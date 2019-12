Máy bay không người lái (UAV) RQ-4 Block 30 "Global Hawk" sáng 23-12 được đưa đến căn cứ không quân Sacheon, phía Nam Hàn Quốc. Đây là chiếc đầu tiên trong hợp đồng mua 4 máy bay RQ-4 được Seoul ký với Washington từ năm 2014. 3 chiếc còn lại dự kiến được bàn giao trong nửa đầu năm sau, nhưng thời gian chúng đi vào hoạt động sẽ không được phía Hàn Quốc công bố. Sự xuất hiện của phi đội Global Hawk sẽ giúp quân đội Hàn Quốc tăng đáng kể năng lực giám sát tình hình trên bán đảo, theo các quan chức quốc phòng nước này. Cơ quan mua sắm trang bị quốc phòng Hàn Quốc ban đầu định phát thông cáo khi chiếc RQ-4 đầu tiên được bàn giao, nhưng quyết định giữ im lặng vì "nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm ý nghĩa chiến lược của khí tài này". Điều này dường như để tránh phản ứng từ Bình Nhưỡng khi nước này từng chỉ trích dữ dội hợp đồng mua siêu tiêm kích F-35A của Seoul. RQ-4 Global Hawk là máy bay do thám không người lái hiện đại nhất của quân đội Mỹ. Loại máy bay này có khả năng chụp, thu thập, truyền về căn cứ các hình ảnh địa hình, vật thể, trận địa với độ phân giải cực cao. Ngoài ra, nó cũng có thể nghe trộm đường truyền tín hiệu và ghi lại các hoạt động dưới mặt đất. RQ-4 Global Hawk là sản phẩm của Hãng Northrop Grumman ra đời vào giữa thập niên 1990. Máy bay được đánh giá là sự kỳ diệu của công nghệ Không quân Mỹ, RQ-4 Global Hawk mang trong mình những hiệu năng vượt trội so với huyền thoại Lockheed U-2. So với máy bay U-2, máy bay do thám RQ-4 Global Hawk không cần người điều khiển trực tiếp, nó có thể lửng lơ trên bầu trời của đối phương cả ngày, trước khi phải trở về căn cứ để tiếp nhiên liệu. Với trần bay trên 18km, việc đánh chặn loại máy bay này hết sức khó khăn. Mỗi máy bay có thể hoạt động 32 giờ liên tục ở độ cao 18 km, đạt tầm bay gần 22.800 km và đủ sức trinh sát khu vực có diện tích tương đương Hàn Quốc trong vòng 24 giờ. Một chiếc Global Hawk có giá khoảng 123 triệu USD khi xuất xưởng, chưa tính tới chi phí vận hành Tại châu Á, chỉ có Hàn Quốc và Nhật Bản đặt mua loại phi cơ này, nhưng Tokyo chỉ nhận chiếc RQ-4 đầu tiên vào năm 2022.

