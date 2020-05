Chiếc tàu vận tải nói trên được xác định là Sparta IV, khi đi qua Eo biển Bosphorus tàu chở theo nhiều vũ khí hạng nặng. Một số vũ khí này có thể được nhìn thấy trên mặt boong tàu. Trong đó phần lớn là xe tăng chiến đấu T-62M và pháo nhiệt áp TOS-1A. Việc quyết định chuyển lượng lớn pháo phản lực áp nhiệt TOS-1A cho thấy sự cương quyết của Nga nhằm tạo ra bước ngoặt trên chiến trường. Giới quan sát cho rằng, việc tăng cường loại vũ khí cực mạnh này nhằm tăng cường hoả lực cho quân đội Syria trong cuộc chiến với phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại Idlib. Dù tiến hành vây hãm khu vực Idlib từ lâu, song dường như quân đội Syria (SAA) bất lực trong việc phá hủy phòng tuyến của các nhóm phiến quân tại đây. Nhiều cuộc tiến quân của SAA đã bị phiến quân Syria chặn đứng và gây nên những tổn thất nghiêm trọng. Trong bối cảnh không quân Nga cũng không còn hoạt động với cường độ cao như trước, việc dùng pháo binh tầm xa để hủy diệt tuyến phòng thủ của phiến quân được cho là giải pháp mang tính hiệu quả cao. Đây không phải lần đầu tiên Nga chuyển pháo phản lực áp nhiệt TOS-1A cho Syria. Trước đó SAA đã dùng loại vũ khí này để tấn công khủng bố IS. Vì là loại vũ khí đặc biệt nên trước đó Nga chỉ viện trợ số lượng hạn chế. Sau khi thấy hiệu suất của loại vũ khí này, Moscow tiếp tục tăng cường chuyển giao TOS-1A cho Syria. Pháo phản lực áp nhiệt TOS-1A thậm chí còn được phong là "ông hoàng hủy diệt" khủng bố tại chiến trường Syria. Khả năng tấn công đặc biệt của hệ thống TOS-1A trong quân đội Nga đã được chính người Mỹ phải thừa nhận. Theo chuyên gia Sebastien Roble của tạp chí The National Interest, TOS-1A không có đối thủ cạnh tranh trong kho vũ trang của phương Tây. Chúng cũng là loại vũ khí độc quyền tương tự như MiG-31 và một số vũ khí độc bản khác do Liên Xô phát triển. Cận cảnh bảng điều khiển của hệ thống pháo nhiệt áp TOS-1A. TOS-1A sử dụng loại đạn rocket phóng cỡ 220 mm. Hình ảnh các binh sĩ đang tái nạp đạn cho hệ thống pháo phản lực áp nhiệt đáng sợ này. Đạn của hệ thống này được chia làm hai loại gồm đầu đạn chứa chất gây cháy và đầu đạn sử dụng chất nổ thermobaric (nhiệt áp bari) - loại thuốc nổ thường được sử dụng để chế tạo bom công phá ứng dụng công nghệ chân không. Cả hai loại đầu đạn này khi bắn đến mục tiêu sẽ tạo ra các đám mây lửa đốt cháy, hủy diệt mục tiêu do khi nổ khí gas chứa trong tên lửa sẽ được giải thoát. Chúng sẽ hút hết oxy và tạo ra hiện tượng chân không một phần. Đây chính là ác mộng đối với những mục tiêu của TOS-1A đang lẩn trốn trong boongke, hang động. Cơ chế bắn của dàn hỏa lực TOS-1A là từng quả một hoặc 2 quả cùng lúc. Dù phóng quả một hay phóng cặp một, dàn TOS-1A chỉ mất có 0,5 giây để khai hỏa. Một dàn phóng tên lửa TOS-1A có chứa 30 đầu đạn gây cháy có thể tạo ra một khoảng cháy chiều rộng từ 200 đến 400 mét. Hiện Nga đang phát triển một loại đạn rocket 220mm mới dành cho pháo phản lực bắn loạt nhiệt áp TOS-1A của quân đội nước này. Loại đạn mới có kích thước tương đương đạn tiêu nhưng được lắp đầu đạn nhiệt áp có sức công phá lớn hơn. Trong khi tầm bắn cũng được tăng lên đáng kể giúp tổ tác chiến TOS-1A nằm ngoài tầm tấn công của nhiều hệ thống vũ khí chống tăng của đối phương.

