Nền công nghiệp quốc phòng của Italy được đánh giá nằm trong tốp đầu của khối NATO. Các loại vũ khí của họ phát triển và nâng cấp được đánh giá cao về tính năng chiến đấu cũng như giá thành. Mới đây nhất, công ty quốc phòng của Ý là Leonardo đã mang tới một mẫu xe tăng cải tiến Leonardo M60A3, đây là phiên bản nâng cấp sâu rộng của xe tăng M60 do Mỹ sản xuất. Xe tăng chiến đấu chủ lực M60A3 do Leonardo tiến hành hiện đại hóa được bổ sung nhiều tấm giáp phụ composite bao quanh sườn xe cũng như tháp pháo cho khả năng bảo vệ vượt trội. Xe được trang bị hỏa lực cực mạnh với loại pháo nòng trơn 120 mm, đi kèm theo đó là hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại cho phép xe có thể khai hỏa trong mọi điều kiện thời tiết trên chiến trường. Để cơ động, dòng xe này được trang bị động cơ 960 mã lực giúp chúng hoạt động cực tốt trên chiến trường. Với thiết kế loa bù giật đầu nòng kiểu mới cho phép pháo chính có khả năng khai hỏa chính xác hơn và độ giật thấp hơn hẳn so với sản phẩm cùng loại. Điểm độc đáo của xe tăng nâng cấp là được trang bị hệ thống điều hòa không khí nhằm phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt xạ - sinh - hóa (NBC) và hệ thống dập lửa tự động, đây là điều mà ngay cả xe tăng T-90B của Nga cũng chưa được trang bị. Vỏ giáp phức hợp dạng module có độ bền cao, giúp bảo vệ kíp xe hiệu quả, đồng thời lại có thể dễ dàng thay thế và xử lý trong điều kiện chiến trường ác liệt. Pháo 120mm mạnh mẽ có khả năng bắn được tất cả các loại đạn tiêu chuẩn NATO, ngoài ra chúng còn bắn được cả tên lửa qua nòng. Đi theo xu hướng công nghệ mới, xe tăng được trang bị súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7mm điều khiển từ bên trong xe. Leonardo M60A3 cũng được sửa đổi tháp pháo với các góc vát nghiêng giúp bảo vệ xe tăng tốt hơn trước các loại đạn xuyên động năng. Cận cảnh khẩu pháo 120mm trên xe tăng Leonardo M60A3 với chụp bù giật hình rỗ tổ ong độc đáo. Hãng Leonardo hy vọng, phiên bản nâng cấp mới từ xe tăng M60A3 sẽ trở thành đối thủ đáng gờm với xe tăng T-90A của Nga trên thị trường xuất khẩu.

