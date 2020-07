S-500 Prometheus là hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới nhất của Nga đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến sẽ bắt đầu phục vụ ngay trong năm 2021. So với những đối thủ cạnh tranh thì điểm ưu việt của S-500 nằm ở tính đa năng, khi nó vừa có thể dùng để phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, lại vừa đánh chặn được các mục tiêu khí động học thông thường. Chính vì vậy, giới chuyên môn dự đoán rằng mức giá của S-500 Prometheus sẽ ở mức rất cao, thậm chí còn lớn hơn đáng kể khi đặt cạnh S-400 Triumf hay Patriot PAC 3 và THAAD của Mỹ. Nhưng thật bất ngờ, sau khi xuất hiện thông tin về khả năng của hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa S-500 Prometheus do Nga chế tạo thì chi phí sơ bộ của tổ hợp vũ khí này cũng đã được hé lộ. Hiện tại, có thông tin cho rằng đơn giá của một hệ thống S-500 sẽ rơi vào khoảng 700 - 800 triệu USD, không rẻ nhưng chỉ đắt hơn một chút so với tổ hợp S-400 Triumf. Tuy nhiên mức chi phí để sở hữu S-500 Prometheus rõ ràng rẻ hơn nhiều so với các hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ, khi chúng có giá khoảng 3 tỷ USD. Trước đây giới truyền thông cho rằng chi phí đối với hệ thống S-500 của Nga là khoảng 1 tỷ USD, tuy nhiên thực tế là Prometheus được thiết kế để xuất khẩu nhanh, cho nên không bất ngờ khi biết rằng giá thành của S-500 không quá lớn. Ngoài ra các chuyên gia quân sự từ Ai Cập mới đây đã đưa ra giả định tương tự, khi cho rằng hệ thống S-500 cung cấp khả năng bảo vệ gần như 100% trước mọi tên lửa và toàn bộ các mối đe dọa trên không - sẽ chỉ đắt hơn một chút so với S-400. "Hệ thống S-400 Triumf của Nga đang được chào bán với mức giá 500 triệu USD, trong khi tổ hợp Patriot PAC 3 là 1 tỷ USD và THAAD lên tới 3 tỷ USD”. “Theo dự kiến, giá của hệ thống S-500 Prometheus thế hệ mới sẽ gần bằng phiên bản trước, mặc dù có sự khác biệt rất lớn về khả năng giữa chúng". "Mua vũ khí Nga sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho nhiều đồng minh của Moskva, và quan trọng nhất, đây còn là sự thay thế hấp dẫn đối với thậm chí cả các đồng minh của Mỹ và Israel". "Vì vậy, có lẽ những quốc gia đã mua tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot hay THAAD của Mỹ vẫn có thể chuyển sang sử dụng vũ khí Nga”. “Cho dù họ có từ chối các hệ thống của Mỹ hay không, trong trường hợp này, điều đó không thành vấn đề", tạp chí Ai Cập Sasapost bình luận và được trang Avia-pro dẫn lại. Cần lưu ý rằng chi phí chính thức đối với hệ thống S-500 Prometheus của Nga hiện chưa được công bố, và do đó giá trị của chúng chỉ là ước tính, không loại trừ khả năng sẽ được chào bán ở mức giá cao hơn nhiều so với con số vừa đưa ra.

