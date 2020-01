Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, Tehran đã quyết định triển khai các máy bay chiến đấu F-14 bảo vệ biên giới nước này sau khi Thiếu tướng Qasem Soleimani - Tư lệnh lực lượng Đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị sát hại trong vụ không kích do Mỹ tiến hành vào khu vực Sân bay Quốc tế ở Baghdad, Iraq. Lầu Năm Góc trước đó xác nhận các lực lượng Mỹ ở Iraq đã tiêu diệt tướng Qasem Soleimani, nhân vật bị Washington liệt vào danh sách các phần tử khủng bố nguy hiểm. Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc tướng Soleimani đứng đằng sau các vụ tấn công khiến hàng trăm binh sĩ nước này thiệt mạng kể từ cuộc xâm lược Iraq năm 2003. Sau cái chết của ông Soleimani, quan chức thân cận với Lãnh đạo tối cao Iran là Mohsen Rezaei, thư ký Hội đồng Khẩn cấp quốc gia Iran (EC) tuyên bố sẽ trả thù nước Mỹ: "Ông ấy đã về với những người anh em liệt sĩ, còn chúng ta sẽ mang tới sự báo thù tồi tệ cho nước Mỹ". Được biết Iran là quốc gia đang biên chế khá nhiều các máy bay chiến đấu do Mỹ chế tạo. Loại tốt nhất trong phi đội máy bay chiến đấu của Iran là Grumman F-14 Tomcat. Mỹ đã từng bán tới 79 chiếc tiêm kích hạng nặng F-14 cùng hàng ngàn tên lửa tối tân AIM-54 cho Iran. Thương vụ diễn ra trong quá khứ, lúc quan hệ hai nước còn nồng ấm, Mỹ đã đồng ý bán cho Iran những chiếc tiêm kích hạng nặng này. F-14 Tomcat do Mỹ sản xuất còn có biệt danh "Mèo đực". Đây được coi là loại máy bay tiêm kích cánh cụp cánh xòe mạnh nhất thế giới. Hiện nay các nền kỹ thuật công nghiệp quân sự lớn không còn phát triển máy bay cánh cụp cánh xòe, lý do là những loại vũ khí này có chi phí hoạt động rất lớn. Mỹ đã cho những chiếc F-14 cuối cùng nghỉ hưu vào năm 2006, tuy vậy Iran vẫn còn số lượng lớn những chiếc F-14 đang hoạt động. Mặc dù Mỹ đã loại biên loại máy bay này, chặn tất cả các kênh cung cấp phụ tùng, nhưng Iran dưới sự trợ giúp của Nga và Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì thành công hoạt động của loại chiến đấu cơ nguy hiểm này. Lẽ dĩ nhiên các vũ khí của Mỹ sản xuất được trang bị hệ thống nhận diện bạn - thù, nhưng do Iran đã thay đổi kết cấu hệ thống điện tử, nên những chiếc F-14 vẫn có thể quay lại bắn thẳng vào không quân Mỹ. Ước tính bằng nhiều cách khác nhau kể cả việc trang bị radar do Trung Quốc sản xuất và động cơ do Nga phát triển, không quân Iran vẫn còn tới 40 chiến đấu cơ F-14. Đây cũng là loại chiến đấu cơ mạnh mẽ nhất của không quân nước này bên cạnh những chiếc MiG-29. F-14 cùng tên lửa cực nguy hiểm AIM-54 vẫn đủ sức tạo ra những tình huống bất ngờ buộc Mỹ không thể khinh suất. F-14 Tomcat được coi là một trong những sản phẩm thành công của tập đoàn Grumman (nay là Northrop Grumman). Máy bay cất cánh lần đầu vào năm 1970, được đưa vào sử dụng trong Hải quân Mỹ từ năm 1974. Phiên bản được sản xuất đầu tiên là F-14A sử dụng động cơ TF-30, được đánh giá có lực đẩy yếu và độ tin cậy thấp. Phi công phải sử dụng buồng đốt 2 lần để cất cánh từ tàu sân bay. F-14 phiên bản A và B được trang bị radar AWG-9 có năng lực khá yếu, những phiên bản sau được trang bị radar mạnh cho khả năng tác chiến tốt hơn. Từ phiên bản F-14B và D, nhà sản xuất lắp động cơ GE F-110 mới có lực đẩy mạnh hơn. Phi công có thể cất cánh mà không cần sử dụng đến buồng đốt 2 lần giúp đảm bảo an toàn hơn. Nhưng hiện tại, chiến đấu cơ F-14 Iran được trang bị động cơ phản lực Saturn AL-31F (loại trang bị cho dòng Su-27SK, Su-30MK), hai loại động cơ này có lực đẩy khá tương đồng, do vậy đảm bảo được khả năng vận động cho Tomcat. Những chiếc F-14 khi chuẩn bị cất cánh sẽ hạ thấp tối đa bánh trước nhằm tăng thêm lực đẩy khi máy phóng đẩy máy bay đi. 25% lực nâng của F-14 đến từ khu vực rộng lớn giữa 2 cánh. F-14 Tomcat không có khả năng cơ động ấn tượng như F-16, nhưng nó có khả năng ổn định ngang rất tốt đưa nó trở thành một trong những máy bay không chiến đáng sợ trên bầu trời. Khi cất hoặc hạ cánh, hai cánh của F-14 dang rộng để tạo tối đa lực nâng. Vũ khí chính của Tomcat là 6 tên lửa AIM 54 Phoenix tầm bắn tới 190 km. Nó là tên lửa không đối không có tầm bắn xa nhất của Mỹ. Không quân Iran đã sử dụng tên lửa Phoenix để bắn hạ máy bay Iraq trong chiến tranh Iran-Iraq, điều mà Không quân Mỹ chưa bao giờ thực hiện. Hiện Mỹ đang điều động lực lượng quân sự áp sát Iran, nguy cơ xung đột tăng cao, trong trường hợp chiến tranh giữa Iran và Mỹ bùng nổ, rất có thể những chiếc F-14 sẽ được tung lên để đối đầu với F-18 Mỹ.

