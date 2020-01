Theo báo cáo từ Al Masirah TV, cuối ngày 2/1, tiểu đoàn tên lửa của lực lượng vũ trang Ansar Allah đã bắn hạ thêm một máy bay do thám của kẻ thù bên trong khu vực Dayar, giáp ranh với tỉnh Jizan của Saudi Arabia. Nhận định ban đầu cho thấy đây là một máy bay trinh sát không người lái (UAV) của không quân hoàng gia Saudi Arabia đang làm nhiệm vụ, hiện chưa rõ chủng loại UAV bị hạ và vũ khí được sử dụng. Truyền thông khu vực cho biết rằng, Ansar Allah với sự trợ giúp của chỉ một radar và tên lửa hàng không do Liên Xô sản xuất, đã bắn hạ 3 máy bay địch trong cùng một ngày trên không phận Yemen. Đây được xem là thiệt hại rất nặng nề đối với liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu, đồng thời chứng minh hiệu quả của vũ khí tự chế khi đối đầu phương tiện chiến tranh hiện đại. Dựa trên các nguồn tin không chính thức, Houthi đã sử dụng radar của Iran để phát hiện máy bay không người lái và phóng tên lửa không đối không trang bị đầu dò hồng ngoại R-27T từ một địa điểm dưới mặt đất. Việc Houthi hoán cải tên lửa không đối không vốn dành trang bị cho máy bay chiến đấu để triển khai từ mặt đất đã mang lại hiệu quả đến mức không thể ngờ nổi. Nhờ được trang bị đầu dò hồng ngoại, tên lửa có thể phóng đi một cách độc lập mà không bị phụ thuộc quá nhiều vào radar cảnh giới cũng như radar điều khiển hỏa lực. Dựa trên những hình ảnh đã được công bố, trong kho vũ khí của Houthi có khá nhiều tên lửa không đối không loại này, tiêu biểu là các dòng R-27T, R-73E và R-60 do Liên Xô sản xuất. Ngoài bắn hạ máy bay không người lái hay trực thăng, vũ khí này từng được sử dụng để tấn công tiêm kích F-15 của Saudi Arabia và đã làm chiếc chiến đấu cơ tối tân này bị thương. Những chủng loại máy bay không người lái cụ thể nào vừa bị bắn hạ chưa được đề cập. Tuy nhiên trong năm qua, ít nhất 30 UAV của Mỹ và Saudi Arabia bị tiêu diệt trong vùng kiểm soát của phiến quân Yemen. Trong số đó bao gồm cả MQ-9 Reaper của Mỹ và CH-4 Rainbow do Trung Quốc chế tạo, cần lưu ý rằng đây chỉ là những trường hợp chính thức được biết đến. Về phía Mỹ và Saudi Arabia, hai quốc gia trên liên tục cáo buộc thực chất Iran đã đứng sau cung cấp vũ khí cho Houthi, thậm chí binh lính Tehran còn trực tiếp tham chiến bí mật tại nhiều điểm nóng. Hiện tại họ vẫn không biết chính xác làm thế nào phiến quân Yemen tiếp nhận vũ khí của Iran, nhưng rõ ràng điều này làm tăng đáng kể khả năng của Houthi trong việc bảo vệ không phận tại các khu vực lực lượng này kiểm soát. Vấn đề cuối cùng cần được nhắc tới là phía Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận về thống kê của Houthi, đồng thời lực lượng này cũng chưa cung cấp đủ bằng chứng xác thực chiến công có một không hai của mình.

Theo báo cáo từ Al Masirah TV, cuối ngày 2/1, tiểu đoàn tên lửa của lực lượng vũ trang Ansar Allah đã bắn hạ thêm một máy bay do thám của kẻ thù bên trong khu vực Dayar, giáp ranh với tỉnh Jizan của Saudi Arabia. Nhận định ban đầu cho thấy đây là một máy bay trinh sát không người lái (UAV) của không quân hoàng gia Saudi Arabia đang làm nhiệm vụ, hiện chưa rõ chủng loại UAV bị hạ và vũ khí được sử dụng. Truyền thông khu vực cho biết rằng, Ansar Allah với sự trợ giúp của chỉ một radar và tên lửa hàng không do Liên Xô sản xuất, đã bắn hạ 3 máy bay địch trong cùng một ngày trên không phận Yemen. Đây được xem là thiệt hại rất nặng nề đối với liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu, đồng thời chứng minh hiệu quả của vũ khí tự chế khi đối đầu phương tiện chiến tranh hiện đại. Dựa trên các nguồn tin không chính thức, Houthi đã sử dụng radar của Iran để phát hiện máy bay không người lái và phóng tên lửa không đối không trang bị đầu dò hồng ngoại R-27T từ một địa điểm dưới mặt đất. Việc Houthi hoán cải tên lửa không đối không vốn dành trang bị cho máy bay chiến đấu để triển khai từ mặt đất đã mang lại hiệu quả đến mức không thể ngờ nổi. Nhờ được trang bị đầu dò hồng ngoại, tên lửa có thể phóng đi một cách độc lập mà không bị phụ thuộc quá nhiều vào radar cảnh giới cũng như radar điều khiển hỏa lực. Dựa trên những hình ảnh đã được công bố, trong kho vũ khí của Houthi có khá nhiều tên lửa không đối không loại này, tiêu biểu là các dòng R-27T, R-73E và R-60 do Liên Xô sản xuất. Ngoài bắn hạ máy bay không người lái hay trực thăng, vũ khí này từng được sử dụng để tấn công tiêm kích F-15 của Saudi Arabia và đã làm chiếc chiến đấu cơ tối tân này bị thương. Những chủng loại máy bay không người lái cụ thể nào vừa bị bắn hạ chưa được đề cập. Tuy nhiên trong năm qua, ít nhất 30 UAV của Mỹ và Saudi Arabia bị tiêu diệt trong vùng kiểm soát của phiến quân Yemen. Trong số đó bao gồm cả MQ-9 Reaper của Mỹ và CH-4 Rainbow do Trung Quốc chế tạo, cần lưu ý rằng đây chỉ là những trường hợp chính thức được biết đến. Về phía Mỹ và Saudi Arabia, hai quốc gia trên liên tục cáo buộc thực chất Iran đã đứng sau cung cấp vũ khí cho Houthi, thậm chí binh lính Tehran còn trực tiếp tham chiến bí mật tại nhiều điểm nóng. Hiện tại họ vẫn không biết chính xác làm thế nào phiến quân Yemen tiếp nhận vũ khí của Iran, nhưng rõ ràng điều này làm tăng đáng kể khả năng của Houthi trong việc bảo vệ không phận tại các khu vực lực lượng này kiểm soát. Vấn đề cuối cùng cần được nhắc tới là phía Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận về thống kê của Houthi, đồng thời lực lượng này cũng chưa cung cấp đủ bằng chứng xác thực chiến công có một không hai của mình.