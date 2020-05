Lực lượng Tàu ngầm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Mỹ hồi đầu tháng 5 có một động thái bất ngờ khi thông báo toàn bộ đội tàu ngầm tiền phương của họ đang đồng loạt thực hiện "hoạt động ứng phó khẩn cấp" tại các vùng biển ở Tây Thái Bình Dương. Ít nhất 7 tàu ngầm tham gia đợt triển khai, gồm 4 tàu ngầm tấn công đóng quân tại đảo Guam, tàu ngầm USS Alexandria đóng tại San Diego và nhiều tàu khác đóng tại Hawaii. Hải quân Mỹ công bố ảnh tàu ngầm USS Alexandria đi qua cảng Apra ở đảo Guam ngày 5-5. Hải quân Mỹ trước đây thường giữ bí mật về mọi hoạt động của tàu ngầm. Khi công khai hoạt động của chúng, Washington thường muốn phát đi thông điệp cảnh báo về sự hiện diện của hạm đội tàu ngầm này tới đối phương. "Các hoạt động của chúng tôi chứng minh khả năng sẵn sàng bảo vệ lợi ích và quyền tự do của mình theo luật pháp quốc tế", chuẩn đô đốc Blake Converse, tư lệnh Lực lượng Tàu ngầm Hạm đội Thái Bình Dương, cho biết trong thông cáo ngày 8-5. Trong bài viết ngày 19-5, bình luận viên William Cole của tờ Military cho rằng đợt triển khai đồng loạt tới Thái Bình Dương của hạm đội tàu ngầm Mỹ nhằm thể hiện chiến lược của Lầu Năm Góc về khả năng hoạt động linh hoạt và không thể đoán trước của các khí tài chiến lược trong cuộc cạnh tranh siêu cường với Trung Quốc và Nga. Các tàu ngầm tấn công của Mỹ có khả năng tàng hình tốt, đủ sức đánh chìm chiến hạm đối phương bằng ngư lôi, phóng tên lửa hành trình Tomahawk và tiến hành các hoạt động trinh sát mà đối phương không thể xác định được vị trí của chúng. Đợt triển khai tàu ngầm này cũng phát đi một thông điệp rằng đại dịch Covid-19 không thể cản trở nhiệm vụ và các hoạt động của hải quân Mỹ. Hải quân Mỹ gần đây triển khai một số chiến hạm tại phía tây Thái Bình Dương để phô diễn sức mạnh và chứng minh đại dịch Covid-19 không làm suy giảm khả năng chiến đấu. Đợt triển khai diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc chỉ trích lẫn nhau gay gắt về đại dịch, cũng như nhiều lần chạm mặt trong các hoạt động quân sự tại khu vực Biển Đông. Lầu Năm Góc gần đây cáo buộc Trung Quốc tăng cường các hoạt động "bắt nạt", cản trở các quốc gia trong khu vực khai thác dầu khí ở Biển Đông, trong lúc thế giới tập trung đối phó đại dịch Covid-19. Hãng phân tích tình báo địa chính trị Stratfor nhận định Trung Quốc và Mỹ duy trì "tần suất hoạt động cao ở Biển Đông" trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. "Quân đội Mỹ ngoài việc phối hợp trợ giúp giải quyết đại dịch Covid-19 tại quê nhà, thì chúng tôi vẫn tập trung vào các nhiệm vụ an ninh quốc gia trên toàn thế giới". Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố hôm 5-5. "Nhiều quốc gia tập trung hướng nội để phục hồi sau đại dịch, trong khi các đối thủ chiến lược của chúng tôi cố gắng lợi dụng cuộc khủng hoảng này để mang lại lợi ích cho họ, bất chấp lợi ích của người khác", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper kết luận. "Chúng tôi đã chứng kiến hành vi ngang ngược của quân đội Trung Quốc (PLA) ở Biển Đông, từ đe dọa một tàu hải quân Philippines tới đâm chìm một tàu cá của Việt Nam và đe dọa các quốc gia tham gia hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi", Esper nói. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng vì dại dịch Covid-19 nhưng Mỹ vẫn cố gắng duy trì trật tự ổn định tại các vùng biển quốc tế, đặc biệt là Biiển Đông. Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi đối thoại và tôn trọng tự do hàng hải trên Biển Đông, đồng thời lên án bất cứ hành vi độc chiếm vùng biển này.

