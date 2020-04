Thông tin về đợt triển khai được hãng Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cặp đôi T-129 và tên lửa L-UMTAS hiện diện tại Idlib nhằm hỗ trợ phiến quân tại Idlib trong cuộc chiến quy mô lớn với quân đội chính phủ Syria có thể nổ ra trong vài ngày tới. Hiện không rõ số lượng T-129 được Ankara điều đến Idlib. Trong khi đó, nguồn tin quân sự tại địa phương cho biết, họ đã nhìn thấy những chiếc trực thăng T-129 mang theo tên lửa L-UMTAS xuất hiện trên bầu trời Idlib. Như vậy, việc cặp đôi vũ khí này sẵn sàng hộ trợ phiến quân có thể khiến lực lượng xe tăng, xe chiến đấu của Damascus gặp nguy hiểm tại chiến trường Idlib bởi đây là dòng tên lửa tối tân hàng đầu hiện nay. Việc triển khai dòng trực thăng tấn công cực mạnh này cho thấy tính chất khốc liệt của cuộc chiến tại đây. Tuy sở hữu lực lượng quân sự mạnh hơn hẳn, nhưng thông kê cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ cũng thiệt hại nặng nề bởi quân đội Syria được sự hậu thuẫn của Nga. Nhiều nơi tại phía Bắc Syria, các cánh quân của lực lượng phiến quân được sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đánh bật khỏi vị trí. Tổn thất của lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib là rất lớn, điều này buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải hành động bất chấp việc Nga đang dàn quân hỗ trợ cho quân đội Syria. Giới quan sát nhận định, việc điều động trực thăng tấn công T-129 vào chiến trường Syria được cho là tạo thêm thế chủ động trên chiến trường. So với năng lực tác chiến của các trực thăng tấn công AH-1Z của Mỹ và Mi-24 của Nga, trực thăng T-129 không hề kém cạnh, thậm chí có một số tình huống chúng còn thể hiện xuất sắc hơn cả đại diện từ Nga và Mỹ. Trực thăng T-129 được phát triển cho nhiệm vụ chống tăng - thiết giáp, chi viện hỏa lực bộ binh dựa trên mẫu A-129 Mangusta do Augusta Westland phát triển cho không quân Italy. Buồng lái của T-129 được thiết kế với 2 chỗ ngồi (phi công và sĩ quan điều khiển vũ khí – hoa tiêu). Ngoài tên lửa chống tăng, rocket, bom, trực thăng tấn công T-129 còn có khả năng mang được cả tên lửa không đối không. T-129 là dự án đầy tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chế tạo ra dòng chiếc trực thăng tấn công đáng sợ trên chiến trường. Chúng được nghiên cứu vào năm 2009 và giới thiệu ra mắt công chúng vào năm 2014. Cách bố trí hỏa lực trên T-129 khá giống với các mẫu trực thăng tấn công AH-64 Apache (Mỹ) hay Mi-24, Mi-28 (Nga). Một pháo xoay 3 nòng cỡ 20mm với 500 viên đạn được bố trí ở mũi máy bay để tiêu diệt sinh lực địch. Hai bên hông máy bay được bố trí 2 cánh nhỏ với 4 điểm treo cho phép mang rocket, tên lửa. Ngoài ra, trên T-129 còn có 4 ống phóng rocket cỡ 70mm có điều khiển Cirit do Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển, dùng đầu tự dẫn lade bán chủ động, tầm bắn 1,5-8km. Trực thăng T-129 còn có thể mang theo tên lửa không đối không (có thể là loại AIM-92 Stinger hay MBDA Mistra). T-129 có chiều dài 12,2m; chiều cao 11,9m, trọng lượng cất cánh tối đa của T-129 là 5.000kg; tải trọng vũ khí: 1.150kg. Máy bay được lắp 2 động cơ LHTEC CTS800-4A do liên doanh Rolls-Royce của Anh và Honeywell của Mỹ chế tạo, cho tốc độ tối đa 278 km/h, tốc độ hành trình 269 km/h. T-129 có trần bay 6.096 m, tầm bay 1.000 km, vận tốc leo cao 14 m/s. Đặc biệt dòng trực thăng này còn mang được loại tên lửa không đối đất cực mạnh L-UMTAS. Đây được coi là "sát thủ diệt tăng" hàng đầu hiện nay. Với việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai cặp đôi T-129 và tên lửa L-UMTAS vào chiến trường Idlib, quân đội Syria sẽ có lý do để lo lắng trong các cuộc giao tranh sắp tới.

