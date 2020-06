Theo trang Avia-pro, rạng sáng ngày 5-6-2020, các máy bay chiến đấu của không quân Israel khi đang hoạt động trên bầu trời biển Địa Trung Hải đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Syria. Địa điểm chính xác phải hứng chịu cuộc không kích vẫn chưa được chỉ rõ, tuy nhiên cần lưu ý rằng tổ hợp phòng không S-300 của Syria bố trí tại thành phố Masyaf chỉ cách vị trí bị oanh tạc trên dưới 10 km. Các nhân chứng địa phương cho biết, mặc dù lực lượng phòng không Syria đã phản ứng nhưng nhiều tên lửa của Israel vẫn lọt qua và gây thiệt hại, Damascus cáo buộc tiêm kích Israel lại nấp sau máy bay dân sự. Theo một số phản ánh, ít nhất 4 tên lửa được máy bay chiến đấu Israel phóng đi đã đánh trúng mục tiêu, mặc dù không có thông tin nào về chủ đề này từ quân đội chính phủ Syria. Vấn đề đáng quan tâm nữa đó là hệ thống phòng không S-300 của Syria lại tiếp tục im lặng, nhận nhiệm vụ chống trả cuộc tấn công của máy bay Israel chỉ là 6 tổ hợp Pantsir-S1. Giới quan sát cho rằng khi quyết định tấn công khu vực này, rõ ràng Tel Aviv đã gần như chắc chắn nhận ra rằng các tổ hợp phòng không S-300 sẽ không được sử dụng để chống lại máy bay chiến đấu của họ. Còn theo Al Masdar News, việc Nga cung cấp cho không quân Syria một số máy bay chiến đấu MiG-29 là lý do dẫn tới cuộc tấn công trong đêm của Israel vào một sân bay quân sự ở tỉnh Hama. Hãng thông tấn trên nhận định các tên lửa được bắn từ không phận Lebanon và cả từ hướng biển Địa Trung Hải, mục tiêu được cho là nhằm vào một căn cứ không quân ở ngoại ô thành phố Hama. Ban đầu có ý kiến cho rằng mục đích của trận không kích mà Israel thực hiện chỉ là S-300 của Syria, do hoạt động của hệ thống phòng không Favorit chỉ cách khu vực bị oanh kích 10 km. Tuy nhiên sau đó họ cho rằng mục tiêu của vụ tấn công nói trên là nhằm vào các tiêm kích MiG-29 vừa được chuyển đến những căn cứ không quân khác nhau tại Tây Syria. Số chiến đấu cơ này vừa được Nga cấp tốc cung cấp cho không quân Syria để làm tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ không phận, ngoài ra chúng còn có thể được sử dụng trong chiến dịch giải phóng Idlib. Tính năng của các tiêm kích MiG-29 mà Nga vừa bàn giao cho SAA (nhiều khả năng là phiên bản MiG-29SM) được đánh giá là không hề thua kém so với F-16I Sufa của không quân Israel. Có lẽ chính vì lý do này mà máy bay chiến đấu của Tel Aviv đã tấn công phủ đầu nhằm tiêu diệt mối nguy cơ ngay từ trong trứng nước, khi các phi công Syria vẫn chưa thực sự làm chủ phương tiện tác chiến. Trong lúc này chưa có báo cáo cụ thể về thiệt hại của quân đội Syria sau trận đánh phá vừa rồi, bất chấp việc đã có ít nhất 4 tên lửa Israel lọt qua hệ thống phòng không.

Theo trang Avia-pro, rạng sáng ngày 5-6-2020, các máy bay chiến đấu của không quân Israel khi đang hoạt động trên bầu trời biển Địa Trung Hải đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Syria. Địa điểm chính xác phải hứng chịu cuộc không kích vẫn chưa được chỉ rõ, tuy nhiên cần lưu ý rằng tổ hợp phòng không S-300 của Syria bố trí tại thành phố Masyaf chỉ cách vị trí bị oanh tạc trên dưới 10 km. Các nhân chứng địa phương cho biết, mặc dù lực lượng phòng không Syria đã phản ứng nhưng nhiều tên lửa của Israel vẫn lọt qua và gây thiệt hại, Damascus cáo buộc tiêm kích Israel lại nấp sau máy bay dân sự. Theo một số phản ánh, ít nhất 4 tên lửa được máy bay chiến đấu Israel phóng đi đã đánh trúng mục tiêu, mặc dù không có thông tin nào về chủ đề này từ quân đội chính phủ Syria. Vấn đề đáng quan tâm nữa đó là hệ thống phòng không S-300 của Syria lại tiếp tục im lặng, nhận nhiệm vụ chống trả cuộc tấn công của máy bay Israel chỉ là 6 tổ hợp Pantsir-S1. Giới quan sát cho rằng khi quyết định tấn công khu vực này, rõ ràng Tel Aviv đã gần như chắc chắn nhận ra rằng các tổ hợp phòng không S-300 sẽ không được sử dụng để chống lại máy bay chiến đấu của họ. Còn theo Al Masdar News, việc Nga cung cấp cho không quân Syria một số máy bay chiến đấu MiG-29 là lý do dẫn tới cuộc tấn công trong đêm của Israel vào một sân bay quân sự ở tỉnh Hama. Hãng thông tấn trên nhận định các tên lửa được bắn từ không phận Lebanon và cả từ hướng biển Địa Trung Hải, mục tiêu được cho là nhằm vào một căn cứ không quân ở ngoại ô thành phố Hama. Ban đầu có ý kiến cho rằng mục đích của trận không kích mà Israel thực hiện chỉ là S-300 của Syria, do hoạt động của hệ thống phòng không Favorit chỉ cách khu vực bị oanh kích 10 km. Tuy nhiên sau đó họ cho rằng mục tiêu của vụ tấn công nói trên là nhằm vào các tiêm kích MiG-29 vừa được chuyển đến những căn cứ không quân khác nhau tại Tây Syria. Số chiến đấu cơ này vừa được Nga cấp tốc cung cấp cho không quân Syria để làm tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ không phận, ngoài ra chúng còn có thể được sử dụng trong chiến dịch giải phóng Idlib. Tính năng của các tiêm kích MiG-29 mà Nga vừa bàn giao cho SAA (nhiều khả năng là phiên bản MiG-29SM) được đánh giá là không hề thua kém so với F-16I Sufa của không quân Israel. Có lẽ chính vì lý do này mà máy bay chiến đấu của Tel Aviv đã tấn công phủ đầu nhằm tiêu diệt mối nguy cơ ngay từ trong trứng nước, khi các phi công Syria vẫn chưa thực sự làm chủ phương tiện tác chiến. Trong lúc này chưa có báo cáo cụ thể về thiệt hại của quân đội Syria sau trận đánh phá vừa rồi, bất chấp việc đã có ít nhất 4 tên lửa Israel lọt qua hệ thống phòng không.