Mức giá phải chăng là một trong những ưu tiên hàng đầu khi khách hàng chọn mua vũ khí, bởi lẽ mức giá quá cao thì dù tính năng chiến đấu có nổi trội cũng khó lòng chinh phục được khách hàng tiềm năng. Với giá về dưới 78 triệu, tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ thấp hơn cả Su-35 chứ chưa nói tới Su-57 và J-20 vốn có giá cao ngất ngưởng khoảng 200 triệu USD/chiếc. Theo thông báo của các phương tiện truyền thông Mỹ, giá bán máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 đã xuống dưới 78 triệu USD, đây là mức giá rất hấp cho khách hàng. Có được mức giá này là do số lượng đặt hàng và sản xuất F-35 ngày càng lớn. Ước tính đã có trên 1.000 chiếc được xuất xưởng cho không quân Mỹ và các nước đồng minh. Theo tính toán của nhà sản xuất máy bay F-35 Lockheed Martin, số máy bay F-35 dự kiến sẽ bán được khoảng 3.200 chiếc trên toàn thế giới. Nhưng do giá của loại máy bay này giảm, nhiều quốc gia cũng háo hức mua F-35, khiến doanh số trong tương lai của F-35 dự kiến sẽ đạt hơn 4.200 chiếc. Có thể mang 10,5 tấn vũ khí, với 16 tên lửa các loại ở chế độ bán tàng hình, chiến thắng các chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 hàng đầu như F-15E, Rafale, Typhoon ở tỷ số không tưởng 14-1, F-35 không còn là "lợn béo" mà đã là chiến thần hủy diệt đúng nghĩa của Mỹ. Số vũ khí này tương đương với chiến đấu cơ F-15E hai động cơ, và vượt trên hẳn mức 8 tấn so với Su-35, Su-57, Typhoon. Ở chế độ tấn công hỗn hợp F-35 có thể mang được 14 tên lửa AIM-120 và 2 tên lửa AIM-9X nhỏ hơn cho các nhiệm vụ trên không, hoặc 6 quả bom GBU-31 cùng với 4 AIM-120/9X cho các nhiệm vụ hỗn hợp trên không và mặt đất. Việc F-35 có thể mang tới 10,5 tấn vũ khí khi chỉ là máy bay một động cơ không khỏi khiến giới quan sát bất ngờ. Trong các cuộc thử nghiệm Mỹ đã cho thấy chiếc F-35 đồng thời thả 5 quả bom rồi chính xác rồi nhanh chóng thoát ly khỏi trận địa tấn công. Điều này xóa tan nghi ngờ rằng F-35 "to béo và chậm chạp". Bên cạnh việc trang bị cho F-35 vũ khí và cảm biến hiện đại, Lầu Năm Góc còn áp dụng hệ thống dẫn đường và cảnh báo tầm xa cho siêu tiêm kích trong các hoạt động chiến đấu. Nếu nhìn vào những công nghệ mà nó sở hữu, đối phương có rất ít cơ hội để tiếp cận siêu chiến đấu cơ này. Trong trường hợp mang theo 10,5 tấn vũ khí, F-35 biến thành máy bay ném bom và tấn công. Nó có thể được nhìn thấy rõ ràng trên các radar, vì lượng đạn như vậy không thể được giấu trong khoang bên trong. Tuy nhiên lúc này sức mạnh của máy bay chính là kho vũ khí khổng lồ mang theo để tấn công đối phương. Khi ở chế độ tàng hình F-35, nó chỉ có thể mang theo 2,6 tấn tải trọng chiến đấu gồm hai quả bom GBU-31 hoặc Paveway IV và một cặp AIM-120. Nhiều người cho rằng F-35 không có chế độ cơ động tốt bằng dòng Su của Nga. Tuy nhiên chiến tranh hiện đại là tiêu diệt đối phương ngoài tầm nhìn và ẩn mình trước đối phương. Các cuộc không chiến quần vòng với ưu thế về độ cơ động vốn đã lùi vào dĩ vãng sau khi thế chiến thứ 2 kết thúc. Điểm cho thấy sự đáng sợ của F-35 đó chính là chúng đã thực chiến. Những chiếc F-35I của Israel đã liên tục thực hiện các màn không kích và qua mắt hệ thống phòng không Syria. Thậm chí Israel còn bật mí những chiếc F-35I của họ còn có thể vượt qua lưới lửa radar của Iran và có thể là cả Nga tại chiến trường này. Như vậy rõ ràng là F-35 không phải là dự án tốn kém và vô dụng của Mỹ. Rõ ràng với một tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 lại có mức giá cạnh tranh hơn cả dòng Su-35 vốn thế hệ 4+ sẽ hút khách hàng. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa Nga và Mỹ là chỉ cần khách có tiền Moscow sẽ bán, còn với Washington bán sẽ kèm theo những điều khoản chính trị nhất định.

