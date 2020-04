Ngày 19-4, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris thông qua Twitter đã công bố bức ảnh 2 máy bay không người lái trinh sát tầm cao (UAV) RQ-4 Global Hawk tại một địa điểm quân sự bí mật. Ông Harris không quên gửi lời chúc mừng quá trình hợp tác an ninh Mỹ - Hàn trong việc bàn giao thành công loại khí tài này cho Không quân Hàn Quốc (ROKAF). Nhà sản xuất Northrop Grumman của Mỹ đã bàn giao ít nhất 3 trong tổng số 4 chiếc của đơn hàng RQ-4 Block 30 được ký vào năm 2011. Truyền thông Hàn Quốc cho biết thêm rằng ROKAF đang đặt mục tiêu đưa RQ-4 vào vận hành trong một phi đội trinh sát vào cuối năm 2020. Một khi UAV trinh sát siêu hiện đại này được đưa vào thực chiến, Hàn Quốc sẽ có năng lực thu thập tin tức tình báo độc lập, không còn phải phụ thuộc vào Mỹ như trước đây cũng như tăng cường khả năng do thám đối với các "mối nguy hiểm tiềm tàng". RQ-4 Global Hawk là máy bay do thám không người lái hiện đại nhất của quân đội Mỹ. Loại UAV do thám này có khả năng chụp, thu thập, truyền về căn cứ các hình ảnh địa hình, vật thể, trận địa với độ phân giải cực cao. Ngoài ra nó cũng có thể nghe trộm đường truyền tín hiệu và ghi lại các hoạt động dưới mặt đất. RQ-4 Global Hawk là sản phẩm của Hãng Northrop Grumman ra đời vào giữa thập niên 1990. Máy bay được đánh giá là sự kỳ diệu của công nghệ Không quân Mỹ, RQ-4 Global Hawk mang trong mình những hiệu năng vượt trội so với huyền thoại Lockheed U-2. So với máy bay U-2, máy bay do thám RQ-4 Global Hawk không cần người điều khiển trực tiếp, nó có thể lửng lơ trên bầu trời của đối phương hàng ngày liền trước khi phải trở về căn cứ để tiếp nhiên liệu. Với trần bay trên 18km, việc đánh chặn loại máy bay này hết sức khó khăn. Mỗi máy bay có thể hoạt động 32 giờ liên tục ở độ cao 18 km, đạt tầm bay gần 22.800 km và đủ sức trinh sát khu vực có diện tích tương đương Hàn Quốc trong vòng 24 giờ. Một chiếc Global Hawk có giá khoảng 123 triệu USD khi xuất xưởng, chưa tính tới chi phí vận hành. Tại châu Á, chỉ có Hàn Quốc và Nhật Bản đặt mua loại phi cơ này, nhưng Tokyo chỉ nhận chiếc RQ-4 đầu tiên vào năm 2022.

