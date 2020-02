Trong cuộc không kích các mục tiêu quân sự nằm ở ngoại vi thủ đô Damascus của Syria hôm 6/2, không quân Israel đã bị tố cáo rằng "chơi không đẹp". Cụ thể theo truyền thông Nga và Syria, tiêm kích Israel đã "núp bóng" một máy bay chở khách Airbus A320 với 172 hành khách trên khoang đang chuẩn bị hạ cánh. Phòng không Syria khi ngắm bắn vào tiêm kích Israel đã suýt bắn nhầm chiếc máy bay dân sự trên, thảm họa chỉ được ngăn chặn vào những giây phút chót. Nga và Syria cho rằng Israel đã coi thường mạng sống của nhiều dân thường và Tel Aviv cần phải chấm dứt hành động tương tự nếu không muốn gánh chịu hậu quả nặng nề. Đáp lại, Israel đã từ chối chịu trách nhiệm về việc chiếc máy bay chở khách Airbus A320 gần như bị phá hủy trên bầu trời Damascus và nhắc lại vụ việc chiếc trinh sát cơ Il-20 của Nga bị bắn hạ. Tel Aviv tuyên bố rằng các lập luận của Bộ Quốc phòng Nga là không đủ thuyết phục, và nói chung Nga phải chịu trách nhiệm vì đã thông tin sai sự thật. "Việc máy bay chiến đấu núp bóng máy bay chở khách là không thể. Do đó, khi họ nói rằng không quân Israel đang trốn đằng sau phi cơ dân dụng thì điều này là vô nghĩa". "Israel không bình luận về chủ đề này và vụ việc hầu như không được thảo luận trên báo chí địa phương vì tính phi lý của cáo buộc được phía Nga đưa ra". "Đối với vụ việc xảy ra vào đêm trước, nó gợi nhớ lại những gì đã xảy ra vào tháng 9 năm 2018, khi Israel cũng bị buộc tội đã gài bẫy để phòng không Syria bắn rơi chiếc máy bay trinh sát điện tử Il-20". "Khi đó mọi tội lỗi đã cố gắng để áp đặt vào Israel, mặc dù thực tế rằng tại thời điểm chiếc Il-20 bị tên lửa Syria bắn rơi thì tiêm kích Israel đã hạ cánh", cựu cố vấn Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel, ông Alex Wexler cho biết trong cuộc phỏng vấn với Vzglyad. Trước diễn biến trên, các chuyên gia Nga cho rằng hành vi như vậy của Israel có thể sẽ dẫn đến căng thẳng rất nghiêm trọng giữa hai nước ở Trung Đông. "Một tuyên bố như vậy chỉ ra rằng Israel không có ý định thừa nhận tội lỗi trong việc phá hủy máy bay quân sự Nga mà còn tạo ra một sự khiêu khích khác khi gây ra nguy hiểm cho máy bay dân sự". "Bên cạnh đó, Israel còn cáo buộc ngược lại rằng quân đội Nga bất lực, đổ bỏ mọi trách nhiệm dẫn đến cái chết của 15 quân nhân Nga, đây là điều không chấp nhận được", chuyên gia của trang Avia cho biết. Theo các nhà phân tích, một cách chính yếu để thoát khỏi vấn đề này có thể là quyết định của Nga, đó là cho phép quân đội Syria hạ gục bất kỳ máy bay nào của Israel có ý định gây hấn với họ. Tuy nhiên điều này theo đánh giá rất khó xảy ra, bởi vì Nga đang rất cần sự ủng hộ của Israel trên bàn cờ địa chính trị khu vực Trung Đông, họ không muốn có thêm một kẻ địch mạnh như Nhà nước Do Thái.

