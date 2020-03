Theo Sputnik, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bật đèn xanh bán 8 máy bay tiếp liệu KC-46A Pegasus cho Israel kèm theo phụ tùng và thiết bị hỗ trợ. Nếu thỏa thuận trị giá 2,4 tỉ USD này được Quốc hội Mỹ thông qua, Israel khả năng sẽ nhận được chiếc KC-46A Pegasus đầu tiên vào năm 2023. Việc Bộ Ngoại giao Mỹ bật đèn xanh bán 8 máy bay tiếp liệu KC-46A Pegasus cho Israel được xem là một động thái bất ngờ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc bán các máy bay tiếp liệu KC-46A Pegasus không chỉ giúp Israel tăng cường an ninh quốc gia mà còn hỗ trợ lớn cho chính quân đội Mỹ. “Thương vụ này sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cho phép Israel liên kết năng lực với các loại vũ khí mà Mỹ đã triển khai trong khu vực, cũng như giúp vũ khí Mỹ có thể được sử dụng ở mọi nơi trong thời chiến”, Sputnik dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Dù các quan chức chức Mỹ lại cho rằng thương vụ cung cấp máy bay tiếp liệu KC-46A Pegasus cho Israel “sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự nền tảng trong khu vực”. Tuy nhiên, động thái của Mỹ sẽ khiến Iran hết sức lo lắng. Trước đó Mỹ đã thẳng thừng từ chối việc bán máy bay tiếp dầu cho Israel. Động thái của việc này là do Mỹ lo ngại Israel sẽ tấn công Iran. Hiện nay nút thắt của không quân Do thái chính là họ thiếu máy bay tiếp liệu để giúp phi đội chiến đấu cơ hoạt động tầm xa. Chính vì vậy Mỹ đã không bán các loại máy bay tiếp liệu do lo ngại Israel sẽ làm phức tạp thêm tình hình Trung Đông. Hiện nay tình hình khu vực Trung Đông đang biến động với nhiều dấu hiệu bất lợi cho phía Mỹ Nếu thương vụ 8 chiếc KC-46A thành công, toàn bộ khu vực Trung Đông sẽ nằm dưới tầm tác chiến của không quân Do thái. KC-46A Pegasus là máy bay tiếp nhiên liệu hiện đại nhất thế giới của Mỹ. Với tốc độ chuyển nhiên liệu lên tới 4.542 lít/phút, trong trường hợp cần thiết chúng có thể tiếp liệu cho 3 máy bay cùng lúc một vòi ở đuôi và hai vòi ở hai bên cánh. Hệ thống điều khiển việc tiếp nhiên liệu trên màn hình 3D, có khả năng tiếp nhiên liệu ngay cả trong đêm tối... KC-46A Pegasus sức chở lên tới 96 tấn nhiên liệu đủ tiếp cho cả phi đội chiến đấu cơ và máy bay ném bom chiến lược trong một lần cất cánh. Ngoài ra khi cần thiết, KC-46A còn có khả năng tháo khoang chứa nhiên liệu để chuyển thành máy bay vận tải quân sự thông thường.

