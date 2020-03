Trong những ngày qua, không quân Nga đã tiến hành nhiều trận oanh kích dữ dội nhằm vào vị trí các tay súng đối lập đang cố thủ bên trong tỉnh Idlib của Syria và gây ra nhiều thiệt hại cho lực lượng này. Diễn biến chiến trường theo chiều hướng có lợi cho quân đội chính phủ Syria (SAA) đã dẫn tới việc liên minh quân sự NATO tuyên bố sẽ hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch Idlib. Ngoài việc yêu cầu Nga dừng chiến dịch không kích và cân nhắc sớm hỗ trợ tên lửa phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và các đồng minh NATO còn để ngỏ khả năng sẽ hành động cứng rắn hơn. Viễn cảnh có khả năng xảy ra nhất chính là một cuộc can thiệp quân sự dưới lý do "chấm dứt thảm họa nhân đạo" tương tự như hành động diễn ra vào tháng 4-2018. Trước tình hình trên, để bảo vệ đồng minh và cũng là nhằm cung cấp thêm sự hỗ trợ hỏa lực từ phía biển, hải quân Nga đã có đợt triển khai lớn trên Địa Trung Hải, ngay ngoài khơi Syria. Trang Avia của Nga cho biết, trận chiến cuối cùng chống lại những kẻ khủng bố ở các tỉnh Latakia, Hama, Idlib và Aleppo của Syria chắc chắn sẽ kết thúc với một thất bại hoàn toàn cho các tay súng thánh chiến. Tại thời điểm ngày 28-2-2020, trên Địa Trung Hải có sự hiện diện của 10 tàu chiến mặt nước và 2 tàu ngầm của hải quân Nga, lực lượng này sẽ trở thành yếu tố mang đến chiến thắng tuyệt đối trước đối phương. Các nguồn tin báo chí cho biết, lực lượng Hải quân Nga ở trên Địa Trung Hải có 3 tàu khu trục, 2 tàu ngầm, một số tàu tuần tra, tàu trinh sát, tàu quét mìn và tàu tìm kiếm cứu nạn. Mối đe dọa chính đối với những kẻ khủng bố là các tàu ngầm và tàu khu trục Nga được trang bị tên lửa hành trình Kalibr, có thể tung đòn tấn công chính xác và cực kỳ bất ngờ, không thể dự báo để lẩn tránh. Cần lưu ý thêm rằng trước đây giới truyền thông từng nhận định có rất ít tàu chiến Nga ở trên Địa Trung Hải, cho nên việc tăng cường 2 tàu khu trục biểu thị việc Nga đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu rất quyết liệt với các tay súng nổi dậy. So với những trận ném bom do chiến đấu cơ thực hiện thì đối phương sẽ không thể trinh sát để biết khi nào tàu chiến phóng tên lửa để kịp trú ẩn. Tuy rằng đòn đánh bằng tên lửa hành trình Kalibr có giá thành rất cao so với ném bom nhưng đây cũng là dịp để Nga hiệu chỉnh vũ khí cũng như quảng bá chúng tới những khách hàng trên khắp thế giới. Nhưng giới chuyên gia quân sự cũng lưu ý Nga rằng, nếu hải quân nước này thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ thì gần như chắc chắn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa ra phản ứng đáp trả không kém phần lợi hại. Ankara hoàn toàn có thể đóng lối đi qua eo biển Bosphorus, khiến các tàu hải quân Nga không thể hồi hương và cũng chẳng thể tăng cường lực lượng tới Syria.

