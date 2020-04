Hiện tại cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ Venezuela vẫn chưa có dấu hiệu sớm hạ nhiệt và nhiều khả năng Mỹ sẽ có sự can thiệp mạnh mẽ hơn trong tương lai. Mới đây tiêm kích Su-30MK2 của không quân Venezuela đã phải cất cánh để đánh chặn hai máy bay quân sự của Mỹ áp sát biên giới. Trong khi đó ngoài biển các tàu Mỹ cũng đang triển khai lực lượng dày đặc. Thậm chí mới đây đã có nhận định cho rằng Mỹ sẽ sớm đưa ra lệnh phong tỏa đường biển đối với quốc gia Nam Mỹ này với lý do “ngăn chặn buôn lậu ma túy bất hợp pháp”. Tuy nhiên theo chính quyền Venezuela, Nga sẵn sàng cung cấp cho “Cộng hòa Bolivar” sự hỗ trợ cần thiết trong trường hợp Mỹ muốn sử dụng hải quân cô lập đất nước này. Do sự xa xôi về địa lý giữa Nga và Venezuela, các chuyên gia quân sự không loại trừ khả năng Moskva có thể gửi cả một hạm đội lớn tới khu vực này. Hơn nữa để gia tăng sức mạnh nhằm đối trọng với lực lượng tác chiến hùng hậu của hải quân và tuần duyên Mỹ, giới truyền thông đang nói không chỉ về tàu chiến mặt nước mà có thể bao gồm cả tàu ngầm hạt nhân. "Chúng ta phải quay trở lại vấn đề đó là sự phong tỏa được Mỹ thực hiện xung quanh Venezuela, với lý do được đưa ra là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy từ đất nước này”. “Phân tích của chúng tôi cho thấy những cáo buộc và hành động cụ thể của Washington đối với Caracas là hoàn toàn sai trái". "Chúng tôi tin rằng những hành động trên không tương ứng với thực tế và khó có khả năng đáp ứng kết luận và phân tích của những tổ chức có liên quan của Liên Hợp Quốc", nhà chức trách Venezuela cho biết. Trước tình cảnh trên, nhiều chuyên gia không loại trừ khả năng trong bối cảnh có thể diễn ra hành động phong tỏa Venezuela, Nga và Mỹ sẽ một lần nữa đối mặt với cuộc khủng hoảng Caribbean. Thực tế là gần đây Washington đã ngày càng có những bước đi leo thang thông qua những cuộc đối đầu ngoài khơi quốc gia Nam Mỹ này, có thể dẫn đến đụng độ quy mô lớn. "Bằng cách xóa bỏ ảnh hưởng của Nga đối với một quốc gia như Venezuela, Mỹ sẽ đơn giản đóng cửa và phong tỏa đường đi của tàu chiến Nga đến khu vực này”. “Nếu thành công, họ sẽ kiềm chế Nga trong tương lai có thể triển khai tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của mình ở đây", chuyên gia quân sự Nga phân tích. Hiện tại Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về những gì được truyền thông đăng tải liên quan đến kế hoạch triển khai hạm đội tới Venezuela. Nhưng có nhận định cho rằng đây chỉ là một “đòn gió” mà thôi, bởi tiềm lực hải quân của Nga hiện tại không bằng thời Liên Xô, họ không đủ sức vượt vạn dặm xa tới khu vực vẫn được xem là “sân sau” của Mỹ để thách thức Washington.

Hiện tại cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ Venezuela vẫn chưa có dấu hiệu sớm hạ nhiệt và nhiều khả năng Mỹ sẽ có sự can thiệp mạnh mẽ hơn trong tương lai. Mới đây tiêm kích Su-30MK2 của không quân Venezuela đã phải cất cánh để đánh chặn hai máy bay quân sự của Mỹ áp sát biên giới. Trong khi đó ngoài biển các tàu Mỹ cũng đang triển khai lực lượng dày đặc. Thậm chí mới đây đã có nhận định cho rằng Mỹ sẽ sớm đưa ra lệnh phong tỏa đường biển đối với quốc gia Nam Mỹ này với lý do “ngăn chặn buôn lậu ma túy bất hợp pháp”. Tuy nhiên theo chính quyền Venezuela, Nga sẵn sàng cung cấp cho “Cộng hòa Bolivar” sự hỗ trợ cần thiết trong trường hợp Mỹ muốn sử dụng hải quân cô lập đất nước này. Do sự xa xôi về địa lý giữa Nga và Venezuela, các chuyên gia quân sự không loại trừ khả năng Moskva có thể gửi cả một hạm đội lớn tới khu vực này. Hơn nữa để gia tăng sức mạnh nhằm đối trọng với lực lượng tác chiến hùng hậu của hải quân và tuần duyên Mỹ, giới truyền thông đang nói không chỉ về tàu chiến mặt nước mà có thể bao gồm cả tàu ngầm hạt nhân. "Chúng ta phải quay trở lại vấn đề đó là sự phong tỏa được Mỹ thực hiện xung quanh Venezuela, với lý do được đưa ra là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy từ đất nước này”. “Phân tích của chúng tôi cho thấy những cáo buộc và hành động cụ thể của Washington đối với Caracas là hoàn toàn sai trái". "Chúng tôi tin rằng những hành động trên không tương ứng với thực tế và khó có khả năng đáp ứng kết luận và phân tích của những tổ chức có liên quan của Liên Hợp Quốc", nhà chức trách Venezuela cho biết. Trước tình cảnh trên, nhiều chuyên gia không loại trừ khả năng trong bối cảnh có thể diễn ra hành động phong tỏa Venezuela, Nga và Mỹ sẽ một lần nữa đối mặt với cuộc khủng hoảng Caribbean. Thực tế là gần đây Washington đã ngày càng có những bước đi leo thang thông qua những cuộc đối đầu ngoài khơi quốc gia Nam Mỹ này, có thể dẫn đến đụng độ quy mô lớn. "Bằng cách xóa bỏ ảnh hưởng của Nga đối với một quốc gia như Venezuela, Mỹ sẽ đơn giản đóng cửa và phong tỏa đường đi của tàu chiến Nga đến khu vực này”. “Nếu thành công, họ sẽ kiềm chế Nga trong tương lai có thể triển khai tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của mình ở đây", chuyên gia quân sự Nga phân tích. Hiện tại Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về những gì được truyền thông đăng tải liên quan đến kế hoạch triển khai hạm đội tới Venezuela. Nhưng có nhận định cho rằng đây chỉ là một “đòn gió” mà thôi, bởi tiềm lực hải quân của Nga hiện tại không bằng thời Liên Xô, họ không đủ sức vượt vạn dặm xa tới khu vực vẫn được xem là “sân sau” của Mỹ để thách thức Washington.