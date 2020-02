Su-37 được giới chuyên gia quân sự đánh giá là mạnh mẽ, uy lực, thậm chí vào thời điểm nó ra đời, họ còn coi đó là sản phẩm hàng không đi trước cả phương Tây Chiến đấu cơ này có chuyến bay đầu tiên vào ngày 2-4-1996 tại triển lãm hàng không Moscow Sau đó nó tiếp tục có chuyến bay biểu diễn ở triển lãm hàng không Farnborough 96 Với đặc tính thao diễn tuyệt vời, nó có thể chúi mũi ra khỏi hướng bay ở một số giai đoạn, quay mũi quanh 360 độ và hồi phục sau khi rơi vào vệt khí đuôi… Su-37 có được đặc tính siêu cơ động là nhờ trang bị cặp động cơ phản lực cực khỏe, thiết kế khí động học của máy bay tốt, cộng với cặp cánh mũi cải thiện đáng kể khả năng cơ động Thông số kỹ thuật cơ bản của Su-37 gồm có chiều dài 21,93 m; sải cánh 14,7 m; chiều cao 5,93 m Trọng lượng rỗng 15 tấn; trọng lượng cất cánh tối đa 35 tấn. Máy bay được điều khiển bởi 1 phi công Ban đầu Su-37 sử dụng động cơ Lyulka-Saturn AL-31FP có kiểm soát vector lực đẩy - một dẫn xuất của loại AL-31F lắp đặt trên Su-27, những động cơ này hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau Đây là giải pháp tạm thời cho đến khi loại AL-37FU sẵn sàng phục vụ Đến năm 2001, chiếc Su-37 đầu tiên lắp động cơ AL-37FU và hệ thống điều khiển fly by wire đã cất cánh Với động cơ cực khỏe này, Su-37 đạt vận tốc tối đa lên tới 2.870 km/h, trần bay 18.000 m và tầm hoạt động là 3.300 km Các thông số trên đều vượt trội các biến thể Su-30 và thậm chí là Su-35 hiện tại Su-37 được trang bị radar mảng pha quét thụ động N011M BARS với tầm quét tối đa 400km phía trước và 60km phía sau Radar này giúp Su-37 có thể theo dõi đồng loạt 14 mục tiêu và hủy diệt 4 mục tiêu trong số đó Su-37 thực hiện được cả nhiệm vụ tấn công mặt đất bằng vũ khí có độ chính xác cao, tuy nhiên vai trò chính của nó với độ cơ động cực cao vẫn là tiêm kích chiếm ưu thế trên không Tải trọng vũ khí mà Su-37 mang được là 8 tấn, phân bổ trên các giá treo nằm ở cánh và thân, bao gồm tên lửa không đối không, không đối đất, bom rơi tự do hoặc có điều khiển, rocket thường được dẫn bằng laser Với 12 điểm treo vũ khí, Su-37 có thể mang theo các loại tên lửa R-27, R-60, R-73, R-77, X-29 và X-31 (Kh-29 và Kh-31) và các loại bom điều khiển loại 500kg Ngoài ra tiêm kích Su-37 vẫn trang bị khẩu pháo hàng không GSh-301 bắn nhanh cỡ 30 mm với cơ số đạn 150 viên Đã có tới 2 nguyên mẫu được chế tạo, tuy nhiên vào năm 2002, một chiếc Su-37 đã bị rơi do gặp lỗi phần mềm Ngay sau đó vì thiếu kinh phí nên Nga đã tạm dừng việc phát triển tiếp dự án Su-37 Hiện nay nhiều ý kiến cho rằng trong trường hợp Su-57 không đạt như mong đợi, Nga chỉ cần tái khởi động Su-37 là có ngay chiếc chiến đấu cơ mạnh mẽ Với những phát triển như vũ bão trong hai thập niên trở lại đây về hàng không, Nga hoàn toàn có thể hoàn thiện chiến đấu cơ Su-37 để đối đầu với các tiêm kích tàng hình phương Tây Su-37 chắc chắn sẽ trở thành một "quái vật" trên không nếu nó được thiết kế và tái sản xuất trong tương lai

