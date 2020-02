Hãng tin Daily Sabah dẫn lời Giám đốc điều hành tập đoàn FNSS Nail Kurt của Thổ Nhĩ Kỳ (đối tác của PT Pindad) cho biết, liên doanh Indo - Thổ Nhĩ Kỳđã ký hợp đồng sản xuất 18 chiếc xe tăng Kaplan MT vào tháng 12-2019. Dự kiến sản phẩm đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối năm nay, số còn lại sẽ hoàn thành trong năm 2021. Trong giai đoạn 2020 - 2021, liên doanh cũng có kế hoạch nhận thêm đơn đặt hàng. Xe tăng hạng trung tiên tiến MMWT (Modern Medium Weight Tank) là sản phẩm hợp tác giữa Indonesia với Thổ Nhĩ Kỳ, đối tượng tham gia bên phía Ankara là tập đoàn FNSS còn từ Jakarta là tập đoàn PT Pindad. Tạm thời tên gọi MMWT được chia sẻ cho cả hai nguyên mẫu thử nghiệm sử dụng khung gầm Kaplan MT của Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Harimau Hitam (Black Tiger) của Indonesia. Chính phủ Indonesia cùng Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận phát triển dự án xe tăng MMWT dành cho quân đội quốc gia Vạn Đảo vào ngày 15-5-2015, chi phí của chương trình theo báo cáo là khoảng 30 triệu USD. Giai đoạn phát triển kéo dài trong vòng 37 tháng, nguyên mẫu đầu tiên được chế tạo tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi chiếc thứ hai sẽ do Indonesia lắp ráp, quyền sở hữu trí tuệ theo thỏa thuận sẽ chia đều cho hai bên tham gia. Vào ngày 1-11-2016, trong hội chợ triển lãm Indo Defence Expo, nguyên mẫu xe tăng MMWT đầu tiên đã được công bố cùng với một vài thông số kỹ thuật cơ bản. Trọng lượng tổng thể của xe tăng MMWT vào khoảng 35 tấn, vũ khí chính là tháp pháo hiện đại mang pháo chính cỡ 105 mm do CMI Defence của Bỉ cung cấp. Khẩu pháo này có khả năng bắn các loại đạn uy lực, kể cả phóng tên lửa chống tăng. Tại triển lãm IDEF 2017 diễn ra vào ngày 9-5-2017, xe tăng MMWT đã chính thức xuất hiện trước công chúng, nó mang tháp pháo Cockerill CT-CV 105 mm do Indonesia sản xuất trong nước theo giấy phép. Ngoài hỏa lực đáng kể thì khả năng phòng vệ của xe tăng MMWT cũng được đánh giá cao khi có khả năng tích hợp các tấm giáp phụ dạng module có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Thông số kỹ thuật cơ bản của xe tăng MMWT bao gồm: Trọng lượng 35 tấn, được trang bị động cơ công suất tối đa 700 mã lực với tỷ lệ lực đẩy trên khối lượng đạt 20 mã lực/tấn. Xe tăng hạng trung MMWT sử dụng hệ dẫn động tự động toàn phần, cho vận tốc tối đa 70 km/h trên đường nhựa cùng tầm hoạt động 500 km. Chiếc chiến xa này có khả năng vận động đáng kể khi leo được dốc 60%, đi trên mặt phẳng nghiêng 30%, vượt vật cản cao 0,9 m và băng qua hào rộng 2 m. Vũ khí của xe tăng MMWT ngoài pháo chính nòng xoắn cỡ 105 mm thì còn được bổ sung thêm 1 súng máy đồng trục cỡ 7,62 mm. Việc hợp tác chế tạo thành công một phương tiện tấn công uy lực như vậy (kể cả có liên doanh với nước ngoài) cho thấy tiềm lực khoa học công nghệ quốc phòng của Indonesia khá đáng nể. Ngoài phục vụ nhu cầu trong nước, xe tăng hạng trung MMWT còn có thể xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác khi gần đây vũ khí Indonesia được khá nhiều nước Đông Nam Á tin dùng.

