Truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, đêm 11/1, lực lượng vũ trang Iran (Vệ binh cách mạng Hồi giáo) và đồng minh đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại lính đánh thuê Mỹ ở Đông Bắc Syria. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy địa điểm giao tranh được chiếu sáng rực bởi pháo sáng mà lính đánh thuê Mỹ bắn lên không trung để nhận diện rõ đối phương. Cuộc tấn công được lực lượng vũ trang Iran thực hiện bằng vũ khí cá nhân, súng máy hạng nặng và thậm chí cả hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển, không sử dụng vũ khí hạng nặng. Hiện tại chưa có thông tin chính thức về thương vong của hai bên giao tranh cũng như cơ sở vật chất hoặc vũ khí bị phá hủy trong trận đánh vừa mới diễn ra. Truyền thông khu vực nhận định cuộc tấn công vào các vị trí của lính đánh thuê Mỹ có thể liên quan đến vụ không kích gần đây vào căn cứ quân sự của Iran và lực lượng vũ trang thân hữu trong khu vực. Hành động quân sự này của Iran là cực kỳ bất thường, bởi từ trước tới nay lực lượng vũ trang của họ hiện diện tại Syria chủ yếu nhằm vào các lợi ích của Israel mà thôi. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cùng đồng minh Hezbollah gần như chưa bao giờ hành quân tới vùng Đông Bắc Syria, nơi có các nhóm vũ trang người Kurd do Mỹ bảo trợ. Chính vì vậy, vụ tấn công vừa xảy ra cho thấy bước leo thang xung đột rất nguy hiểm tại Trung Đông, khi địa bàn cũng như lực lượng tham chiến ngày càng mở rộng. Hiện tại chưa có thông tin khẳng định, nhưng gần như chắc chắn 100% đối tượng bị Iran và đồng minh tấn công là các nhà thầu quân sự tư nhân tới từ công ty Black Water của Mỹ. Trên chiến trường Syria, bên cạnh lính đánh thuê đến từ công ty Wagner của Nga thì còn có sự xuất hiện của binh sĩ thuộc doanh nghiệp quân sự tư nhân Black Water của Mỹ với vai trò tương đương là hỗ trợ đồng minh. Mặc dù bị tuyên bố rằng không có liên quan gì đến binh lính chính quy, nhưng hầu hết các ý kiến từ chuyên gia phân tích đều cho rằng lính đánh thuê của cả Nga lẫn Mỹ đều là cánh tay nối dài của quân đội nước mình. Với lý do trên, các chuyên gia không loại trừ rằng những cuộc tấn công của các đơn vị Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran có thể dẫn đến một bước leo thang căng thẳng tình hình với Mỹ. Tuy nhiên ý kiến khác lại cho rằng đây chỉ là một tốp lính đánh thuê, không phải quân đội chính quy của Mỹ, cho nên Iran không phải lo ngại hành động trả đũa. Thực tế trong trận đánh vừa qua thì quân đội Mỹ không có bất cứ động thái can thiệp nào, khác hẳn với vụ oanh kích vào nhóm lính đánh thuê người Nga hồi năm 2018 khi tốp binh sĩ này tấn công lính thủy đánh bộ của họ. Thông qua sự việc trên cũng có thể thấy được số phận của những người lính đánh thuê trên chiến trường là khá bi thảm, khi họ không nhận được bất kỳ chế độ nào và còn luôn bị bác bỏ sự có liên quan tới quân đội chính quy.

Truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, đêm 11/1, lực lượng vũ trang Iran (Vệ binh cách mạng Hồi giáo) và đồng minh đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại lính đánh thuê Mỹ ở Đông Bắc Syria. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy địa điểm giao tranh được chiếu sáng rực bởi pháo sáng mà lính đánh thuê Mỹ bắn lên không trung để nhận diện rõ đối phương. Cuộc tấn công được lực lượng vũ trang Iran thực hiện bằng vũ khí cá nhân, súng máy hạng nặng và thậm chí cả hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển, không sử dụng vũ khí hạng nặng. Hiện tại chưa có thông tin chính thức về thương vong của hai bên giao tranh cũng như cơ sở vật chất hoặc vũ khí bị phá hủy trong trận đánh vừa mới diễn ra. Truyền thông khu vực nhận định cuộc tấn công vào các vị trí của lính đánh thuê Mỹ có thể liên quan đến vụ không kích gần đây vào căn cứ quân sự của Iran và lực lượng vũ trang thân hữu trong khu vực. Hành động quân sự này của Iran là cực kỳ bất thường, bởi từ trước tới nay lực lượng vũ trang của họ hiện diện tại Syria chủ yếu nhằm vào các lợi ích của Israel mà thôi. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cùng đồng minh Hezbollah gần như chưa bao giờ hành quân tới vùng Đông Bắc Syria, nơi có các nhóm vũ trang người Kurd do Mỹ bảo trợ. Chính vì vậy, vụ tấn công vừa xảy ra cho thấy bước leo thang xung đột rất nguy hiểm tại Trung Đông, khi địa bàn cũng như lực lượng tham chiến ngày càng mở rộng. Hiện tại chưa có thông tin khẳng định, nhưng gần như chắc chắn 100% đối tượng bị Iran và đồng minh tấn công là các nhà thầu quân sự tư nhân tới từ công ty Black Water của Mỹ. Trên chiến trường Syria, bên cạnh lính đánh thuê đến từ công ty Wagner của Nga thì còn có sự xuất hiện của binh sĩ thuộc doanh nghiệp quân sự tư nhân Black Water của Mỹ với vai trò tương đương là hỗ trợ đồng minh. Mặc dù bị tuyên bố rằng không có liên quan gì đến binh lính chính quy, nhưng hầu hết các ý kiến từ chuyên gia phân tích đều cho rằng lính đánh thuê của cả Nga lẫn Mỹ đều là cánh tay nối dài của quân đội nước mình. Với lý do trên, các chuyên gia không loại trừ rằng những cuộc tấn công của các đơn vị Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran có thể dẫn đến một bước leo thang căng thẳng tình hình với Mỹ. Tuy nhiên ý kiến khác lại cho rằng đây chỉ là một tốp lính đánh thuê, không phải quân đội chính quy của Mỹ, cho nên Iran không phải lo ngại hành động trả đũa. Thực tế trong trận đánh vừa qua thì quân đội Mỹ không có bất cứ động thái can thiệp nào, khác hẳn với vụ oanh kích vào nhóm lính đánh thuê người Nga hồi năm 2018 khi tốp binh sĩ này tấn công lính thủy đánh bộ của họ. Thông qua sự việc trên cũng có thể thấy được số phận của những người lính đánh thuê trên chiến trường là khá bi thảm, khi họ không nhận được bất kỳ chế độ nào và còn luôn bị bác bỏ sự có liên quan tới quân đội chính quy.