trong ngày 1-3. Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U được Nga cấp tốc điều động tới căn cứ không quân Hmeimim sau khi tổ hợp Pantsir-S1 có màn thể hiện bị đánh giá là gây thất vọng. Khi triển khai tại căn cứ Hmeimim, Tor-M2U đã chứng tỏ độ tin cậy tốt hơn hẳn Pantsir-S1 khi không bị hoang báo cũng như cung cấp xác suất đánh chặn thành công tốt hơn nhiều, lên tới 80% so với chỉ 19% của Pantsir-S1. Ngoài ưu điểm đã nêu, Tor-M2U còn được đánh giá cao hơn Pantsir-S1 ở khả năng khai hỏa liên tiếp với mật độ dày do radar của nó có nhiều "rãnh đạn" để điều khiển tên lửa hơn. Tor-M2U có thể cùng lúc bắn hạ nhiều mục tiêu tấn công đường không bay ngang qua trận địa chứ không yêu cầu phải bắn chặn ngay trước mặt như trường hợp của Pantsir-S1. Bên cạnh đó, do đặt trên khung gầm xe bọc thép bánh xích mà Tor-M2U có thể dừng bắn ngay lập tức mà không phải thêm thao tác hạ càng chống như Pantsir-S1. Sau sự kiện trên, nhiều khả năng không quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải hạn chế hoặc dừng hẳn các chuyến bay của UAV với mục đích do thám căn cứ Hmeimim của Nga.

