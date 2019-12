"Lực lượng Mỹ đã tiến hành không kích chính xác nhằm đáp trả những đợt tập kích liên tiếp của nhóm vũ trang Kataib Hezbollah vào các căn cứ phục vụ chiến dịch Inherent Resolve (OIR) tại Iraq. Điều này sẽ hạn chế khả năng tấn công của Kataib Hezbollah trong tương lai", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman hôm nay cho biết. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết mục tiêu bị không kích gồm kho vũ khí và trung tâm chỉ huy trên lãnh thổ Iraq và Syria được nhóm Kataib Hezbollah thân Tehran sử dụng cho các đợt tấn công liên quân do Washington dẫn đầu. Nguồn tin an ninh Iraq cho biết ít nhất 25 tay súng đã thiệt mạng trong đợt không kích vào mục tiêu trên lãnh thổ nước này... ...trong đó có 4 chỉ huy địa phương của Kataib Hezbollah, 55 người khác bị thương. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, các tiêm kích hạng nặng F-15E đã thực hiện đòn không kích trên. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định cuộc không kích đã thành công, cho biết đang thảo luận các lựa chọn khác với Tổng thống Donald Trump. Washington cáo buộc Kataib Hezbollah đứng sau vụ phóng hơn 30 quả rocket nhằm vào căn cứ gần thành phố Kirkuk, Iraq hôm 27-12 khiến một nhà thầu dân sự Mỹ thiệt mạng, 4 lính Mỹ và 2 binh sĩ Iraq cũng bị thương trong cuộc tấn công. Kataib Hezbollah là một trong các nhóm dân quân Shiite được Iran huấn luyện, cấp tiền và trang bị để chống lại quân đội Mỹ sau chiến dịch lật đổ Tổng thống Saddam Hussein năm 2003. Nhóm này từng chiến đấu dưới sự bảo trợ của Lực lượng Động viên chung (PMF) thành lập năm 2014 để đối phó tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và được chính phủ Iraq chấp thuận. IS đã bị đánh bại nhưng PMF vẫn là lực lượng có ảnh hưởng tại Iraq với 140.000 quân và quan điểm chính trị thân Iran. Một số chỉ huy dân quân từng yêu cầu Mỹ rút quân khỏi nước này và đe dọa dùng vũ lực buộc họ rời đi nếu cần thiết. Chính vì vậy việc Mỹ cho "hung thần" F-15E tấn công tiêu diệt phiến quân được coi là hành động răn đe các nhóm thánh chiến chống Mỹ tại Trung Đông. F-15E được phát triển từ máy bay tiêm kích chiếm ưu thế trên không nổi tiếng F-15. Cho đến thời điểm hiện tại F-15 vẫn được mệnh danh là "Đại bàng bất bại" khi trăm trận trăm thắng và chưa từng bị đối phương bắn hạ. Khác với F-15 vốn chỉ có khả năng chiếm ưu thế trên không, F-15E lại có tải trọng lớn hơn và ngoài khả năng không chiến nó còn có khả năng tấn công chính xác mặt đất. F-15E thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1986, và được bàn giao cho quân đội vào năm 1988. F-15E sở hữu hệ thống radar mảng pha chủ động còn trạm định vị quang học giúp nó có thể "đi săn" khi hệ thống radar đã tắt. Bên cạnh đó, F-15E được trang bị cả trạm gây nhiễu điện tử với chất lượng hơn hẳn so với các thiết bị đời trước. Tải trọng của F-15E rất đáng gờm khi lên tới 11 tấn trong khi các chiến đấu cơ khác, kể cả Su-35 Nga chỉ có khả năng mang theo 8 tấn. F-15E cũng có tốc độ cao khi có thể cơ động với tốc độ Mach 2,5. Hiện các máy bay F-15E đang có mặt trong những căn cứ quân sự của Mỹ tại nước ngoài xung quanh Syria. Khi cần thiết chúng có thể thực hiện sứ mệnh tấn công nhắm thẳng vào Syria.

