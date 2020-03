Lần đầu tiên trong gần 1 thập kỷ, quân đội Mỹ duy trì hoạt động của 2 tàu sân bay ở khu vực Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Iran, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ông Kenneth McKenzie ngày 13-3 cho biết. “Tôi đã đề nghị tiếp tục vận hành 2 nhóm tác chiến tàu sân bay trong khu vực và được chấp thuận. Đây là lần đầu tiên Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ duy trì cùng lúc 2 tàu sân bay tại khu vực này kể từ năm 2012”, ông McKenzie nói. Tư lệnh CENTCOM cũng cho biết, trong vài ngày tới, Lầu Năm Góc sẽ kích hoạt các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đang triển khai ở Iraq. Động thái trên được đưa ra sau khi các binh sĩ Mỹ tại đây bị tấn công bằng tên lửa pháo phản lực hồi đầu tuần khiến 2 binh sĩ Mỹ và 1 binh sĩ Anh thiệt mạng. Việc hai siêu tàu sân bay cùng triển khai áp sát lãnh hải Iran gây nên những lo ngại lớn bởi số vũ khí khủng khiếp chúng mang theo. Mỗi tàu sân bay Mỹ có khả năng triển khai tối đa hơn 90 máy bay chiến đấu các loại. Hai tàu sân bay cùng triển khai một lúc nâng tổng số máy bay Mỹ được triển khai ngoài biển lên tới gần 200 chiếc. Không những vậy, những siêu tàu sân bay Mỹ không bao giờ đi một mình, đi theo chúng là các loại tàu chiến khác nhau tạo thành biên đội tàu sân bay. Nhóm tác chiến tiêu chuẩn gồm một tàu sân bay, 2-3 tuần dương hạm lớp Ticonderoga, 3-4 tàu khu trục lớp Arleigh Burke, 1-2 tàu ngầm tấn công hạt nhân, 1-2 tàu hậu cần. Đội hình hộ tống cho tàu sân bay có thể thay đổi tùy vào tính chất nhiệm vụ. Như vậy tính sơ sơ có hàng chục chiến hạm đi hộ tống hai siêu tàu sân bay Mỹ, mỗi tuần dương hạm lại có khả năng mang theo tối đa từ 100 - 122 quả tên lửa hành trình Tomahawk. Trong khi khu trục hạm cũng có khả năng triển khai từ 90-96 tên lửa hành trình loại này. Các tàu ngầm hạt nhân Mỹ cũng có khả năng mang theo 12 tên lửa hành trình, cá biệt một số chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio có thể mang tới 154 quả tên lửa hành trình Tomahawk. Như vậy, có trên 1000 quả tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ đang áp sát lãnh hải Iran. Việc số lượng cực lớn vũ khí trong đó nhiều nhất là tên lửa hành trình Tomahawk áp sát lãnh hải Iran gây nên mối lo ngại cho giới quan sát, nhất là trong bối cảnh căn cứ Mỹ tiếp tục bị tấn công, điều mà Mỹ cho rằng chính Iran đứng sau lưng. Trong trường hợp nổ ra căng thẳng có thể biến thành xung đột cục bộ, chắc chắn tên lửa Tomahawk sẽ xung trận đầu tiên. Từ lâu, tên lửa hành trình Tomahawk đã được coi là đòn phủ đầu uy lực của Mỹ. Cho tới nay nó vẫn được coi là loại tên lửa hành trình cực hiệu quả, vượt trên cả Kalibr của Nga nếu xét tổng thể các thông số. Loại vũ khí này cũng là "ngôi sao" sáng nhất trong hệ thống tên lửa của Mỹ. Với trọng lượng 1.300 kg và chiều dài 5,56 m với phiên bản thường và trọng lượng 1.600 kg, chiều dài 6,25 m với phiên bản tăng cường, Tomahawk mang được đầu đạn nặng 450 kg hoặc đầu đạn hạt nhân W80. Phạm vi hoạt động của phiên bản tiêu chuẩn khoảng 2.500 km. Tuy chỉ bay với tốc độ cận âm nhưng nhờ khả năng né tránh linh hoạt hệ thống phòng thủ của đối phương nên Tomahawk dễ dàng bắn hạ các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Với khả năng mang theo đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân, tên lửa Tomahawk có khả năng phá hủy lớn hơn rất nhiều so với dáng vẻ bề ngoài có phần thon gọn của nó. Trên thực tế, Tomahawk là một trong những tên lửa đa nhiệm bậc nhất thế giới. Với khả năng bắn từ mặt đất, trên tàu chiến hay tàu ngầm hoạt động dưới đáy biển, Tomahawk dễ dàng tham chiến ở mọi chiến trường. Thua kém nhiều so với các loại tên lửa khác về tốc độ nhưng khả năng bay theo sự điều khiển là thế mạnh vượt trội của Tomahawk. Ngay sau khi rời bệ phóng, các chuyên gia vũ khí có thể điều khiển tên lửa thông qua hệ thống định vị toàn cầu. Trong trường hợp tự hành theo lịch trình được cài đặt sẵn, tên lửa Tomahawk vẫn nhận các tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh hoặc hệ thống do thám tối tân của Mỹ để dễ dàng bắn hạ mục tiêu mà không gặp phải bất kể sự cản trở nào của đối phương. Dù tầm bắn lên tới 2.500 km và tốc độ 880 km/h, Tomahawk vẫn có thể thay đổi mục tiêu khi đang di chuyển. Không bay theo đường thẳng mà có khả năng di chuyển linh hoạt qua những “điểm mù” của radar phòng không đối phương giúp khả năng sống sót của Tomahawk rất cao. Trên thực tế, phát hiện Tomahawk bằng radar hay các thiết bị quét hồng ngoại là việc rất khó. Thêm vào đó, hệ thống dẫn đường phức tạp, tích hợp nhiều công nghệ khác nhau giúp Tomahawk trở nên chính xác vượt trội trong mọi điều kiện tác chiến. Thậm chí, gần như chắc chắn Tomahawk biết nó đang bay ở địa hình nào, độ cao bao nhiêu với sai số 1m trên 1.000m đường bay. Không chỉ vậy, Tomahawk còn có thể đọc địa hình theo chiều thẳng đứng để so sánh với bản đồ số được nạp sẵn, giúp tên lửa di chuyển an toàn và chính xác hơn. Cuối cùng, hệ thống so sánh điện tử với mắt thần giúp Tomahawk lao vào mục tiêu với sai số dưới 10m. Đây là con số cực ấn tượng cho một loại tên lửa có tầm bay trên cả ngàn cây số. Sau khi nạp sẵn dữ liệu mục tiêu, hệ thống điện tử của Tomahawk sẽ so sánh các bức ảnh mà mắt thần chụp lại để xác định mục tiêu. Cuối cùng, Tomahawk sở hữu hệ thống định vị toàn cầu GPS, giúp xác định vị trí tên lửa và quỹ đạo bay. Bên cạnh đó, khả năng kết nối và cập nhật thông tin mục tiêu từ các thiết bị do thám khác giúp đảm bảo khả năng bắn hạ. Chính vì lẽ đó, Tomahawk có khả năng bắn lọt qua cửa sổ của căn nhà mục tiêu Ngoài hệ thống ống phóng Mk-41, Tomahawk còn được phóng từ những bệ phóng khác, hoặc thậm chí lắp trên xe tải hay cả trên cánh máy bay ném bom chiến lược. Tomahawk được coi là "sứ giả chiến tranh" đầy uy lực của Mỹ.

