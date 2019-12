Hình ảnh binh sĩ Syria vác pháo không giật SPG-9 lên vai để khai hỏa tại chiến trường Idlib cho thấy tính chất khốc liệt của cuộc chiến tại đây. Thông thường loại pháo này sẽ khai hỏa trên giá ba chân để đảm bảo an toàn cho xạ thủ, chỉ trong trường hợp khẩn cấp pháo này mới được vác lên vai để khai hỏa. Cùng với RPG-7 và RPG-29, đây là những loại vũ khí chống tăng cũng như phá hủy công sự cực nguy hiểm tại chiến trường Syria. Pháo không giật SPG-9 được tất cả các bên tham chiến tại Syria sử dụng, từ lực lượng quân đội chính quy Syria cho tới các nhóm khủng bố. Thậm chí dòng súng này còn được các nhóm phiến quân chế tạo trực tiếp ngay trong điều kiện của chiến trường khốc liệt này. Việc sử dụng dòng pháo này giúp lực lượng tham chiến có một vũ khí hiệu quả nhưng với chi phí rất phải chăng này. So với các dòng tên lửa chống tăng, sử dụng pháo không giật SPG-9 giúp Nga tiết kiệm hơn rất nhiều. Trong bối cảnh cuộc chiến tiếp tục diễn biến phức tạp, tiết kiệm chiến phí trong khi vẫn đạt được mục tiêu đề ra được coi là bước đi khôn ngoan của tất cả các lực lượng tham chiến. Với ưu thế hỏa lực mạnh, dễ cơ động, lại được sử dụng trong tay lực lượng đặc nhiệm lão luyện, SPG-9 là một trong những vũ khí ác mộng cho đối phương. SPG-9 Kopye (biệt danh ngọn giáo) là loại pháo không giật chống tăng cỡ nòng 73mm do Liên xô phát triển và đưa vào sử dụng từ năm 1962. Pháo SPG-9 có nòng súng với khóa nòng mở, giá giữ súng 3 chân, thiết bị điện để khai hỏa và thiết bị ngắm bắn (kính ngắm PGO-9X hoặc kính ngắm hồng ngoại PGN-9 IR). SPG-9 có khả năng đạt tốc độ bắn 5-6 phát/phút (tùy kĩ thuật người nạp), tầm bắn hiệu quả khoảng 800m, tầm bắn xa nhất 6,5km. Hiện tượng không giật của pháo này được hình thành từ cấu tạo khóa nòng mở, dưới dạng ống phụt, cho phép một phần khí thuốc phụt lại phía sau, ngược hướng với đường bay của đạn. Hình ảnh xe tăng bị pháo SPG-9 tiêu diệt nhanh gọn trên chiến trường Syria. Pháo không giật SPG-9 có trọng lượng 47,5kg, khi lắp giá 3 chân súng có trọng lượng 59,5kg. Chiều dài của pháo 2,11m, chiều rộng 99cm, chiều cao 88cm. Pháo sử dụng loại đạn nổ phá tiêu chuẩn khối lượng là 5,5 kg, đạn chống tăng hiệu ứng nổ lõm PG-9B khối lượng 4,4 kg. Ngoài ra pháo còn có thể sử dụng các loại đạn trái phá HE hay xuyên giáp động năng HEAT. Đạn chống tăng với động cơ đẩy phản lực được phóng ra khỏi nòng pháo bằng liều phóng với vận tốc ban đầu là 435 m/s. Sau đó loại đạn này sẽ khởi động động cơ phản lực và tăng tốc lên đến 700 m/s. Khi bắn, phía sau của pháo tạo ra một khoảng nguy hiểm do lửa phản lực của liều phóng với bán kính 30m và góc mở 90°. Để lấy đường ngắm cho súng phóng lựu không giật sử dụng kính ngắm và thước ngắm quang học PRO-9 với độ phân giải lên đến 4x với trường nhìn là 10e, bộ phận kính ngắm được lắp trên giá thước ngắm trên nòng súng. Khai hỏa đạn phóng lựu của pháo SPG-9 được thực hiện bởi bộ phận cò - kim hỏa điện cơ. Đồng thời, ở bộ phận cò kim hỏa còn có bộ phận chống nổ sớm, khi chưa đóng hết khóa nòng. Phiên bản cải tiến có ký hiệu là SPG-9N được lắp thiết bị ngắm đêm. Các pháo dùng cho lực lượng bộ binh cơ giới hay lính dù có ký hiệu là SPG-9D. Hiện nay pháo không giật SPG-9 tiếp tục thể hiện uy thế tại chiến trường Syria. Ngoài việc dùng để chống tăng, súng còn được sử dụng để tấn công lô cốt của đối phương.

