Pháo tự hành PzH-2000 được Tập đoàn Krauss-Maffei Wegmann (KMW) cùng với nhà thầu phụ là Rheinmetall Landsystemsản xuất từ năm 1996và được chính thức trang bị cho quân đội Đức từ năm 1998. PZH-2000 được phát triển trên cơ sở khung gầm của xe tăng Leopard-2A, sử dụng loại pháo L52 cỡ nòng 155mm do Rheinmetall Landsysteme sản xuất. Pháo tự hành này còn được trang bị súng máy MG3 7,62mm với cơ số đạn 2.000 viên. PZH-2000 có chế độ hoạt động tự động hóa rất cao, pháo sử dụng một hệ thống nạp đạn bán tự động có thể chứa 60 đạn pháo, cùng với 228 liều phóng rời. Tầm bắn tiêu chuẩn của PZH-2000 là 30-35km, lên trên 40km nếu sử dụng đạn tăng tầm. Pháo PZH-2000 có tốc độ bắn trung bình 10-13 viên/phút, chỉ huy được trang bị hệ thống quan sát toàn cảnh Leica PERI-RTNL 80, tích hợp khả năng quan sát ngày/đêm, máy đo xa laser. Pháo thủ được trang bị hệ thống chỉ thị mục tiêu Leica PzF TN 80, tích hợp khả năng quan sát ngày đêm. Hệ thống kiểm soát bắn được điều khiển bởi máy tính hiệu MICMOS, được cung cấp bởi hãng EADS, có khả năng nhận dạng và kiểm soát mục tiêu tự động. Việc tính đường đạn do máy tính xử lý, hệ thống sẽ tự động hiệu chỉnh góc nâng của pháo phù hợp với khoảng cách đến mục tiêu. Góc nâng của PZH-2000 tương đối lớn từ 3-60 độ, tháp pháo có thể quay 360 độ, do đó không bị hạn chế về góc bắn. Điểm đặc sắc của PzH-2000 là khẩu pháo được điều khiển bởi hệ thống kỹ thuật số MRSI có chức năng công kích mục tiêu bằng nhiều phát đạn một lúc. Để thực hiện phương thức này, PzH-2000 sẽ bắn 5 phát đạn ở các góc bắn khác nhau, từ cao đến thấp, đồng nghĩa với việc tất cả các viên đạn sẽ đến mục tiêu cùng lúc trong khoảng thời gian 1,5 giây kể từ điểm nổ đầu tiên. Để đảm bảo không bị lộ vị trí bắn, PZH-2000 được thiết kế để có thể nhanh chóng “bắn - rút lui” với thời gian triển khai và thu hồi pháo chưa đầy 2 phút. PZH-2000 được bọc giáp rất tốt, giúp bảo vệ tổ lái trước mảnh đạn pháo, súng máy hạng nặng của đối phương, bom chùm từ 2 bên hông và phía trên. Trong ảnh: Hệ thống điều khiến của PZH-2000. Không chỉ vậy, PZH-2000 còn được trang bị hệ thống bảo vệ tổ lái trước tác nhân sinh, hóa học NBC, hệ thống báo cháy và dập lửa tự động. Để cơ động, pháo tự hành PZH-2000 được trang bị động cơ diesel tăng áp MTU MT88, 8 xi lanh công suất 987 mã lực. Xe tự hành có khả năng vượt dốc 30 độ, chướng ngại vật cao 1m, tốc độ tối đa đạt 60km/h, tầm hoạt động 420km. Với những đặc tính nổi trội như trên, pháo PzH-2000 vượt trội so với các loại pháo tự hành đang có trong biên chế quân đội các nước trên thế giới hiện nay. Tuy vậy, ngôi vương của pháo Đức đang bị đối thủ Coalition-SV có tầm bắn lên đến 70 km và tốc độ bắn 23 phát/phút đe dọa. So với pháo Đức, pháo Nga hiện đại hơn, bắn xa hơn, chính xác hơn và cũng có tốc độ bắn cao hơn hẳn. Hiện pháo tự hành Coalition-SV đã thử nghiệm những công đoạn cuối cùng trước khi đi vào sản xuất hàng loạt.

