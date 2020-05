Việc tên lửa hành trình chống hạm lại được chế tạo tại một cơ sở đóng tàu như Nhà máy Z189 chắc chắn sẽ gây không ít ngạc nhiên, nhưng cần lưu ý rằng đây mới chỉ là phần vỏ quả tên lửa mà thôi. Chi tiết đáng quan tâm nữa nằm ở chỗ loại tên lửa chống hạm này được định danh là VCM 01, trong khi hình dáng và kích thước của nó có rất nhiều nét tương đồng với loại KCT-15 từng được giới thiệu trước đây. Được biết tên lửa hành trình chống hạm KCT-15 lần đầu ra mắt tại cuộc triển lãm thành tựu kinh tế - quốc phòng của Việt Nam vào năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh. Tên lửa hành trình chống hạm KCT-15 theo nhận định là dựa trên nguyên mẫu Kh-35 Uran-E do Nga chuyển giao công nghệ để Việt Nam có thể tự sản xuất trong nước. Phía Nga từng cho biết Việt Nam dự định sẽ sản xuất đủ các biến thể nội địa của tên lửa Kh-35 Uran-E, bao gồm cả phiên bản phóng từ trên không, từ tàu mặt nước, từ xe mang phóng tự hành, thậm chí có cả phiên bản tấn công mặt đất. Ngoài ra tên lửa hành trình chống hạm nội địa của Việt Nam còn được kỳ vọng sẽ nâng cao tầm bắn lên tới 300 km, tức là vượt trội cả biến thể mới nhất Kh-35UE (260 km) đang phục vụ trong hải quân Nga. Bên cạnh đó, đầu đạn của tên lửa hành trình chống hạm do Việt Nam chế tạo cũng được kỳ vọng sẽ lớn hơn con số 145 kg của phiên bản gốc, mang lại sức sát thương đáng kể. Hiện chưa rõ tiến độ hoàn thành tên lửa hành trình chống hạm nội địa VCM 01/KCT-15 đã tiến triển đến đâu, hy vọng rằng vũ khí này sẽ sớm hoàn thiện để tích hợp cho nhiều tàu mặt nước và máy bay chiến đấu trong tương lai. Vào thời điểm hiện tại những lớp chiến hạm của Hải quân nhân dân Việt Nam đang sử dụng tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 Uran-E bao gồm Gepard 3.9, Molniya 1241.8, BPS-500 và mới nhất là lớp Pohang do Hàn Quốc trao tặng. Do sự tương đồng giữa Kh-35 Uran-E với KCT-15 hay VCM 01, những chiến hạm nói trên hoàn toàn có thể sử dụng ngay tên lửa diệt hạm do Việt Nam chế tạo để nâng cao khả năng tác chiến.

