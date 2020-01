Truyền hình nhà nước Iran Press TV cho hay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) "đã tấn công căn cứ Ain al-Asad của Mỹ tại tỉnh Anbar, miền tây Iraq bằng hàng chục tên lửa". Iran cũng đồng thời cảnh báo Washington về "những phản ứng dữ dội hơn nếu xuất hiện động thái gây hấn mới". "Hàng chục tên lửa đất đối đất đã được phóng vào căn cứ chiến lược này", Press TV cho hay. IRGC sau đó xác nhận cuộc tấn công. "Những người lính dũng cảm thuộc đơn vị không gian vũ trụ của IRGC đã tiến hành cuộc tấn công thành công với hàng chục tên lửa đạn đạo vào căn cứ al-Asad, nhân danh tướng Soleimani. "Chúng tôi kêu gọi người Mỹ rút toàn bộ lính về nước để tránh có thêm thiệt hại", IRGC ra tuyên bố. Hiện Mỹ vẫn đang tiếp tục đổ quân tới các căn cứ nước này tại Trung Đông, sẵn sàng cho một kích bản xung đột mới. Cuộc tấn công căn cứ Ain al-Asad diễn ra vào lúc 1h20 giờ địa phương, trùng với khoảng thời gian đoàn xe của thiếu tướng Soleimani bị trúng tên lửa bên ngoài sân bay ở Baghdad, Iraq, ngày 3-1. Hãng tin Tasnim của Iraq cho biết vào khoảng 3h30 giờ địa phương, Iran đã tiến hành đợt tấn công tên lửa thứ hai vào một số cơ sở của Mỹ tại Iraq. Lầu Năm Góc sau đó ra tuyên bố xác nhận các vụ tấn công. "Iran đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo tấn công quân đội Mỹ và lực lượng liên quân tại Iraq''. ''Những tên lửa này rõ ràng phóng từ Iran và nhắm vào ít nhất hai căn cứ quân sự tại Iraq là al-Asad và Irbil", tuyên bố có đoạn. Bộ Quốc phòng Mỹ nói thêm rằng họ đang đánh giá thiệt hại ban đầu và sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết" để bảo vệ quân đội Mỹ, cũng như đồng minh trong khu vực. Các nguồn tin an ninh Iraq nói với CNN rằng đã có nhiều người Iraq thương vong trong cuộc tấn công vào căn cứ al-Asad. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu người chết và bị thương. Một quan chức Mỹ cho hay, chưa có thông tin về thương vong của lính Mỹ, nhưng các đánh giá vẫn đang được tiến hành. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo về vụ tấn công tại căn cứ ở Iraq và đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Tổng thống Trump đang tham khảo ý kiến đội ngũ quan chức an ninh quốc gia về phản ứng tiếp theo sau vụ tập kích của Iran. An ninh đã được thắt chặt tại Nhà Trắng, nơi Tổng thống Trump đang họp khẩn cùng các cố vấn hàng đầu. Trump dự kiến phát biểu trên truyền hình sau đó. Qatri al-Obeidi, chỉ huy lực lượng bán quân sự người Sunni ở thị trấn gần căn cứ, cho biết cuộc tấn công đã dừng lại. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters ngoài căn cứ Ain al-Asad, một số địa điểm khác ở Iraq cũng bị tấn công, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trên tài khoản Telegram của mình, IRGC viết: "Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ sẽ đáp trả các vụ tấn công của Iran. Lần này, chúng tôi sẽ đáp trả các người trên đất Mỹ". Tổng thống Trump từng thăm căn cứ Ain al-Asad hồi tháng 12-2018 và Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cũng tới đây vào tháng 11-2019. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Mỹ không kích hạ sát tướng Qassem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc IRGC, bên ngoài sân bay Baghdad, Iraq hôm 3-1, khiến Iran tức giận và thề "báo thù khốc liệt".

Truyền hình nhà nước Iran Press TV cho hay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) "đã tấn công căn cứ Ain al-Asad của Mỹ tại tỉnh Anbar, miền tây Iraq bằng hàng chục tên lửa". Iran cũng đồng thời cảnh báo Washington về "những phản ứng dữ dội hơn nếu xuất hiện động thái gây hấn mới". "Hàng chục tên lửa đất đối đất đã được phóng vào căn cứ chiến lược này", Press TV cho hay. IRGC sau đó xác nhận cuộc tấn công. "Những người lính dũng cảm thuộc đơn vị không gian vũ trụ của IRGC đã tiến hành cuộc tấn công thành công với hàng chục tên lửa đạn đạo vào căn cứ al-Asad, nhân danh tướng Soleimani. "Chúng tôi kêu gọi người Mỹ rút toàn bộ lính về nước để tránh có thêm thiệt hại", IRGC ra tuyên bố. Hiện Mỹ vẫn đang tiếp tục đổ quân tới các căn cứ nước này tại Trung Đông, sẵn sàng cho một kích bản xung đột mới. Cuộc tấn công căn cứ Ain al-Asad diễn ra vào lúc 1h20 giờ địa phương, trùng với khoảng thời gian đoàn xe của thiếu tướng Soleimani bị trúng tên lửa bên ngoài sân bay ở Baghdad, Iraq, ngày 3-1. Hãng tin Tasnim của Iraq cho biết vào khoảng 3h30 giờ địa phương, Iran đã tiến hành đợt tấn công tên lửa thứ hai vào một số cơ sở của Mỹ tại Iraq. Lầu Năm Góc sau đó ra tuyên bố xác nhận các vụ tấn công. "Iran đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo tấn công quân đội Mỹ và lực lượng liên quân tại Iraq''. ''Những tên lửa này rõ ràng phóng từ Iran và nhắm vào ít nhất hai căn cứ quân sự tại Iraq là al-Asad và Irbil", tuyên bố có đoạn. Bộ Quốc phòng Mỹ nói thêm rằng họ đang đánh giá thiệt hại ban đầu và sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết" để bảo vệ quân đội Mỹ, cũng như đồng minh trong khu vực. Các nguồn tin an ninh Iraq nói với CNN rằng đã có nhiều người Iraq thương vong trong cuộc tấn công vào căn cứ al-Asad. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu người chết và bị thương. Một quan chức Mỹ cho hay, chưa có thông tin về thương vong của lính Mỹ, nhưng các đánh giá vẫn đang được tiến hành. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo về vụ tấn công tại căn cứ ở Iraq và đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Tổng thống Trump đang tham khảo ý kiến đội ngũ quan chức an ninh quốc gia về phản ứng tiếp theo sau vụ tập kích của Iran. An ninh đã được thắt chặt tại Nhà Trắng, nơi Tổng thống Trump đang họp khẩn cùng các cố vấn hàng đầu. Trump dự kiến phát biểu trên truyền hình sau đó. Qatri al-Obeidi, chỉ huy lực lượng bán quân sự người Sunni ở thị trấn gần căn cứ, cho biết cuộc tấn công đã dừng lại. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters ngoài căn cứ Ain al-Asad, một số địa điểm khác ở Iraq cũng bị tấn công, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trên tài khoản Telegram của mình, IRGC viết: "Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ sẽ đáp trả các vụ tấn công của Iran. Lần này, chúng tôi sẽ đáp trả các người trên đất Mỹ". Tổng thống Trump từng thăm căn cứ Ain al-Asad hồi tháng 12-2018 và Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cũng tới đây vào tháng 11-2019. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Mỹ không kích hạ sát tướng Qassem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc IRGC, bên ngoài sân bay Baghdad, Iraq hôm 3-1, khiến Iran tức giận và thề "báo thù khốc liệt".