Mức giá phải chăng là một trong những ưu tiên hàng đầu khi khách hàng chọn mua vũ khí, bởi lẽ mức giá quá cao thì dù tính năng chiến đấu có nổi trội cũng khó lòng chinh phục được khách hàng tiềm năng. Với giá về dưới 78 triệu, tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ thấp hơn cả Su-35 chứ chưa nói tới Su-57 và J-20 vốn có giá cao ngất ngưởng khoảng 200 triệu USD/chiếc. Theo thông báo của các phương tiện truyền thông Mỹ, giá bán máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 đã xuống dưới 78 triệu USD, đây là mức giá rất hấp cho khách hàng. Có được mức giá này là do số lượng đặt hàng và sản xuất F-35 ngày càng lớn. Ước tính đã có trên 1.000 chiếc được xuất xưởng cho không quân Mỹ và các nước đồng minh. Theo tính toán của nhà sản xuất máy bay F-35 Lockheed Martin, số máy bay F-35 dự kiến sẽ bán được khoảng 3.200 chiếc trên toàn thế giới. Nhưng do giá của loại máy bay này giảm, nhiều quốc gia cũng háo hức mua F-35, khiến doanh số trong tương lai của F-35 dự kiến sẽ đạt hơn 4.200 chiếc. Có thể mang 10,5 tấn vũ khí, với 16 tên lửa các loại ở chế độ bán tàng hình, chiến thắng các chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 hàng đầu như F-15E, Rafale, Typhoon ở tỷ số không tưởng 14-1, F-35 không còn là "lợn béo" mà đã là chiến thần hủy diệt đúng nghĩa của Mỹ. Số vũ khí này tương đương với chiến đấu cơ F-15E hai động cơ, và vượt trên hẳn mức 8 tấn so với Su-35, Su-57, Typhoon. Ở chế độ tấn công hỗn hợp F-35 có thể mang được 14 tên lửa AIM-120 và 2 tên lửa AIM-9X nhỏ hơn cho các nhiệm vụ trên không, hoặc 6 quả bom GBU-31 cùng với 4 AIM-120/9X cho các nhiệm vụ hỗn hợp trên không và mặt đất. Việc F-35 có thể mang tới 10,5 tấn vũ khí khi chỉ là máy bay một động cơ không khỏi khiến giới quan sát bất ngờ. Trong các cuộc thử nghiệm Mỹ đã cho thấy chiếc F-35 đồng thời thả 5 quả bom rồi chính xác rồi nhanh chóng thoát ly khỏi trận địa tấn công. Điều này xóa tan nghi ngờ rằng F-35 "to béo và chậm chạp". Bên cạnh việc trang bị cho F-35 vũ khí và cảm biến hiện đại, Lầu Năm Góc còn áp dụng hệ thống dẫn đường và cảnh báo tầm xa cho siêu tiêm kích trong các hoạt động chiến đấu. Nếu nhìn vào những công nghệ mà nó sở hữu, đối phương có rất ít cơ hội để tiếp cận siêu chiến đấu cơ này. Trong trường hợp mang theo 10,5 tấn vũ khí, F-35 biến thành máy bay ném bom và tấn công. Nó có thể được nhìn thấy rõ ràng trên các radar, vì lượng đạn như vậy không thể được giấu trong khoang bên trong. Tuy nhiên lúc này sức mạnh của máy bay chính là kho vũ khí khổng lồ mang theo để tấn công đối phương. Khi ở chế độ tàng hình F-35, nó chỉ có thể mang theo 2,6 tấn tải trọng chiến đấu gồm hai quả bom GBU-31 hoặc Paveway IV và một cặp AIM-120. Nhiều người cho rằng F-35 không có chế độ cơ động tốt bằng dòng Su của Nga. Tuy nhiên chiến tranh hiện đại là tiêu diệt đối phương ngoài tầm nhìn và ẩn mình trước đối phương. Các cuộc không chiến quần vòng với ưu thế về độ cơ động vốn đã lùi vào dĩ vãng sau khi thế chiến thứ 2 kết thúc. Điểm cho thấy sự đáng sợ của F-35 đó chính là chúng đã thực chiến. Những chiếc F-35I của Israel đã liên tục thực hiện các màn không kích và qua mắt hệ thống phòng không Syria. Thậm chí Israel còn bật mí những chiếc F-35I của họ còn có thể vượt qua lưới lửa radar của Iran và có thể là cả Nga tại chiến trường này. Như vậy rõ ràng là F-35 không phải là dự án tốn kém và vô dụng của Mỹ. Rõ ràng với một tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 lại có mức giá cạnh tranh hơn cả dòng Su-35 vốn thế hệ 4+ sẽ hút khách hàng. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa Nga và Mỹ là chỉ cần khách có tiền Moscow sẽ bán, còn với Washington bán sẽ kèm theo những điều khoản chính trị nhất định.