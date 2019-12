Hiện nay Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô (Chengdu) của Trung Quốc đang tích cực sản xuất chiến đấu cơ thế hệ 5 J-20 để bàn giao cho không quân nước này. Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Chengdu J-20 vẫn được Trung Quốc tuyên bố là do họ độc lập phát triển và không sao chép nguyên mẫu nước ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự quốc tế vẫn cho rằng chiếc J-20 thực chất đã vay mượn ý tưởng của dòng tiêm kích thử nghiệm MiG-1.44 của Liên Xô/Nga. Mặc dù vậy phải nhận thấy thực tế rằng giữa hai chiếc chiến đấu cơ trên có sự khác biệt nhất định, cho nên nhiều khả năng J-20 phải sao chép từ một nguyên mẫu khác. Mới đây, các chuyên gia quân sự Nga nhận thấy J-20 có sự tương đồng lớn với một trong những máy bay chiến đấu bí mật nhất của Liên Xô, đó chính là chiếc chiếc S-22, hình ảnh của nguyên mẫu này chỉ mới được công bố gần đây. "Hình dạng, kích thước, sự sắp xếp của các yếu tố cấu trúc riêng lẻ trên tiêm kích Chengdu J-20 của Trung Quốc cực kỳ giống với nguyên mẫu máy bay chiến đấu S-22 của Liên Xô”. “Nguyên mẫu S-22 không thể hoàn thiện do gặp phải một số khó khăn trong việc thực hiện dự án, khác biệt duy nhất giữa J-20 và S-22 chỉ là hình dạng cánh mà thôi", chuyên gia quân sự Nga nhận xét. Đáng chú ý là trước đó trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc, có thông tin rằng Bắc Kinh thực sự đã có được tài liệu thiết kế của một trong những chiến đấu cơ bí mật nhất của Liên Xô. Tuy nhiên khi đó đa phần mọi người cho rằng đây là chiếc MiG-1.44, phải tới khi nguyên mẫu S-22 được công bố thì mọi việc mới trở nên rõ ràng hơn nhiều. Một nhà phân tích của Avia cho biết, "Các nhà khoa học hàng không Trung Quốc thực ra vẫn không thể chế tạo ra một máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư có chất lượng tốt”. “Chính vì vậy, chỉ bằng cách sao chép sự phát triển của Liên Xô và Nga, rất khó có khả năng các nhà thiết kế nước này làm được một tiêm kích thế hệ thứ năm hoàn chỉnh". Tuy nhiên thực tế cho thấy dự án J-20 của Trung Quốc đã về tới đích, thậm chí họ còn tuyên bố "đi sau nhưng về trước" so với Su-57 của Nga, điều này không gây ngạc nhiên bởi hiện tại tiềm lực kinh tế của họ là rất đáng nể. Trường hợp tiêm kích S-22 phát triển thành J-20 cùng với chiếc Yak-141 có nhiều điểm tương đồng với F-35B Lightning II đã cho thấy thực trạng buồn của ngành công nghiệp hàng không Nga. Đã có nhận xét khá chua xót đó là người Nga hãy cứ lên kế hoạch cho những ước mơ của mình rồi để cho quốc gia khác hoàn thiện giúp. Sự khác biệt trên giải thích vì sao Trung Quốc và Mỹ đã vượt trước Nga một khoảng cách đáng kể.

