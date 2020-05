Mục đích của chiến dịch là “khẳng định quyền tự do hàng hải và thể hiện sự hợp tác liền mạch giữa các đồng minh”, Lực lượng Hải quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi tuyên bố. Chuyến đi của 3 tàu khu trục thuộc Hạm đội 6 của Mỹ gồm USS Donald Cook, USS Porter và USS Roosevelt còn có sự tham gia của 1 tàu khu trục Hải quân Hoàng gia Anh, HMS Kent. Biển Barents là một phần Bắc Băng Dương, giáp phía Bắc Na Uy và Nga. Cảng Severomorsk của Nga, nơi đặt Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga, nằm trên biển này. Biển Na Uy có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt, khi các tàu Nga đi từ Bắc Cực đến Đại Tây Dương sẽ phải đi qua đây và đó là tuyến đường biển quan trọng mà NATO theo dõi trong Chiến tranh Lạnh. Hải quân Mỹ cho biết, họ đã thông báo cho Matxcơva hôm 1-5 về hoạt động sắp tới “để tránh những hiểu lầm, giảm rủi ro và ngăn chặn việc vô tình leo thang”. Ngay chiều 1-5, Nga cho biết, Hạm đội phương Bắc đã bắt đầu theo dõi hoạt động của tàu Mỹ và Anh khi bắt đầu vào biển Barents lúc sáng cùng ngày. Hiện chưa rõ chiến dịch hoạt động của Mỹ và Anh ở vùng biển này kéo dài bao lâu. Các quan chức Mỹ liên tục nói rằng Nga đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở Bắc Cực trong những năm gần đây. “Nga đã dần tăng cường sự hiện diện của mình bằng cách thành lập các đơn vị mới ở Bắc Cực, tân trang lại các sân bay và cơ sở hạ tầng cũ ở Bắc Cực, đồng thời thiết lập các căn cứ quân sự mới dọc theo bờ biển Bắc Cực”, báo cáo của Lầu Năm Góc về Bắc Cực năm ngoái cho biết. “Ngoài ra, họ còn nỗ lực phối hợp để thiết lập một mạng lưới các hệ thống tên lửa phòng không và bờ biển, radar cảnh báo sớm, trung tâm cứu hộ và một loạt các cảm biến”, báo cáo cho biết thêm. Cuối tháng trước, các chiến đấu cơ của NATO đã 2 lần chặn máy bay quân sự Nga trong khu vực này. Hôm 28-4, “một máy bay cảnh báo sớm trên không của Nga cũng như 2 máy bay ném bom tầm xa Tu-22 cùng máy bay chiến đấu hộ tống đã tiếp cận không phận NATO ngoài khơi Na Uy và bị máy bay chiến đấu Na Uy chặn lại”, NATO cho biết trong một tuyên bố hồi cuối tháng 4. Ngày hôm sau, các máy bay chiến đấu F-16 và F-35 của Na Uy một lần nữa đánh chặn máy bay Nga. Lần này là 2 máy bay tuần tra hàng hải, sau khi chúng tiếp cận “không phận NATO gần Na Uy”, theo NATO. Không quân Hoàng gia Anh cũng điều máy bay chiến đấu Typhoon hội quân để hộ tống các máy bay Nga trên đường bay về phía nam tới Biển Bắc. Quân đội Mỹ và Nga cũng thường “chạm mặt nhau” khi cùng hoạt động ở không gian trong và xung quanh châu Âu. Tháng trước, quân đội Mỹ đã cáo buộc máy bay phản lực Nga 2 lần gây nguy hiểm cho phi hành đoàn của một máy bay do thám thuộc Hải quân Mỹ bay trong không phận quốc tế ở phía Đông Địa Trung Hải sau khi máy bay Nga thực hiện những gì mà Hải quân gọi là “không an toàn và không chuyên nghiệp”.

