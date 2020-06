Cuộc tấn công mới nhất của Israel vào Syria đã phá hủy một căn cứ quân sự lớn gần thành phố Masyaf, dẫn đến xuất hiện vô số những lời chế giễu đối với vũ khí do Nga sản xuất phục vụ trong biên chế quân đội Syria. Theo truyền thông Israel, Nga liên tục tuyên bố sẵn sàng bắn hạ máy bay của nước này và khóa chặt không phận Syria. Tuy nhiên khi xét đến thực tế, Moskva đơn giản là đưa ra những lý do biện minh. "Hệ thống phòng không tầm xa S-300 của Nga được lắp đặt ở Syria đã không bắn hạ máy bay chiến đấu cũng như tên lửa của Israel hoàn toàn vì lý do chính trị”. Đây là ý kiến của ông Dmitry Danilov, người đứng đầu Bộ phận An ninh châu Âu tại Viện châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Giáo sư của Viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Moskva (MGIMO). Theo ông Danilov, "Đối với chúng tôi, Israel là đối tác trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, bao gồm cả trong khuôn khổ của bàn cờ địa chính trị Trung Đông, tương tự như chính quyền Syria". "Chúng ta thấy đã rơi vào một cái bẫy khi rất khó phản ứng với những hành động nhất định từ phía Israel, nhưng về mặt này, họ không thể được coi là một kẻ thù quân sự của Nga". Ở chiều ngược lại, trang 9TV của Israel lưu ý rằng đó chỉ là một lý do khác từ phía Nga nhằm biện minh cho sự bất lực của vũ khí do Moskva chế tạo. Trong bối cảnh tuyên bố như vậy của chuyên gia Danilov, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra về mục đích chính xác của việc Nga giao vũ khí phòng không cho Syria là gì. Cần nhắc lại rằng Israel bị xem là đối thủ chính của quân đội Syria, ngoài ra họ từng bị coi là có dụng ý xấu với Moskva do hành động gài bẫy để máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn rơi. Khi đó Nga đã tỏ ra rất tức giận, họ tuyên bố không thể tha thứ cho Israel và sẽ có hành động đáp trả xứng đáng, khẳng định sẽ cung cấp vũ khí tối tân cho đồng minh Syria để khóa chặt không phận. "Do hành động của Israel mà một máy bay quân sự của Nga đã bị bắn hạ, làm thế nào đất nước này có thể được coi là đồng minh? Ai là kẻ thù trong trường hợp này?", một nhà phân tích của Nga hỏi ngược lại. Trước đó, các nguồn tin địa phương nói rằng Nga đã cố tình vô hiệu hóa S-300 của Syria, nhằm tránh sự phá hủy đố với hệ thống này trước cuộc tấn công của máy bay chiến đấu Không quân Israel. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến hiệu quả của vũ khí Nga và hiệu suất chiến đấu của S-300, đặc biệt là trong 40 năm qua kể từ thời điểm bắt đầu làm nhiệm vụ, S-300 chưa hạ gục bất kỳ mục tiêu nào trong thực chiến. Thực tế trên cùng với những lời chỉ trích nhằm vào S-400 được đưa ra liên tiếp trong thời gian qua được nhận định sẽ ảnh tưởng tiêu cực đến triển vọng xuất khẩu của vũ khí Nga.

