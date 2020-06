Những hệ thống tác chiến điện tử (EW) hiện đại nhất của Nga bao gồm Krasukha-2 và phiên bản tối tân hơn là Krasukha-4 đã có mặt tại Syria ngay từ khi căn cứ không quân Hmeimim đi vào hoạt động. Trong thời gian qua, có không ít “huyền thoại” về năng lực ưu việt của chúng, ví dụ như làm chệch hướng hàng chục tên lửa hành trình Tomawk của Mỹ cũng như tên lửa không đối đất Delilah của Israel. Tuy chưa có bằng chứng xác thực về sự thần kỳ của các tổ hợp EW Krasukha nhưng Moskva vẫn thường mang điều này ra làm ví dụ về năng lực tác chiến điện tử ưu việt của mình, mặc dù vậy vừa qua đã có diễn biến mới rất đáng quan tâm. Trang Avia-pro cho rằng ban đầu những tổ hợp EW này cho thấy hiệu quả cao đối với thiết bị điện tử của quân đội Mỹ, đặc biệt là tác dụng khi chống lại máy bay không người lái, và thậm chí vô hiệu hóa cả tiêm kích của Israel. Nhưng thực tế hiện tại, các tổ hợp này vẫn nằm trên lãnh thổ Syria, nhưng vì các lý do không rõ, phía Israel đã tìm ra cách để qua mặt chúng, ngay cả khi Krasukha-4 vẫn ngăn chặn hoạt động của hệ thống định vị toàn cầu (GPS). “Trước đây tên lửa của Israel thường bị chệch khá xa so với mục tiêu, tuy nhiên bây giờ chúng tấn công rất chính xác, mặc dù không tuyệt đối nhưng độ lệch chỉ còn vài mét”. “Điều này khiến các chuyên gia tin rằng tên lửa chống radar của Israel đã tìm ra cách vượt qua tổ hợp EW của Nga, và rõ ràng điều tương tự cũng áp dụng cho công việc hướng dẫn tên lửa từ vệ tinh”, Avia-pro nói rõ. Cần lưu ý thêm rằng rạng sáng ngày 5/6, các máy bay chiến đấu F-16 của không quân Israel đã tấn công và phá hủy một căn cứ quân sự Syria bị tình nghi có tiêm kích MiG-29 Nga vừa viện trợ. Thống kê cho thấy không có tên lửa nào trong số 8 quả đạn do máy bay chiến đấu Israel phóng đi chệch khỏi mục tiêu của chúng, mặc dù 4 tên lửa đã bị hệ thống phòng không Syria bắn hạ. Trước đó trong cuộc tấn công quy mô như vậy, trên một khoảng cách lớn hơn nhiều, các tên lửa hành trình được tiêm kích phóng đi bị rơi xuống đất hoặc chệch mục tiêu rất nhiều. Tuy nhiên bây giờ tình hình đã thay đổi đáng kể, không có lời giải thích nào hợp lý hơn ngoài việc Tel Aviv đã tìm ra cách vô hiệu hóa những tổ hợp EW, chuyên gia quân sự Nga lưu ý. Cần làm rõ rằng trong cuộc tấn công gần nhất vào Syria, tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 được triển khai cách đó có 10 km vẫn nằm yên bất động, không loại trừ khả năng chúng cũng đã bị chế áp điện tử. Dự đoán của giới chuyên môn ban đầu cho rằng có thể giữa Nga và Israel tồn tại hiệp ước tránh xâm phạm lẫn nhau, khiến Moskva dùng biện pháp kỹ thuật khống chế các tổ hợp S-300 của Syria. Nhưng thực tế có thể là Israel đã vô hiệu hóa hoàn toàn mạng lưới phòng không cũng như tác chiến điện tử của cả Syria và Nga nhờ trình độ khoa học kỹ thuật vượt trội của mình.

