Không quân Israel (IAF) là lực lượng đầu tiên trên thế giới ngoài Mỹ đã chính thức đưa tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35I Adir vào chiến đấu, đối thủ của nó rất đáng gờm khi là những hệ thống phòng không tối tân do Nga sản xuất. Tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Israel được báo cáo đã thực hiện hàng chục vụ không kích vào các mục tiêu của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong lãnh thổ Syria. Khác với tiêm kích F-15I Ra'am hay F-16I Sufa, hiện tại F-35I Adir chưa có tên lửa không đối đất tầm xa phù hợp khoang vũ khí, nó buộc phải sử dụng bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB. Khi sử dụng vũ khí này, tiêm kích F-35I Adir không thể triển khai từ cự ly an toàn như F-15I hay F-16I mà nó bắt buộc phải bay sát vào khu vực cần không kích để cắt bom. Vậy nhưng toàn bộ mạng lưới phòng không của Nga và Syria với các tổ hợp tên lửa tầm xa tối tân nhất bao gồm S-300PMU-2 và cả S-400 Triumf đều không thể nhận biết sự có mặt của chiếc F-35I cho tới khi mảnh bom GBU-39 được phát hiện trong đống đổ nát. "F-35 cực kỳ khó bị phát hiện, nó cho phép bạn tấn công ngay tại những nơi triển khai hệ thống phòng không của Nga, các tổ hợp này thực tế đã bị vô hiệu hóa toàn toàn trước F-35I của Israel", trang News Mab đưa tin. Truyền thông Israel cho rằng việc F-35I Adir dễ dàng đánh bại S-300/400 là nhờ nó được tích hợp nhiều khí tài và phần mềm nội địa khác hẳn F-35A của Mỹ, điều này khiến quan chức cao cấp của tập đoàn Lockheed Martin, tướng nghỉ hưu Gary North đã phải đến Israel. Ông Gary North được ủy quyền đàm phán với các nhà chế tạo vũ khí Israel về việc mua các hệ thống được lắp đặt trên tiêm kích F-35I của nước này để nghiên cứu ứng dụng cho F-35A. Bên cạnh đó, ông Gary North cũng dự định tiến hành trao đổi với các phi công Israel đã tham gia vào các cuộc tấn công đồng thời nghiên cứu các báo cáo của họ về việc chống lại các hệ thống phòng không tiên tiến nhất. Trước tuyên bố của Tel Aviv, các chuyên gia quân sự Nga tin rằng Israel đã cung cấp dữ liệu không chính xác, tổ hợp phòng không S-400 của Nga thực chất vẫn phát hiện được F-35I nhưng Bộ Quốc phòng nước này chỉ đơn giản là không công bố dữ liệu. "Tất cả những điều này chỉ là một cuộc chiến tranh thông tin, thực tế là Israel vẫn sợ để xảy ra tình huống xung đột với Nga ở Syria, họ nhận ra rằng điều này sẽ dẫn đến những vấn đề vô cùng lớn", một nhà phân tích của Avia cho biết. Mặc dù vậy, ý kiến cho rằng radar S-400 phát hiện được F-35I nhưng Nga "không thích công bố" tỏ ra khó thuyết phục, bởi thực tế họ đã nhiều lần tự hào về việc phát hiện được F-35B của Anh tiếp cận bờ biển Địa Trung Hải từ xa. Chẳng có lý do nào để Nga thường lớn tiếng rằng S-400 nhận biết được tiêm kích tàng hình của Mỹ, Anh nhưng lại không công bố việc radar phát hiện được F-35I của Israel. Bên cạnh đó, các nhà phân tích Nga vẫn cảm thấy bối rối khi được hỏi về những mảnh bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB vốn có tầm bay khá ngắn được tìm thấy trong các đống đổ nát sau những trận không kích.

Không quân Israel (IAF) là lực lượng đầu tiên trên thế giới ngoài Mỹ đã chính thức đưa tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35I Adir vào chiến đấu, đối thủ của nó rất đáng gờm khi là những hệ thống phòng không tối tân do Nga sản xuất. Tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Israel được báo cáo đã thực hiện hàng chục vụ không kích vào các mục tiêu của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong lãnh thổ Syria. Khác với tiêm kích F-15I Ra'am hay F-16I Sufa, hiện tại F-35I Adir chưa có tên lửa không đối đất tầm xa phù hợp khoang vũ khí, nó buộc phải sử dụng bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB. Khi sử dụng vũ khí này, tiêm kích F-35I Adir không thể triển khai từ cự ly an toàn như F-15I hay F-16I mà nó bắt buộc phải bay sát vào khu vực cần không kích để cắt bom. Vậy nhưng toàn bộ mạng lưới phòng không của Nga và Syria với các tổ hợp tên lửa tầm xa tối tân nhất bao gồm S-300PMU-2 và cả S-400 Triumf đều không thể nhận biết sự có mặt của chiếc F-35I cho tới khi mảnh bom GBU-39 được phát hiện trong đống đổ nát. "F-35 cực kỳ khó bị phát hiện, nó cho phép bạn tấn công ngay tại những nơi triển khai hệ thống phòng không của Nga, các tổ hợp này thực tế đã bị vô hiệu hóa toàn toàn trước F-35I của Israel", trang News Mab đưa tin. Truyền thông Israel cho rằng việc F-35I Adir dễ dàng đánh bại S-300/400 là nhờ nó được tích hợp nhiều khí tài và phần mềm nội địa khác hẳn F-35A của Mỹ, điều này khiến quan chức cao cấp của tập đoàn Lockheed Martin, tướng nghỉ hưu Gary North đã phải đến Israel. Ông Gary North được ủy quyền đàm phán với các nhà chế tạo vũ khí Israel về việc mua các hệ thống được lắp đặt trên tiêm kích F-35I của nước này để nghiên cứu ứng dụng cho F-35A. Bên cạnh đó, ông Gary North cũng dự định tiến hành trao đổi với các phi công Israel đã tham gia vào các cuộc tấn công đồng thời nghiên cứu các báo cáo của họ về việc chống lại các hệ thống phòng không tiên tiến nhất. Trước tuyên bố của Tel Aviv, các chuyên gia quân sự Nga tin rằng Israel đã cung cấp dữ liệu không chính xác, tổ hợp phòng không S-400 của Nga thực chất vẫn phát hiện được F-35I nhưng Bộ Quốc phòng nước này chỉ đơn giản là không công bố dữ liệu. "Tất cả những điều này chỉ là một cuộc chiến tranh thông tin, thực tế là Israel vẫn sợ để xảy ra tình huống xung đột với Nga ở Syria, họ nhận ra rằng điều này sẽ dẫn đến những vấn đề vô cùng lớn", một nhà phân tích của Avia cho biết. Mặc dù vậy, ý kiến cho rằng radar S-400 phát hiện được F-35I nhưng Nga "không thích công bố" tỏ ra khó thuyết phục, bởi thực tế họ đã nhiều lần tự hào về việc phát hiện được F-35B của Anh tiếp cận bờ biển Địa Trung Hải từ xa. Chẳng có lý do nào để Nga thường lớn tiếng rằng S-400 nhận biết được tiêm kích tàng hình của Mỹ, Anh nhưng lại không công bố việc radar phát hiện được F-35I của Israel. Bên cạnh đó, các nhà phân tích Nga vẫn cảm thấy bối rối khi được hỏi về những mảnh bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB vốn có tầm bay khá ngắn được tìm thấy trong các đống đổ nát sau những trận không kích.