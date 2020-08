Hãng thông tấn khu vực Trung Đông Al Masdar News cho biết, hôm 6/8, quân đội chính phủ Syria (SAA) đã phát động một cuộc tấn công dữ dội nhằm vào các vị trí phiến quân thánh chiến gần biên giới Latakia - Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông báo thực địa từ tỉnh Latakia, quân đội Syria đã sử dụng pháo hạng nặng và tên lửa để tấn công vào các tiền đồn của phiến quân tại khu vực Al Haddadeh. Quân đội Syria tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự của họ bằng cách phóng nhiều tên lửa về phía các tay súng đối lập ở địa bàn Jabal Turkmen và Jabal Al Akrad thuộc phía Bắc Latakia. Phiến quân thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng đã đáp trả bằng cách bắn pháo về phía những vị trí đóng quân của SAA, đánh vào một số địa điểm gần thị trấn Kinsibba. Tỉnh Latakia gần đây đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực, sau nhiều nỗ lực của phiến quân thánh chiến nhằm tấn công căn cứ không quân Hmeimim dọc bờ biển. Hành động leo thang xung đột trên đã khiến quân đội Nga nối giận, khiến phiến quân gần như hứng chịu các cuộc tấn công hàng ngày của quân đội Syria và từ cả máy bay chiến đấu Nga. Nhưng trong khi SAA đang dồn lực lượng về phía Tây Bắc, tàn quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) lại chớp thời cơ phát động một cuộc tấn công lớn ở hai khu vực riêng biệt thuộc miền Trung Syria. Theo thông tin từ tỉnh Hama, những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã tập kích vào các vị trí của quân đội chính phủ Syria tại quận Sa'an thuộc vùng nông thôn Salamiyah. Mặc dù bị bất ngờ nhưng binh sĩ Syria vẫn đủ sức chống lại cuộc tấn công của phiến quân IS, sau khi quân tiếp viện của họ đến Sa'an từ thành phố Salamiyah gần đó. Ngay sau vụ việc này, khủng bố IS lại tiến hành một cuộc tấn công khác nhằm vào các vị trí của quân đội Syria, nhưng lần này chúng nhắm vào khu vực Badiya Al Sham ở tỉnh Homs. Tình hình trên đã buộc Bộ Quốc phòng Syria phải triển khai thêm binh sĩ đến khu vực Badiya Al Sham nhằm hỗ trợ cho các quân nhân tại đây, khi lực lượng của họ khá mỏng. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã tăng cường những cuộc tấn công vào các tỉnh Hama và Homs, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Syria. Nhóm khủng bố đã lợi dụng đại dịch để thực hiện nhiều cuộc phục kích vào một số địa điểm không chỉ thuộc quân đội Syria, mà còn do quân đội Iraq và lực lượng dân chủ Syria (SDF) kiểm soát. Tình hình chiến sự tại Syria được dự báo sẽ còn diễn biến rất phức tạp trong thời gian tới, nhất là khi quân đội Nga bị phân tán sự tập trung sang Libya và không thể dồn toàn lực nhằm giúp đồng minh Damascus như trước nữa.

