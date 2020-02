"Các nhóm phiến quân Syria được pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ yểm trợ đã chọc thủng phòng tuyến quân đội chính phủ tại khu vực Qminas và Nayrab thuộc tỉnh Idlib. Một cường kích Su-24 đã thực hiện đòn không kích, giúp binh sĩ Syria đẩy lùi thành công mọi đợt tập kích của đối phương", Trung tâm Hòa giải của Nga tại Syria hôm nay ra thông cáo cho hay. Lực lượng chính phủ Syria đã phá hủy 1 xe tăng, 6 xe chiến đấu bộ binh và 5 xe bán tải mang vũ khí hạng nặng. "Cuộc pháo kích khiến 4 lính Syria bị thương và chấm dứt ngay khi Moskva phát thông báo tới Ankara", thông cáo có đoạn viết. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo 2 binh sĩ nước này thiệt mạng, 5 người bị thương trong cuộc không kích ở tỉnh Idlib. Ankara khẳng định 50 binh sĩ Syria đã thiệt mạng trong đòn tấn công trả đũa, cùng với đó là 5 xe tăng, 2 xe thiết giáp chở quân, 2 xe bán tải vũ trang và 1 khẩu pháo bị phá hủy. Tỉnh Idlib hiện là khu vực duy nhất do các nhóm phiến quân kiểm soát tại Syria, trong đó có nhiều nhóm được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ năm 2018 đồng ý thiết lập vùng phi quân sự ở tỉnh Idlib và yêu cầu các tay súng Hồi giáo phải rút khỏi vùng đệm. Tuy nhiên, Nga sau đó khẳng định các nhóm khủng bố vẫn tiếp tục hoạt động ở tỉnh này khiến Nga buộc phải can thiệp. Các lực lượng chính phủ Syria bắt đầu chiến dịch tấn công vào vùng lãnh thổ cuối cùng do phiến quân kiểm soát ở tỉnh Idlib từ ngày 27-1. Chiến dịch tái chiếm Idlib được phát động sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hôm 12-1 đổ vỡ. Thổ Nhĩ Kỳ triển khai khoảng 5.000 binh sĩ và nhiều xe tăng, thiết giáp tới Idlib nhằm ngăn bước tiến của quân đội chính phủ Syria, trong bối cảnh nhiều trạm quan sát của Ankara tại đây đang bị bao vây. Có thông tin còn cho biết, không quân Nga điều cường kích Su-34 và đặc biệt là Su-24 tấn công phủ đầu vào một số mũi tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gây nên những tổn thất lớn tại Syria. Các cường kích Su-24 còn liên tục mang theo bom và rocket không kích mạnh mẽ vào các vị trí đóng quân của các lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. Sau thời gian giãn cường độ không kích, nay Nga bất ngờ tăng cường Su-24 làm nhiệm vụ không kích để hỗ trợ đồng minh Syria. Hiệu suất tốt, giá thành khai thác rẻ khiến Su-24 tiếp tục được tin dùng tại chiến trường Syria. Su-24 hiện là chiến đấu cơ có số lượng nhiều nhất tại chiến trường Syria, chiếm tới 1/3 tổng số máy bay Nga hiện diện tại đây. Mặt khác Nga còn có hẳn một phiên bản Su-24 cho việc trinh sát. Nhanh nhẹn và có thể mang theo nhiều loại vũ khí tấn công mặt đất khiến Nga ưu tiên dùng loại chiến đấu cơ này để tuần tra. Ước tính Nga vẫn đang duy trì hoạt động của 450 chiếc Su-24 với các phiên bản khác nhau. Loại máy bay này có chiều cao 6,19 m, chiều dài 24,59 m. Khối lượng khi không tải khoảng 22.300 kg. Trọng lượng tối đa khi cất cánh là 39.700 kg. Trần bay 11.000 m, phi hành đoàn có 2 người. Khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và cả đêm lẫn ngày của Su-24 thực hiện được nhờ hệ thống định vị Puma, bao gồm 2 radar định vị Orion-A và 1 radar giám sát mặt đất Relyef. Những biến thể mới hơn được nâng cấp mạnh về hệ thống điện tử và vũ khí cho phép nâng cao sức mạnh gấp hơn 2 lần nguyên bản Chiếc máy bay được lắp đặt 2 động cơ phản lực đốt sau Saturn/Lyulka AL-21F-3A có công suất 110 KN (11216 Kgs) mỗi chiếc, giúp Su-24 có thể đạt vận tốc 1700 km/h, tốc độ leo cao 150m/s. Tầm bay đạt 2.500km. Với khả năng mang 8.000kg vũ khí bao gồm: Pháo bắn nhanh GSH-6-23M cỡ nòng 23 mm với 500 viên đạn, các loại tên lửa và bom biến Su-24 trở nỗi kinh hoàng cho các mục tiêu mặt đất.

