Hiện tại tình hình chiến sự tại tỉnh Idlib và Aleppo của Syria vẫn diễn ra theo chiều hướng ngày càng khốc liệt do lực lượng phiến quân đang cố gắng phản công dưới sự yểm trợ hỏa lực từ Thổ Nhĩ Kỳ Chính vì vậy trong những ngày qua các máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không - vũ trụ Nga cũng như không quân chính phủ Syria đã gia tăng đáng kể tần suất hoạt động Những phi vụ ném bom dữ dội của chiến đấu cơ Nga - Syria đã giúp cho lực lượng mặt đất của quân đội chính phủ Syria (SAA) giành được nhiều thắng lợi quan trọng tại thực địa Mặc dù vậy, Không quân Nga vẫn đang tránh các vị trí của binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và chỉ tấn công vào các tay súng nổi dậy, sở dĩ có tình trạng trên là bởi sự tồn tại của thỏa thuận không xâm phạm lẫn nhau Tuy nhiên theo hãng thông tấn Al Masdar News thì trong ngày 24-2, Không quân Nga và Syria đã lần đầu tiên phối hợp tấn công trực diện vào quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Đối tượng bị các máy bay chiến đấu đánh phá theo báo cáo là 1 trạm quan sát được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dựng lên gần thị trấn Kansafra thuộc địa bàn tỉnh Idlib Theo các phương tiện truyền thông ủng hộ phe đối lập, có đến 10 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng hoặc bị thương do trận ném bom mà Không quân Nga và Syria phối hợp thực hiện Ngoài ra, một số vũ khí và phương tiện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã bị phá hủy do hậu quả của trận không kích dữ dội này Hiện tại Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin nói trên, tuy nhiên nếu chính xác thì số binh sĩ của Ankara thiệt mạng đã lên tới con số hơn 20 người chỉ riêng trong tuần qua Mặc dù vậy, chi tiết rất đáng quan tâm chính là thông tin máy bay Nga - Syria hợp sức ném bom vào vị trí của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng chưa được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Chính vì vậy diễn biến trên đã làm phát sinh không ít nghi ngờ từ giới truyền thông quốc tế, bởi vì hiện tại Moskva và Ankara vẫn đang tuân thủ thỏa thuận Sochi Ví dụ tiêu biểu có thể kể ra đây chính là trong ngày 23-2 đã có báo cáo về việc 2 máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của Nga đã tấn công vào 1 đoàn xe thiết giáp của Thổ Nhĩ Kỳ gần khu định cư Al-Bara Tuy nhiên cuộc không kích chỉ nhằm gửi lời cảnh báo tới quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khi bom được ném ra ngoài và không chủ đích gây thương vong cho họ, theo đúng tinh thần thỏa thuận Sochi Nhưng nếu như tình hình chiến sự tại Idlib vẫn diễn biến theo chiều hướng xấu với sự tham gia trực tiếp của bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ thì không loại trừ khả năng sẽ có những trận ném bom thực sự được tiến hành

