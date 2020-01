Hãng thông tấn khu vực Trung Đông Al Masdar News cho biết, ngay trong buổi sáng 1-1-2020, căn cứ không quân Hmeimim của Nga trên đất Syria đã bị phiến quân khủng bố tấn công bằng pháo phản lực cỡ 122 mm Thông tin ban đầu cho biết những quả đạn rocket BM-21 Grad đã được phóng từ một địa điểm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hama, nơi vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm phiến quân khủng bố được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ Các hệ thống tên lửa phòng không Nga bố trí quanh căn cứ Hmeimim đã đưa ra phản ứng kịp thời và bắn hạ nhiều mục tiêu, hiện tại chưa có báo cáo chính thức từ phía Moskva về thiệt hại Hành động khiêu khích ngay ngày đầu năm mới của phiến quân khủng bố chắc chắn sẽ dẫn tới hành động trả đũa của Nga, bởi điều này gần như đã thành thông lệ Chẳng phải chờ đợi lâu, Không quân Nga ngay lập tức đã tiến hành một cuộc ném bom quy mô lớn vào tỉnh Idlib trong đêm, nhắm vào một số khu vực trọng yếu tại địa điểm này Cụ thể theo các báo cáo, Không quân Nga đã phát động hơn 30 cuộc không kích trong 12 giờ qua, đánh vào quận Ma'arat Al-Nu'man và một số địa điểm khác trên toàn tỉnh Idlib Cuộc tấn công của Nga theo báo cáo là đã được tiến hành sau khi họ phải tạm ngừng các hoạt động trong vòng 24 giờ do điều kiện thời tiết xấu ở phía Tây Bắc Syria Các chuyên gia nhận định, để tính toán đường dài thì Moskva cần gây sức ép lên Ankara để các nhóm phiến quân do họ hậu thuẫn không còn dám thực hiện những hành động tương tự trong tương lai Trong một diễn biến khác, quân đội chính phủ Syria (SAA) và phiến quân thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) đã tấn công qua lại dọc theo mặt trận phía Đông Nam Idlib, cả hai bên đều bắn tên lửa và đạn pháo vào chiến tuyến của nhau Quân đội Syria trước đó đã tạm dừng cuộc tấn công của họ ở phía Đông Nam Idlib do điều kiện thời tiết; tuy nhiên, họ có khả năng tiếp tục hành động trong những ngày tới khi Nga đã vào cuộc trở lại Không chỉ có vậy, SAA còn phát động một cuộc tấn công trả đũa vào lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc, sau khi họ tấn công vào vùng nông thôn phía Bắc của tỉnh Al-Raqqa Theo một nguồn tin quân sự, quân đội Syria đã bắn một số đạn pháo và tên lửa về phía lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và các phiến quân đồng minh của họ ở thị trấn Fars và các khu vực xung quanh Quân đội chính phủ Syria cũng nhắm mục tiêu vào nhóm Quân đội Quốc gia Syria (SNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn gần tuyến đường quốc lộ liên kết với các thủ phủ tỉnh Aleppo và Al-Hasakah Tình hình chiến sự tại Syria được dự báo sắp tăng nhiệt trở lại sau một thời gian ngắn tạm yên tĩnh, thậm chí có dự đoán cho rằng các cuộc giao tranh trong năm 2020 sẽ còn ác liệt hơn nhiều

