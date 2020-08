Nền công nghiệp quốc phòng Đài Loan được đầu tư và phát triển rất mạnh, một số loại vũ khí do hòn đảo này phát triển còn được đánh giá ngang hàng với các nền công nghiệp quốc phòng lớn. Trong số những vũ khí được đảo Đài Loan phát triển phải kể đến tên lửa diệt hạm Hùng Phong 3. Có thể nói, Hùng Phong 3 với mệnh danh "sát thủ diệt tàu sân bay" là một trong những loại tên lửa diệt hạm nguy hiểm nhất thế giới hiện nay, và là mối bận tâm hàng đầu của hải quân Trung Quốc. Đây là thế hệ thứ ba trong dòng tên lửa Hùng Phong do Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn tại Đài Loan phát triển. Tên lửa Hùng Phong 3 có thể đạt tốc độ gấp đôi vận tốc âm thanh (Mach 2) và được thiết kế để chống lại các tàu chiến mặt nước. Không những có khả năng diệt tàu khu trục, tên lửa Hùng Phong 3 còn được thiết kế nhắm tới tiêu diệt cả tàu sân bay của đối phương tiềm tàng. Hùng Phong 3 sử dụng động cơ phản lực dòng thẳng với hai ống đẩy nhiên liệu rắn gắn ở hai bên tên lửa để đẩy tên lửa đến tốc độ cần thiết trước khi động cơ có thể hoạt động. Tên lửa Hùng Phong 3 được thiết kế không có cánh nhưng có bốn cửa hút khí để điều phối lượng khí đối lưu giúp tên lửa điều chỉnh hướng bay. Hùng Phong 3 được dẫn đường bằng hệ thống định vị quán tính kết hợp radar dẫn đường chủ động khi lao vào mục tiêu ở giai đoạn cuối. Trong giai đoạn cuối của quá trình tấn công, tên lửa Hùng Phong 3 sẽ kích hoạt cơ chế chuyển động tự do, bay không theo bất kỳ quỹ đạo nào, miễn chạm tới mục tiêu, để tránh việc bị đánh chặn. Tầm hoạt động của tên lửa Hùng Phong 3 là 300 km. Với tầm hoạt động này tên lửa Hùng Phong 3 sẽ bao phủ vùng biển rộng lớn Về trọng lượng, tên lửa Hùng Phong 3 nặng 1.360kg. Đầu đạn nặng khoảng 300kg nhồi thuốc nổ có sức công phá mạnh. Chiều dài của tên lửa Hùng Phong 3 là 6.096mm, đường kính 457mm. Ngoài triển khai trên tàu chiến, tên lửa Hùng Phong 3 của Đài Loan còn triển khai trên các hệ thống xe phóng trên đất liền. Nếu một cuộc tấn công đổ bộ chớp nhoáng diễn ra, rất có thể hải quân đối phương sẽ bị thiệt hại nặng nề bởi loại tên lửa này. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Theo Bắc Kinh, việc Đài Loan trở về với Trung Quốc theo mô hình "một quốc gia, hai chế độ", tương tự Hong Kong và Macau, là phương án tốt nhất để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người dân hòn đảo này. "Trung Quốc sẽ không tấn công người Trung Hoa. Nhưng chúng tôi không hứa hẹn sẽ từ bỏ việc sử dụng vũ lực và bảo lưu việc dùng mọi biện pháp cần thiết để đạt mục tiêu thống nhất và ngăn Đài Loan độc lập", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói trong bài phát biểu kỷ niệm 40 năm chính sách tan băng với Đài Loan. Tuy vậy, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố không chấp nhận mô hình này với Trung Quốc, đồng thời hối thúc Bắc Kinh thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân Đài Loan. Một mặt lãnh đảo đảo Đài Bắc vẫn tìm cách giảm căng thẳng với Bắc Kinh, một mặt họ vẫn tăng cường sức mạnh quân sự sẵn sàng cho tình huống xấu.

