Quân đội Syria tiếp tục giáng những đòn pháo kích mạnh mẽ xuống các căn cứ của phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại chiến trường Idlib. Được biết hàng trăm khẩu lựu pháo nòng dài M46 cỡ nòng 130mm đã được huy động để thực hiện các đòn pháo kích phủ đầu này. Dễ cơ động, chi phí rẻ khiến cho Syria luôn ưu tiên sử dụng pháo M46 do Liên Xô phát triển để tung ra các đòn tấn công hủy diệt. Hiện có thông tin cho rằng hàng trăm nghìn quả đạn của loại pháo này đang gần đến ngày hết hạn, chính vì vậy Nga đã viện trợ số lượng lớn chúng cho quân đội Syria để hủy diệt phiến quân. Việc viện trợ cho Syria cũng sẽ giúp Nga phần nào cho việc đỡ tốn chi phí xử lý đạn pháo gần hết niên hạn. Ra đời vào thập niên 1950, lựu pháo M-46 130mm là một trong những khẩu pháo đầy uy lực với chiều dài nòng pháo gấp 52 lần cỡ nòng. Pháo có thể bắn những quả đạn đi xa tới 27,5km với đạn thường và 38km với đạn pháo tăng tầm. Đây là một trong những loại pháo sử dụng rộng rãi bởi Liên Xô và các nước thuộc khối Xã hội Chủ nghĩa. Chúng được coi là những khẩu pháo cấp chiến dịch để đối phó với những loại lựu pháo hạng nặng tầm xa của NATO. Pháo được NATO đặt tên là M1954 do đây là năm mà họ phát hiện ra loại pháo này, năm 1959 Trung Quốc được cấp phép để chế tạo loại pháo này với tên gọi Type 59. Pháo được sử dụng rộng rãi trong các cuộc chiến như: xung đột biên giới Xô – Trung, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Ấn Độ - Pakistan, chiến tranh Trung Đông lần thứ 3 và lần thứ 4, chiến tranh Angola, chiến tranh Iran – Iraq, chiến tranh vùng Vịnh, nội chiến Nam Tư và hiện nay là tại Syria. M-46 được sử dụng tại hơn 25 quốc gia trên thế giới, đáng nói là ngay cả Israel cũng từng chế tạo một phiên bản pháo dựa trên thiết kế M-46 130mm. M-46 130mm có trọng lượng lên tới 7,7 tấn, dài 11,73m, rộng 2,45m. Thiết kế khung thân pháo có 2 càng dài, khi triển khai, pháo thủ sẽ đóng một phần của 2 càng xuống đất để cố định vị trí, chống xô đẩy do lực giật khi khai hỏa, kíp pháo thủ gồm 8 người. Pháo có 2 “tai” là 2 tấm thép để che chắn cho kíp pháo thủ khỏi các mảnh văng của đạn pháo khi bị phản pháo. Tuy nhiên một số pháo thủ vẫn cho rằng đôi khi 2 tấm khiên này quá nhỏ để che chắn trước mảnh văng của đạn pháo đối phương. Khi dùng để bắn trực diện vào xe tăng, tầm bắn của pháo lúc này chỉ còn 1,14km Pháo M-46 thường được sử dụng để bắn gián tiếp (bắn cầu vồng để tiêu diệt mục tiêu). M-46 cũng có thể bắn vào ban đêm với kính ngắm chuyên dụng. Ngoài ra Syria còn cải tiến để biến M46 thành pháo tự hành để dễ cơ động trong chiến đấu hơn.

Quân đội Syria tiếp tục giáng những đòn pháo kích mạnh mẽ xuống các căn cứ của phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại chiến trường Idlib. Được biết hàng trăm khẩu lựu pháo nòng dài M46 cỡ nòng 130mm đã được huy động để thực hiện các đòn pháo kích phủ đầu này. Dễ cơ động, chi phí rẻ khiến cho Syria luôn ưu tiên sử dụng pháo M46 do Liên Xô phát triển để tung ra các đòn tấn công hủy diệt. Hiện có thông tin cho rằng hàng trăm nghìn quả đạn của loại pháo này đang gần đến ngày hết hạn, chính vì vậy Nga đã viện trợ số lượng lớn chúng cho quân đội Syria để hủy diệt phiến quân. Việc viện trợ cho Syria cũng sẽ giúp Nga phần nào cho việc đỡ tốn chi phí xử lý đạn pháo gần hết niên hạn. Ra đời vào thập niên 1950, lựu pháo M-46 130mm là một trong những khẩu pháo đầy uy lực với chiều dài nòng pháo gấp 52 lần cỡ nòng. Pháo có thể bắn những quả đạn đi xa tới 27,5km với đạn thường và 38km với đạn pháo tăng tầm. Đây là một trong những loại pháo sử dụng rộng rãi bởi Liên Xô và các nước thuộc khối Xã hội Chủ nghĩa. Chúng được coi là những khẩu pháo cấp chiến dịch để đối phó với những loại lựu pháo hạng nặng tầm xa của NATO. Pháo được NATO đặt tên là M1954 do đây là năm mà họ phát hiện ra loại pháo này, năm 1959 Trung Quốc được cấp phép để chế tạo loại pháo này với tên gọi Type 59. Pháo được sử dụng rộng rãi trong các cuộc chiến như: xung đột biên giới Xô – Trung, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Ấn Độ - Pakistan, chiến tranh Trung Đông lần thứ 3 và lần thứ 4, chiến tranh Angola, chiến tranh Iran – Iraq, chiến tranh vùng Vịnh, nội chiến Nam Tư và hiện nay là tại Syria. M-46 được sử dụng tại hơn 25 quốc gia trên thế giới, đáng nói là ngay cả Israel cũng từng chế tạo một phiên bản pháo dựa trên thiết kế M-46 130mm. M-46 130mm có trọng lượng lên tới 7,7 tấn, dài 11,73m, rộng 2,45m. Thiết kế khung thân pháo có 2 càng dài, khi triển khai, pháo thủ sẽ đóng một phần của 2 càng xuống đất để cố định vị trí, chống xô đẩy do lực giật khi khai hỏa, kíp pháo thủ gồm 8 người. Pháo có 2 “tai” là 2 tấm thép để che chắn cho kíp pháo thủ khỏi các mảnh văng của đạn pháo khi bị phản pháo. Tuy nhiên một số pháo thủ vẫn cho rằng đôi khi 2 tấm khiên này quá nhỏ để che chắn trước mảnh văng của đạn pháo đối phương. Khi dùng để bắn trực diện vào xe tăng, tầm bắn của pháo lúc này chỉ còn 1,14km Pháo M-46 thường được sử dụng để bắn gián tiếp (bắn cầu vồng để tiêu diệt mục tiêu). M-46 cũng có thể bắn vào ban đêm với kính ngắm chuyên dụng. Ngoài ra Syria còn cải tiến để biến M46 thành pháo tự hành để dễ cơ động trong chiến đấu hơn.