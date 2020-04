Truyền thông Iran cho biết, sau những tuyên bố “hung hăng” từ Mỹ nhằm vào Tehran, chính quyền Iran đã quyết định triển khai hàng chục hệ thống tên lửa dọc Eo biển Hormuz Những tổ hợp vũ khí này bao gồm hệ thống tên lửa phòng không và đặc biệt là tên lửa chống hạm, hành động trên nhằm gửi lời cảnh báo sẽ ngăn chặn sự di chuyển của bất kỳ tàu nào qua khu vực Căn cứ vào những hình ảnh được truyền thông Iran đăng tải, có thể nhận thấy rằng ý định của Tehran là rất nghiêm túc, và đã được chuẩn bị kỹ càng Theo nhận định từ các chuyên gia quân sự cũng như những nhà phân tích tình hình khu vực, với chiều rộng nhỏ của Eo biển Hormuz, các tổ hợp tên lửa của Iran sẽ dễ dàng giành quyền kiểm soát toàn bộ lối đi Cần lưu ý thêm rằng hiện tại Iran đang sở hữu các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa có thể tấn công máy bay quân sự của đối phương trong bán kính 180 - 200 km Bên cạnh đó, Hải quân Iran còn có trong biên chế tên lửa hành trình diệt hạm tầm xa trên 200 km, thậm chí họ còn đang thử nghiệm cả tên lửa đạn đạo chống hạm Điều này rõ ràng cho thấy sự sẵn sàng của Iran nhằm phản ứng lại hành động quân sự của Mỹ, bất chấp đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nặng nề tới Tehran Năng lực tác chiến của các tên lửa do Iran chế tạo theo đánh giá là không thể coi thường, cần nhắc lại rằng họ đã bắn hạ thành công chiếc máy bay trinh sát không người lái RQ-4A Global Hawk của Mỹ bằng tên lửa phòng không nội địa Ngoài ra những loại tên lửa đạo đạo và tên lửa hành trình của Iran vẫn thường xuyên khiến quân đội hoàng gia Saudi Arabia mất ăn mất ngủ, bất chấp việc họ có trong biên chế tổ hợp phòng thủ Patriot PAC 3 tối tân Cần làm rõ rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây đã tuyên bố Iran sẽ phải trả giá đắt cho cuộc tấn công vào quân đội Mỹ ở nước láng giềng Iraq Mặc dù vậy, ông Trump không cho thấy được bất kỳ bằng chứng nào về sự liên quan trực tiếp của chính quyền Tehran trong các hành động quân sự nhằm vào lực lượng vũ trang nước này Tuy nhiên do việc rút các tàu sân bay Mỹ, với lý do trên tàu có các trường hợp bị lây nhiễm virus corona đã được ghi nhận, Hải quân Mỹ thực sự không có lực lượng đáng kể trực chiến tại thời điểm này Chính vì lý do trên, khả năng cao là sẽ chỉ có một cuộc biểu dương lực lượng từ phía Iran và có thể dẫn tới một màn “duyệt binh trên biển” để trả đũa của Mỹ chứ khó có khả năng dẫn tới giao tranh thực sự Theo các chuyên gia quốc tế, đây đã là vòng căng thẳng thứ hai trong quan hệ giữa Mỹ và Iran kể từ đầu năm nay và chắc chắn chưa phải là lần cuối cùng

