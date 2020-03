Theo báo chí Nga, Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng dự kiến diễn ra vào hôm 9 tháng 5 năm 2020 trên Quảng trường Đỏ có thể sẽ bị hủy bỏ. Tại thời điểm này giấy mời gửi tới các lãnh đạo cấp cao trên thế giới đã được đưa đi, nhưng nếu cần thiết thì sự kiện vẫn sẽ bị hủy bỏ để đảm bảo an toàn. Nếu có diễn ra, lễ duyệt binh nhiều khả năng chỉ giới hạn ở quy mô nhỏ với 5 nghìn người tham dự, trong đó không bao gồm những người có nguy cơ cao về sức khỏe. Đối tượng bị xác định có nguy cơ về sức khỏe đó là các cựu chiến binh cao tuổi, người về hưu và người trong độ tuổi nghỉ hưu trước thời hạn. Được biết sự chuẩn bị kỹ thuật của lễ duyệt binh đang được tiến hành đầy đủ, các đơn vị tham gia đã bắt đầu tập luyện để đạt kết quả cao nhất. Tuy nhiên các chuyên gia phân tích tình hình thế giới tin rằng trong thực tế, khó có khả năng giải quyết vấn đề lây lan virus corona mới trong tương lai gần. "Sự hiện diện của các cựu chiến binh tại Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng có thể dẫn đến sự lây lan của virus corona mới trong số họ". "Đây là một rủi ro rất lớn, đặc biệt là tỷ lệ tử vong do COVID-19 là cao nhất trong số những người trên 60 tuổi". "Quyết định sẽ được đưa ra bởi các nhà chức trách trong mọi trường hợp, nhưng rõ ràng là năm nay sẽ không có phần quan trọng của cuộc diễu hành", chuyên gia Nga lưu ý. Truyền thông cho rằng trong khuôn khổ của Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm 2020, quân đội Nga sẽ trình diễn nhiều mẫu vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự hoàn toàn mới nhằm phô trương sức mạnh quân sự. Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Đại tướng Sergei Shoigu, cho biết tại thời điểm này không có một ca lây nhiễm nào đối với virus corona mới được phát hiện trong quân đội Nga, tuy nhiên họ vẫn phải đề phòng. "Bộ Quốc phòng đã ngừng tiếp nhận đại diện nước ngoài. Tương tự như vậy, các phái đoàn quân sự Nga đã bị đóng cửa cho các chuyến công tác". "Bên cạnh đó là đình chỉ thi đấu thể thao, văn hóa, giải trí và các sự kiện đại chúng khác đằng sau hàng rào của các đơn vị quân đội. Đồng thời việc kiểm soát y tế đối với quân nhân đã được tăng cường". "Việc đo nhiệt độ hàng ngày được tiến hành cho những người đến các đơn vị quân đội, và quân nhân bị hạn chế rời khỏi khu vực doanh trại", người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo. "Nhưng tất nhiên, công chúng - những người lo lắng khác do động lực gây ra đại dịch - đã trở nên quan tâm đến những gì sẽ xảy ra trong mối liên hệ này", báo cáo của hãng thông tấn Tsar Grad cho hay. Các chuyên gia nói rằng virus corona mới nếu chỉ lây lan trong một đơn vị quân đội đã có thể trở thành mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, thậm chí gây mất sức chiến đấu hoàn toàn của lực lượng vũ trang Nga.

