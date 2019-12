Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35I Adir hiện là chiến đấu cơ tối tân nhất của không quân Israel, sở hữu nhiều đặc điểm vượt trội so với F-16I Sufa hay F-15I Ra’am. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, F-35I có diện tích phản xạ radar cực nhỏ, khiến các hệ thống radar cảnh giới tối tân nhất cũng phải bất lực trong việc phát hiện ra nó. Không chỉ có vậy, F-35I Adir còn có trong trang bị nhiều loại vũ khí tối tân, giúp nó có sức hủy diệt cực lớn đối với mọi mục tiêu từ trên không xuống dưới mặt đất. Điều này đã được chứng thực tại chiến trường Syria khi việc F-35I tham chiến chỉ được nhận ra khi mảnh bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB tìm thấy trong đống đổ nát. Mặc dù giữa Israel và Nga chưa xảy ra tình huống giao tranh trực tiếp nhưng Tel Aviv bất ngờ tuyên bố rằng nếu cần thiết, không quân nước này có thể dễ dàng tiêu diệt tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf mà Nga đang triển khai tại Syria. Theo Israel Defense, "Đặc tính quan trọng nhất của một chiếc máy bay chiến đấu tuyệt vời là có mặt tại những nơi mà họ không biết rằng bạn xuất hiện. Sức mạnh hủy diệt và khả năng sống sót là hai điểm cộng lớn của tiêm kích thế hệ thứ năm". "Phi công F-35 có tầm nhìn bao quát đủ 360 độ, anh ta có thể phóng một tên lửa từ khoảng cách xa vào kẻ thù, máy bay được trang bị các tên lửa tiên tiến nhất như Meteor, Spear và ASRAAM, cũng như nhiều loại tên lửa siêu thanh trong tương lai". "Chiếc tiêm kích hùng mạnh này có thể dễ dàng hạ gục hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga, cũng như các tên lửa hành trình có vận tốc lớn hoạt động ở độ cao thấp, bởi vì máy bay được trang bị radar mạnh nhất thế giới", Israel Defense cho biết. Trước những lời tuyên bố có phần tự tin thái quá từ Israel, trang Avia của Nga lại cho rằng nếu cần thiết thì các máy bay chiến đấu của Israel thậm chí còn không thể cất cánh từ căn cứ của họ. Tờ báo Nga cho rằng tiêm kích Israel sẽ bị tấn công ngay lập tức bởi vì phần lớn lãnh thổ Israel nằm dưới tầm ngắm của radar hệ thống phòng không S-400 Triumf. Nhưng phía Israel lại đáp trả rằng do ảnh hưởng của độ cong trái đất, không thể có chuyện radar của S-400 nhìn thấy F-35 hay một chủng loại tiêm kích nào khác của Israel nếu chúng bay ở độ cao thấp, do vậy thế chủ động vẫn thuộc về chiếc Adir. Thực tế chiến trường Syria cũng cho thấy các loại radar phòng không tối tân của Syria trong đó nhiều loại có xuất xứ Nga không thể phát hiện tiêm kích F-35I Adir cho dù theo lý thuyết chúng có thể bị nhận biết ngay khi cất cánh. Mặc dù vậy, phải nhìn nhận thực tế rằng các tuyên bố “đao to búa lớn” của giới truyền thông Nga và Israel về đặc tính ưu việt của vũ khí mình sở hữu chỉ có tính chất tham khảo mà thôi. Hai quốc gia này vẫn rất cần nhau trên bàn cờ địa chính trị Trung Đông, vì vậy rất khó có khả năng sẽ phát sinh xung đột quân sự.

