Trong tuần qua đã xuất hiện thông tin cho biết lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của mình là Bavar 373 tại sân bay T4 của Syria. Đây là hành động mới nhất được Iran thực hiện nhằm tạo ra sự tự chủ trong phòng tránh các cuộc tấn công đường không do máy bay chiến đấu Israel thực hiện. Sở dĩ Tehran phải hành động như trên là bởi họ không tin tưởng vào năng lực các hệ thống phòng không mà Nga cung cấp cho Syria, nhất là khi có ý kiến cho rằng Moskva âm thầm "bịt mắt" S-300/400 để Israel giúp "nhổ bỏ" lực lượng Iran. Sự có mặt của hệ thống phòng không Bavar 373 tại sân bay T4 sẽ giúp cho binh sĩ Iran yên tâm hơn nhiều do không phải đối diện nguy cơ bị lộ bí mật vũ khí vào tay Israel. Nhưng vấn đề nữa đã được chỉ ra, đó là kể cả có sự góp mặt của Bavar 373 thì phòng không Iran cũng chẳng thể giáng trả tiêm kích Israel nếu chúng vẫn thực hiện chiến thuật phóng tên lửa từ không phận Lebanon. Cự ly quá xa sẽ khiến tiêm kích Israel dễ dàng biến mất khỏi radar cảnh giới, chưa kể điều kiện tự nhiên là những dãy núi cao ở biên giới cũng cản trở rất nhiều tầm nhìn của những "con mắt điện tử". Trước tình hình trên, có thông tin cho rằng Iran đã âm thầm cung cấp cho lực lượng đồng minh Hezbollah tại Lebanon một tổ hợp phòng không Bavar 373 tối tân. Theo thông tin từ Kuwaiti, Iran đã gửi vũ khí phòng không của mình tới Lebanon thông qua nước láng giềng Syria, hệ thống này cung cấp mức độ bao phủ một khu vực rộng lớn, bao gồm cả lãnh thổ Israel. "Hệ thống Bavar 373 sẽ cho phép Hezbollah giám sát bất kỳ hoạt động hàng không nào trong phạm vi 200 - 250 km và ngăn chặn mọi nỗ lực của máy bay Israel xâm nhập bầu trời Lebanon, ngay cả trước khi chúng bay vào không phận", Kuwaiti cho biết. "Rõ ràng Iran đang tìm cách ngăn cản các cuộc tấn công mới của Israel vào Syria, cho nên họ đã triển khai các tổ hợp phòng không của mình ở nước láng giềng Lebanon". "Máy bay chiến đấu của Israel sẽ không thể dễ dàng qua mặt vũ khí này vì địa hình tại đó không bị ngăn cản bởi các dãy núi cao như khi quan sát từ phía lãnh thổ Syria", Kuwaiti nhận định. Nếu thực sự hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Bavar 373 do Iran chế tạo đã có mặt tại Lebanon thì máy bay Israel chẳng thể nào ung dung phóng tên lửa hành trình từ xa nữa. Tuy nhiên thông tin trên vẫn cần được kiểm chứng vì nếu Iran đưa tên lửa Bavar 373 sang Lebanon thì vũ khí này sẽ trở thành đối tượng mà không quân Israel tập trung tiêu diệt đầu tiên. Hezbollah không có được mạng lưới phòng không dày đặc và nhiều tầng nhiều lớp như Syria, cho nên theo đánh giá máy bay Israel sẽ không quá khó khăn nếu muốn tiếp cận để tiêu diệt. Chưa kể đến khả năng do vị trí địa lý được thu ngắn và thiếu sự bảo vệ mà đặc nhiệm Israel sẽ đột kích để đánh cắp từng phần hoặc toàn bộ hệ thống phòng không tối tân của Iran mang về nghiên cứu.

