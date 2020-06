Hôm 16-6-2020, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố khởi động chiến dịch quân sự mang tên Tiger Claw tại khu vực Haftanin ở miền Bắc Iraq. Chính quyền Ankara cho biết, chiến dịch quân sự được phát động nhằm vô hiệu hóa các phần tử của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và các nhóm khủng bố khác. Những nhóm vũ trang nói trên bị cáo buộc là đe dọa an ninh và sự ổn định tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại các đơn vị đặc biệt của Ankara đã có mặt ở trong tỉnh Haftanin của Iraq. Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào khu vực này thuộc miền Bắc Iraq dưới sự yểm trợ hỏa lực tích cực từ các tiêm kích F-16 cũng như máy bay không người lái vũ trang Bayraktar TB2. Trước đó vào tối 14-6, Ankara cũng tuyên bố về việc tiến hành chiến dịch mang tên Eagle Claw, đây là cuộc tấn công của không quân Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào một số địa điểm ở miền Bắc Iraq. Trong những năm qua, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nhiều hoạt động chuyên sâu chống lại PKK - nhóm vũ trang mà họ coi là khủng bố, ở cả Iraq và Syria. Chính quyền Ankara nói rằng hành động này là để đối phó với những cuộc tấn công được phát động hoặc lên kế hoạch bởi các phần tử khủng bố mà Thổ Nhĩ Kỳ đã chiến đấu suốt hơn 3 thập kỷ qua. Tuy vậy, chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cho phía Iraq rất tức giận khi cho rằng chủ quyền lãnh thổ của mình bị xâm phạm một cách thô bạo. Giới chức Iraq đã nhắc lại nhu cầu mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tối tân S-400 Triumf của Nga để bảo vệ tốt hơn vùng trời của mình. Baghdad cho rằng nếu Triumf nằm trong kho vũ khí của họ, Tổng thống Erdogan sẽ không dám cho quân tiếp cận biên giới. Điều này rõ ràng cho thấy việc tăng cường đàm phán với Nga để mua S-400 sẽ được xúc tiến. "Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí sẽ không dám đến gần biên giới Iraq nếu chúng tôi có S-400. So với các tên lửa của Nga (hệ thống S-400), F-16 của Ankara chỉ là đồ chơi trẻ em", một đại diện quân đội Iraq tuyên bố. Cần lưu ý rằng trước đó Mỹ đã tỏ ý sẵn sàng cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Iraq, tuy nhiên điều kiện là chúng phải hoàn toàn do binh sĩ Mỹ kiểm soát. Yêu cầu trên của Mỹ khiến Baghdad cho rằng họ sẽ không thể chống lại bất kỳ mối đe dọa bên ngoài nào, đặc biệt khi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là đồng minh của Mỹ, bất chấp quan hệ phức tạp gần đây giữa hai nước. Trước thực tế trên, Iraq đã quay lại phương án mua sắm tên lửa phòng không Nga, bất chấp nguy cơ phải chịu lệnh trừng phạt từ Mỹ theo Đạo luật CAATSA. Trong trường hợp thương vụ mua sắm S-400 được tiến hành, tổ hợp phòng không này này sẽ bao trùm tất cả khu vực của Iraq, giúp họ tránh bất kỳ sự xâm nhập nào. Bên cạnh đó, S-400 Triumf còn tương tác tốt với những tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 mà Iraq đã mua trước đây, tạo ra sức mạnh tổng hợp rất đáng nể.

